¿Debió ser titular Fidel Escobar en el Saprissa?

Saprissa sorprendió en su alineación titular en la ida de la final frente a Alajuelense. Vladimir Quesada decidió incluir de entrada a Fidel Escobar, defensor panameño que se ha convertido en un símbolo morado, pero que venía recuperándose de una dolencia muscular que apenas le permitió disputar minutos frente a San Carlos.

Fidel no se vio cómodo en el campo natural del Morera Soto. De hecho, se notó inseguro y falló pases en corto, además de no sacar provecho de su servicio largo, el cual hizo tanto daño en la fase regular. No lograba acomodarse ni en la zona defensiva ni en la zona media.

En varias ocasiones, Escobar fue superado por Aarón Suárez. El volante manudo, con su rapidez y habilidad, lo dejó atrás, lo que evidenciaba los problemas de Saprissa cuando Fidel debía frenar las embestidas.

El error de Kevin Chamorro, que dejó a Saprissa con 10 jugadores, llevó a considerar la salida de Escobar. Sin embargo, en una conversación entre el canalero, Mariano Torres y Vladimir Quesada, se decidió que el panameño continuara en el campo; salió Javon East en su lugar.

No obstante, para la etapa complementaria, Quesada decidió que era hora de sustituir a Fidel, y Kliver Gómez ingresó en su lugar.

La repentina salida de Escobar deja la duda sobre si el futbolista estaba listo para la intensidad que requería jugar el primer partido de la final.

El reacomodo morado implicó que Gerald Taylor pasara a la zaga central y Gómez ocupara la lateral derecha.