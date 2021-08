David Patiño sobre lesión de Esteban Alvarado: ‘Había una posibilidad de que lo operaran’

David Patiño consiguió sus primeros tres puntos al frente de Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Minutos después de que Herediano consumó su primera victoria en el torneo, al derrotar por 3-2 a Saprissa en Tibás, el técnico mexicano David Patiño tocó varios puntos en su rueda de prensa, entre ellos, la situación de Esteban Alvarado.

¿Qué le han dicho de Esteban Alvarado? ¿Qué tiene? ¿Cuándo estará?

Como ustedes saben, desafortunadamente regresó lesionado de la Copa Oro, es una baja sensible para nosotros, pero apareció Carlos (Umaña) y ahora Bryan (Segura) está sacando el pecho y estamos bien.

El doctor podría dar los pormenores con mayor precisión, pero sí tiene una lesión que nos lo va a quitar en un tiempo importante, por decirlo de alguna manera.

No te sé decir la cantidad de tiempo, pero no lo vamos a tener la próxima semana, seguro. Entonces, hablé con él.

Había una posibilidad de que lo operaran o que no lo operaran, en eso estaban, en esa disyuntiva y me habló de un periodo de tiempo importante, pero lo vamos a esperar y espero que los que están atrás de él también se muestren y le den esa solidez que necesitamos para ese puesto.

¿Qué analiza de este partido?

Entiendo que mencionen que veníamos de una racha perdedora, que habíamos perdido los partidos anteriores y que no se señale que en los dos partidos fuimos mejores que el rival y merecíamos más. Yo creo que el equipo ha mejorado y al final de cuentas ganar es lo importante.

Ganamos ante un gran equipo y eso de enaltecer aún más el esfuerzo de los jugadores y la intención. Por otro lado, en qué le ganamos, en el espíritu que se requiere, en el nivel de tensión que se requiere y sabíamos que si habíamos tenido buenos momentos, ganar era importante.

Ganar y jugar bien no es lo mismo. En este partido hicimos las dos cosas.

¿Le da tranquilidad ver la profundidad que tiene en el plantel, porque varias figuras no estuvieron?

Sí, claro. Lo sabía de antemano, tenemos excelentes jugadores, en algunas posiciones hasta más de dos que podrían ser titulares en cualquier equipo. Es una tarea difícil para un entrenador, agradable y que requiere de una gran generosidad de todos pensando en el objetivo.

¿Esta es la esencia de su equipo o dependerá de los rivales?

Quiero dinámica, quiero intensidad, tanto en la defensa como en ataque, quiero que el balón circule rápido, hemos mejorado, pero tenemos que mejorar aún más, quiero que se incremente la dinámica en el equipo, en todos los aspectos del juego.

A nuestro rival le hizo mucho daño la intensidad, el hecho de haber ganado muchas pelotas, el hecho de haber tenido en el centro del campo muy buena posesión de la pelota, de haber hecho llegar la pelota a los costados y crear desequilibrio.

El partido hizo un buen partido y sobre todo, mereció ganar no solo por el juego, sino por la intención espiritual que tenía el equipo.

¿Qué tan cerca está de encontrar su once?

Estoy feliz acá, tengo una ilusión enorme de darle a la afición de Herediano y al equipo en su centenario una alegría, que estoy peleando día con día y espero que vayamos construyendo en el tiempo una forma de jugar que nos identifique.

¿Qué le ha parecido el fútbol nacional en estos primeros partidos?

El fútbol acá lo veo muy parejo, veo equipos muy fuertes, muy parejos en general. Tal vez los equipos grandes como la Liga y como Saprissa, tal vez por el presupuesto tienen algunos jugadores que marcan diferencia sin duda.

Nosotros tenemos un excelente equipo con muchos jugadores jóvenes y eso es un valor agregado. Me ha gustado mucho la liga, no es por nada que en el torneo anterior haya sido tan difícil clasificar a la liguilla, que haya estado tan apretado hasta el final. Eso quiere decir que está parejo, como también lo está de donde vengo.

Es un reto muy bonito y que me ilusiono muchísimo.

En el torneo pasado los jugadores más experimentados no tuvieron mucha participación. Ahora son la guía. ¿Cuánto gana Herediano al recuperar este tipo de figuras?

Sí, claro, son líderes claves en el equipo, líderes morales, líderes en la cancha, en la actitud, en el ejemplo, en el trabajo. Me he percatado de esto desde que llegué, toda la gente alrededor de mí ya me lo había transmitido, es muy importante que jugadores como ellos aporten como lo hacen. Se dieron las cosas para que todos estuvieran dentro del campo. Se reflejó en un estado anímico y espiritual adecuado para el equipo.