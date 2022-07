Defensa del Puntarenas da la cara por acción ante Cartaginés: ‘Por mi mente nunca pasó humillarlos’

Cartago es la ciudad que lo vio nacer y crecer, se formó en las ligas menores de Cartaginés, debutó con los brumosos y defendió el escudo de los blanquiazules en dos etapas diferentes. Sin embargo, su última visita al estadio José Rafael “Fello” Meza, ahora con el Puntarenas FC, no terminó bien para Kevin Vega y aún le siguen recriminando en sus redes sociales y por distintos medios lo que algunos consideran como una jugada en la que buscó humillar a su exclub.

[ Cartaginés enfurece contra defensa de Puntarenas a quien acusan de burlarse por derrota ]

Hacer series cerca del medio campo, cuando los porteños superaban 3 a 0 al actual campeón nacional (3 a 1 resultado final, en la fecha dos del Apertura 2022), enfureció a los centenarios, no solo a los fanáticos presentes en el Fello, sino también a los rivales que se lo cobraron dentro y fuera de la cancha. Vega sigue en el paredón, aún tres días después de la acción, y hasta quienes en algún momento lo apoyaron hoy no están nada contentos con él. Por lo mismo afirma que prefiere dejar el tema ahí y no darle más vueltas, aunque en conversación con ‘La Nación’ sí quiso aclarar que no buscó burlarse de nadie.

“Es un tema que para mi quedó atrás, fue algo que quedó en el partido y listo. No es que quiera evadir el tema, sino que no lo quiero tocar más. Por mi mente nunca pasó humillar al Cartaginés y tampoco a sus jugadores. Tengo cierto vínculo con el Cartaginés, porque debuté con ellos, fue mi primer equipo en Primera División y es algo de lo que viviré agradecido toda mi vida”, comentó el lateral izquierdo.

Aún consternado por lo que generó su jugada, Kevin intenta eludir el vendaval y también las preguntas que se le lanzan sobre las razones por las que hizo series o cómo ha vivido los días posteriores al choque. Ante la insistencia de este medio, concedió algunas palabras más y optó por recalcar que respeta al equipo que lo vio dar sus primeros pasos en la máxima categoría y donde dice que también fue muy feliz.

“Lo que pasó el domingo ahí queda, tomé la decisión en el momento y no fue para menospreciar, ni mucho menos. Simplemente no tenía una marca cerca y listo, pero nunca me dirigí a la afición, tampoco a los jugadores y en ningún momento lancé insultos. Es un tema que quiero dejar atrás, quiero enfocarme en el Puntarenas FC, hacer las cosas bien y seguir. Lo que quiero es pasar la página”, finalizó.

El lateral defiende que siempre ha tenido un bajo perfil, nunca se ha metido en problemas y que esta es la primera ocasión en la que pasa por algo tan controversial.

El carrilero de 30 años relanzó su carrera en Puntarenas, club con el que consiguió el ascenso y volvió a la Primera División. Si bien ya fue campeón con Herediano en una oportunidad, dice estar enfocado tras pasar por la Segunda y apunta a tener regularidad.

Más allá de su actitud conciliadora y de buscar una tregua, Kevin sabe que algunos seguirán resentidos y le cobrarán una y otra vez lo que hizo. Es por esto que solamente recalca que nunca buscó humillar a nadie y menos a un equipo con el que afirma estar agradecido, como el Cartaginés.

El lateral de Puntarenas FC, Kevin Vega, pasó de todo en su última visita al Fello Meza, por la fecha dos del Apertura 2022. Incluso, sufrió una lesión cerca del final del partido. (Mayela Lopez; Mayela López)

Solo el tiempo dirá si Vega recibe el perdón del club en el que se formó, aunque el domingo anterior hasta se vivieron momentos complejos en los camerinos, con empujones y discusiones entre jugadores y dirigentes por la acción del futbolista chuchequero.