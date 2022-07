Cartaginés enfurece contra defensa de Puntarenas a quien acusan de burlarse por derrota

Kevin Vega, defensor del Puntarenas FC, es señalado por los cartagineses al asegurar que se mofó de su exequipo. (Mayela Lopez; Mayela López)

El que Kevin Vega, lateral del Puntarenas FC, hiciera series con el balón, en el campo de juego, cuando los porteños derrotaban al Cartaginés, enfureció al volante Luis Ronaldo Araya quien encaró al zaguero y no dudó en decirle lo que pensaba.

Los cartagineses, que cayeron derrotados 1-3 por los porteños, aseguraron que el exdefensor blanquiazul se burló de su antiguo club, con dicha acción, lo que encendió los ánimos al final del compromiso.

Cuando el silbatero Cristian Rodríguez dio por terminado el juego los reclamos de jugadores y dirigentes no se hicieron esperar y en el ingreso al camerino del Estadio José Rafael Fello Meza se aglomeraron los futbolistas de ambos bandos y no faltó quien le pidiera explicaciones a Vega, mientras sus compañeros lo defendieron entre dimes y diretes.

El primero en reaccionar fue Luis Ronaldo Araya, quien precisamente había interpelado a Vega.

“Ellos nos iban ganando bien, no era necesario que se pusieran a hacer cosas extrañas. Usted cree que si ellos hubiesen ido ganando 2-0 se iban a poner a hacer esas cosas, esas jugaditas. Obviamente a nosotros nos enojó, primero porque él es de aquí, no importa si se fue bien o mal. Así son las personas, cada quien en su mundo y lo que le pedimos era que no se burlara”, aseguró Araya.

“Estamos apenas en la segunda fecha. Ese muchacho Kevin (Vega) viene de jugar en la Segunda División y no es necesario hacer esas cosas. No hace falta hacer esas cosas”, reitero el volante brumoso visiblemente molesto.

Llamar a cuentas Copiado!

Por su parte, Alexander Vargas, entrenador de Puntarenas FC, aseguró que él ya estaba dentro del camerino y no pudo observar lo que sucedió, pero no quiere que esa situación (empujones frente al camerino) suceda de nuevo.

“A mí esas cosas no me gustan (que se diga que Kevin Vega se burló del Cartaginés). Si fue eso lo que pasó yo voy a hablar con él. Pero como dije, yo no vi la jugada porque me fui a meter al camerino. Estaba más bravo por lo que pasó frente al camerino que contento por la victoria, porque esas cosas bochornosas no van conmigo, no es mi ética, ni mi línea de trabajo y voy a hablar con él”, dijo Vargas.

“Se ve mal del grupo al que yo dirijo. Créame que eso a mí no me gusta y voy a ser enfático, se los dije ahora. Quiero que sea la última vez que se presenta, porque no va con mi persona. Es cierto que esto es fútbol, muchos de ellos se calientan, pero quiero que todos sigan una línea de respeto y hay que tener la inteligencia emocional”, comentó.

Por su parte, el volante chuchequero, Rodrigo Garita, afirmó que ellos respetan mucho al Cartaginés y en ningún momento se mofaron del adversario.

“Eso no pasó, jamás. Puedo hablar por mí. De mi parte yo respeto al Cartaginés, es una gran institución y aquí estuve algunos años y aquí se me dio el debut, Cartago me dio muchas cosas, por lo que lo respeto mucho, pero eso de burlarse jamás”, manifestó Garita.

Mientras tanto, el cubano y capitán brumoso, Marcel Hernández, fue más mesurado e indicó que el Puntarenas FC les ganó bien, pero afirmó que espera que los porteños continúen por el mismo camino.

“Cada quien hace lo que quiere, cada jugador es una cabeza aparte, allá quien irrespete. No voy a sentir que me irrespetaron, simple y llanamente nos ganaron dentro de la cancha. Creo que nosotros dejamos de hacer cosas, ellos son dignos ganadores. Nosotros perdimos y no me voy a ir a ese pequeño detalle si me irrespetaron o no y debimos hacer mucho más en la cancha, empezando por mí”, acotó Hernández.