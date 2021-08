David Patiño: ‘Es una goleada que nos duele mucho y nos debe ubicar’

El técnico mexicano, David Patiño, recibió su primera goleada en el fútbol tico, al mando del Herediano. Fotografía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio )

¿Cuál es el análisis que hace de la derrota ante Alajuelense?

Sabíamos que el juego iba a ser muy difícil. Enfrentamos a un rival importante, con un buen plantel, son un buen equipo. Debo reconocer que nos ganaron bien, fueron mejores que nosotros en casi todos los aspectos del juego y aprovecharon los momentos.

Hoy pesó mucho la pelota quieta, la pelota parada, y obviamente cuando ves el marcador se generan inercias que son difíciles de cambiar. No hay pretextos, la Liga fue mejor que nosotros y mereció ganar.

¿Cuánto cambió el Herediano que le ganó al Saprissa, al que perdió ante Alajuelense?

No cambió tanto. Hubo momentos en el juego que provocaron quiebres. Se generan inercias difíciles de cambiar. Si bien nos pudimos poner al frente en el marcador al principio, en el mejor momento de nosotros nos cae el empate.

Fue un juego trabado principalmente en el primer tiempo. El segundo gol de ellos genera una inercia difícil, ellos se meten en el medio campo y juegan a la contra, lo cual hacen muy bien. La diferencia entre hoy y el juego ante Saprissa fue que la Liga fue contundente y nosotros no. Perdimos las segundas pelotas, los rebotes, fue difícil penetrarlos y nos jugaron bien a la contra.

¿El mayor pecado fueron las facilidades que dieron en las acciones a balón parado?

De los cuatro goles que nos hacen, tres fueron de táctica fija. Obviamente eso tiene que ver mucho con la atención y la concentración de nosotros que no fue la adecuada y que habrá que corregir.

¿Personalmente cómo toma su primera goleada en contra?

Hay un nivel de tensión que se genera debido a las inercias de los resultados. Ellos venían con una inercia negativa y la tensión interna aumenta. Es normal y hace que el juego sea muy tenso, se de mucha tensión de su parte a eso agrégale la efectividad, porque ellos jugaron bien. Es una goleada que nos duele mucho y que nos debe ubicar y nos pone a trabajar.

¿Es quizás el mayor Talón de Aquiles al ser una situación recurrente en el plantel?

La estadística roza la idea o los conceptos de lo que debemos mejorar, sobre todo en las acciones de táctica fija, debemos corregir los errores que hemos tenido. Nos dominaron, el equipo rival fue mejor.

¿El que un equipo tenga la capacidad de golear en una fecha y sea goleado en otra, habla de la irregularidad del campeonato?

Habla de competencia, de equilibrio de fuerzas. Habla del sentido competitivo de todos los equipos del certamen. Sé que lo mencionas porque nos metieron cuatro goles y se oye mal. Es muy difícil remar contra corriente.

No estoy justificándome, pero de los cuatro goles que nos anotan, dos son en tiro de esquina. Eso me dice que nos ganaron en la concentración y fueron asertivos y contundentes cuando debieron serlo. Normalmente en las áreas se ganan los partidos o se pierden y esta vez no fue la excepción. Ellos fueron asertivos dentro del área, sobre todo en la pelota parada y eso se reflejó en el marcador.