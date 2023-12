¿Debe seguir Andrés Carevic? Líderes del camerino de Alajuelense tienen su posición

Con el pitazo de Benjamín Pineda y la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense expiró el contrato de Andrés Carevic como técnico rojinegro. Queda pendiente su informe, el balance del semestre, sus sugerencias y escuchar lo que le tienen que decir a él tanto la gerencia deportiva, como la Junta Directiva.

¿Debe seguir Andrés Carevic al frente de la Liga? Es lógico que haya aficionados con el pensamiento inmediato de que cumplió un ciclo y tiene que llegar otro técnico.

Están los que son del criterio que para quitarlo y después lamentarse porque no hubo tiempo de empezar de cero, lo más prudente es que continúe.

No faltan quienes aseguran que no se trata de un problema de entrenador, sino de la política de planillas cortas que al final termina siendo un arma de doble filo no sólo para el técnico, sino también para la institución como tal.

A lo externo se pueden decir muchas cosas, pero es a lo interno del club donde deben tomar las decisiones, sin las redes sociales como termómetro, sino basándose en hechos y en detectar dónde estuvo el fallo esta vez.

El camerino de Alajuelense no tiene el poder de decisión, pero es claro que los jugadores quieren la continuidad de Andrés Carevic.

“Eso es algo de la directiva, nosotros como jugadores estamos contentos con él, nos ha dado dos títulos de tres. De los últimos cuatro títulos de la Liga, él ha sido el que nos ha dado todos los títulos, tenemos una idea de juego muy marcada, hemos sido superiores durante mucho tiempo en el torneo y yo creo que la regularidad y los proyectos a largo plazo siempre traen su premio”, expresó Joel Campbell.

El 12 de Alajuelense insistió en que es un tema de la directiva, pero su criterio es que tampoco hay mucho que pensar.

“Nosotros como jugadores respaldamos 100% al entrenador, porque creo que hicimos un buen semestre”, citó Joel Campbell.

Michael Barrantes también dio su criterio sobre esta situación: “Para ganar dos títulos de tres, cualquiera tiene ganada una renovación. El cuerpo técnico lo ha hecho bastante bien, porque ellos tienen mucho mérito en haber ganado estos dos títulos”.

Celso Borges se unió a lo dicho por Joel Campbell y Michael Barrantes. El centrocampista repitió que las decisiones las toma la Junta Directiva, pero fue enfático en que dos títulos de tres posibles en seis meses, “ha sido muy bueno”.

El desenlace de Alajuelense en este Apertura 2023 alimenta la duda persistente cuando se compara la estadística de Andrés Carevic en fase regular y en estancias finales, porque tiene la tendencia de que esas series decisivas, las pierde con su equipo.

¿Él tiene buena lectura en muerte súbita? Para dar respuesta a eso, Celso Borges dijo: “¿Cuántos títulos tiene el profesor? Cuatro... Y desde hace algún tiempo ha sido el único que ha conseguido esos títulos. Creo que eso lo tiene y le ha dado alegrías a la institución”.

Añadió que el fútbol tiene muchas cosas y que ojalá fuera tan fácil como aplicar una misma receta siempre.

“Es complicado de explicarlo, porque hay muchísimos factores aleatorios que también juegan, pero haber conseguido todos los títulos de Alajuelense en los últimos tiempos, no se dice fácil”.

Celso Borges expresó que en el camerino están tristes y dolidos por no avanzar a la fase final en el campeonato nacional, que claramente era un objetivo importante.

“Sin embargo, tampoco es todo terrible por haber ganado dos de tres títulos posibles. Nos ha costado mucho trabajo y es así”.

Los jugadores también aprovecharon para agradecer a los aficionados que los acompañaron en el Estadio Alejandro Morera Soto en ese último partido, al que llegaron los que se dedicaron a apoyarlos hasta el final.

No fue un lleno a reventar, pero haciendo un cálculo ahí pudieron estar unas 12.000 personas. Y de quienes estuvieron ahí, la mayoría terminó aplaudiéndole a Alajuelense por el esfuerzo y el semestre, sin implicar que eso significara que estaban contentos con ese desenlace.

Probablemente, quienes no fueron el domingo y son de los que van con frecuencia al estadio, no lo hicieron porque no podían, no creían o ya tiraron la toalla.

Pero ver lo que pasó en ese estadio al final, fue algo que ni siquiera a los mismos jugadores de Alajuelense les pasó por la mente.

“Eso significa mucho para mí, es demasiado y por esta afición yo me juego lo que sea. Terminar un partido difícil, no poder avanzar y que te aplaudan creo que es de darle mérito, de quitarse el sombre y repito, yo por esta afición me juego lo que sea”, manifestó Leonel Moreira.

Celso Borges opinó que eso fue algo a lo que ellos le dan mucho valor uno, porque fue reconocer el esfuerzo de estos meses: “Salir aplaudidos incluso cuando no se avanza, es de agradecimiento total y una muestra más de que la afición de la Liga está por encima”.

Mientras que Michael Barrantes también habló de ese instante: “La afición y todos en general queríamos llegar a una final y ojalá poder ganar la copa nacional, pero vieron lo que la institución y el grupo ha hecho durante este semestre y los aplausos valen todo ese esfuerzo”.

Los jugadores de Alajuelense tendrán unos pocos días de descanso, pues pronto iniciarán una pretemporada corta. Y vendrá la toma de decisiones en cuanto a salidas y llegadas, también la determinación de qué pasará con Andrés Carevic.