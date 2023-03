Directivo de Alajuelense: ‘Hay un objetivo claro que es terminar de superlíderes y ser campeones’

“Los resultados que se están dando no son los que esperamos, estamos claros de que el equipo juega bien, pero tiene despistes que nos están costando los partidos y confiamos en el trabajo del cuerpo técnico para que esos despistes se corrijan partido a partido”, expresó el directivo de Alajuelense, Federico Calderón, en entrevista con La Nación.

Después de una primera vuelta prácticamente perfecta, la Liga ha tenido algunas derrotas que reviven las dudas.

Sin embargo, el dirigente considera que el equipo está fuerte, a pesar de los números en los últimos juegos.

“Para el clásico de este domingo hay un compromiso del cuerpo técnico y jugadores de darle una alegría a la afición que nos va a apoyar a estadio lleno para ganarle a Saprissa y recuperar el primer lugar”.

- El equipo empezó de una manera arrolladora y tenía acostumbrada a la gente a otra cosa. ¿Qué es lo que analizan ustedes que pasó luego?

- Hemos tenido que dosificar cargas, hay que acordarse que la parte física de los jugadores nosotros la tenemos científicamente medida. Hemos hecho una inversión muy fuerte para que el desgaste muscular y cualquier tipo de dolencia que pueda tener un jugador, atenderlo de forma preventiva. Eso nos ha obligado a que el equipo tenga rotaciones, que en algunos casos no han funcionado.

“Por otro lado hay un compromiso de la institución de darle oportunidad a jóvenes y parte de eso es ponerlos en partidos. Eso hace que el equipo rote, pero es parte de lo que está planificado.

“Los jóvenes han hecho muy buen papel, han sacado buenos resultados, pero es parte del proceso normal de la temporada regular. Y eso lo estamos haciendo ahorita que estamos en la temporada regular, no en las series decisivas como semifinales”.

Suhander Zúñiga, Rashir Parkins y Josimar Alcócer son tres de los jugadores que podrían ver acción este domingo 2 de abril en el clásico nacional. (Prensa Alajuelense)

- ¿Cree que a cada traspié del equipo se le da el tinte de crisis?

- Algún sector del ambiente del fútbol siempre trata de maximizar, polemizar y generar un efecto crisis dentro de Liga Deportiva Alajuelense, pero claramente estamos en un punto que si ganamos el próximo partido, recuperamos el liderato.

“Crisis no hay, que sí hay un compromiso del cuerpo técnico y los jugadores de trabajar para enmendar los errores que se están cometiendo en los partidos, que hay confianza de la Junta Directiva hacia el cuerpo técnico y la planilla que tenemos, también”.

“Obviamente, le hemos dotado al equipo de la Primera División masculina todos los recursos para que esto se logre”.

Alajuelense insiste a la afición que no compre entradas en reventa

- Después del partido del miércoles, en las declaraciones de Andrés Carevic, Johan Venegas, Alex López y Yael López ninguno puso excusas y las declaraciones fueron con autocrítica. ¿Eso refleja ese compromiso que usted menciona?

- Exactamente y como le digo, hay conciencia. El cuerpo técnico y los jugadores están ocupados en atender los temas que nos han costado los partidos, esos descuidos, esas desconcentraciones y eso es lo importante.

- ¿Cuánta prioridad le da Alajuelense al liderato?

- Hay un objetivo claro que es terminar de superlíderes y ser campeones, es un objetivo que está trazado y hacia eso se está trabajando. Si bien es cierto, ser líderes de la etapa regular no garantiza nada más que ventajas de cierres en casa y una eventual gran final, el objetivo final es ganar todos los partidos que tengamos que ganar para ser campeones.

- Alajuelense pierde un juego y ya la gente empieza a murmurar que fuera fulano y sutano. ¿Cuál es la posición de ustedes?

- No, no... Nosotros lo que ocupamos es que el aficionado que vaya a los partidos y principalmente el domingo en el clásico, que tenga paciencia, que apoye al jugador, que no lo recrimine. Que si se pierde una bola eso es parte del fútbol.

“Necesitamos a la afición apoyando al equipo, empujándolo y motivándolo a sacar el triunfo, no cayendo en el juego de que hay una jugada que no nos sale y el estadio no se puede expresar, tiene que seguir apoyando, como lo hemos hecho muchas veces”.

Federico Calderón asegura que en Alajuelense hay compromiso total de todos para ganar el clásico en el Morera Soto. (Mayela López)

- ¿Tienen más presión en este clásico por la derrota a mitad de semana?

- La Liga siempre es un equipo de presión. El jugador que está en la institución sabe que siempre habrá presión para ganar todos los partidos, para sacar buenos y abultados resultados.

“Nosotros estamos confiados en que la senda del triunfo con la que arrancamos ahí está, lo que pasa es que el fútbol es un juego de 90 minutos con dos rivales, donde el que cometa un error y el otro lo aprovecha, saca ventaja. Eso es lo que pasó contra Sporting.

“Ellos aprovecharon dos errores nuestros y los convirtió en goles. Nosotros no tuvimos esa contundencia, pero el equipo genera buen fútbol, trabaja muy bien las líneas, trabaja muy bien los movimientos. Y estamos peleando, estamos muy cerca del primer objetivo que es ser superlíderes.

“Lo importante es siempre verlo en el aspecto de ayudar y empujar al equipo a sacar los resultados, sin importar qué tanto nos está costando el juego, o los errores que puedan cometer jugadores durante el partido. A la afición lo que le pedimos es que apoye, porque la recriminación lo que causa es el efecto contrario.

“Hay que comprender que los jugadores son personas que están muy comprometidas con la institución y con hacer feliz a la afición. Imagínese cómo se siente un jugador que falla una pelota, que falla un pase y la afición se le viene encima.

“Son personas y levantarse de eso es un tema que lo trabajan y lo hacen, pero es más efectivo que la afición lo apoye para que la siguiente pelota con confianza la recupere bien, o haga bien el pase”.

- Por situaciones que se han presentado a través del tiempo siempre se habla del tema mental de la Liga. ¿Están trabajando ese aspecto?

- Lo mental es un tema que en la Liga es parte de, es como el tema físico, la nutrición, los suplementos para los jugadores. La parte mental de un futbolista élite profesional de cualquier liga es indispensable, no porque esté mala, es porque si un jugador se entrena siempre físicamente y tiene buena condición, de igual forma es bueno que refresque su pensamiento.

“Y que a la hora de tomar decisiones dentro del campo de juego, sean las decisiones más acertadas por la claridad mental que tienen. Eso es lo que se trabaja en la institución”.

