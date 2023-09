David Ibáñez, director de liga menor de Alajuelense: ‘Tenemos varios prospectos tipo 10′

Cuando un cachorro de Alajuelense entra en convocatoria para un partido de la Primera División eso es toda una alegría para cada integrante del semillero rojinegro que germina en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares. Lo mismo ocurre cuando esos talentos se entrenan con Andrés Carevic, pero no resulta menos importante cuando juegan los partidos de sus respectivas categorías.

En entrevista con La Nación, el director de liga menor de Alajuelense, David Ibáñez, contó qué tiene la Liga en su cantera. Él asumió ese puesto desde julio pasado y habló sobre lo que encontró y lo que hay en el CAR.

- Usted asumió el cargo de director de liga menor hace poco tiempo. ¿Qué encontró? ¿Qué tiene Alajuelense en su liga menor?

- Liga Deportiva Alajuelense tiene mucho jugador talentoso, tiene jugadores interesantes, con bastantes buenos hábitos, que están bien preparados. Me encontré jugadores que ya vienen con un proceso, algunos no porque son más recientes, que a lo mejor no llevan tanto proceso, pero al final hay buen material y podemos mejorarlos más.

- Por televisión se pueden ver algunos partidos de liga menor y es interesante porque al aficionado le gusta ver a esos talentos y seguirles la pista, pero ocurre con los que van más avanzados en su proceso. ¿Qué se proyecta en las otras categorías?

- Cuando vamos más abajo, en todas las categorías encontramos calidad innata, talento, que a muchos no les gusta decirlo así porque no sabemos exactamente qué es el talento, pero sí que encontramos jugadores muy interesantes, muy completos en diferentes posiciones y buenos perfiles para tratar de proyectar hacia arriba, que es lo que buscamos.

- ¿Cómo es que se define en este proceso cuál es el puesto en el que se van a desempeñar, porque muchas veces pasa que en la escuelita de fútbol o en la plaza del barrio eran porteros y quizás terminan siendo delanteros o en cualquier otra demarcación?

- Lo que buscamos es talento y esto lo podría definir mejor el área de visoría con Víctor Badilla a la cabeza, pero tratamos de buscar a los mejores jugadores, buscar por todo el país los jugadores diferentes, los jugadores interesantes que pueden sumar al proyecto.

“Al final, lo traes porque lo has detectado en una posición cuando los ves en su escuelita, en su academia, en un barrio o donde sea, pero al final cuando los conoces más los adaptas un poquito a sus características, a la posición donde crees que puede sacar más rendimiento, o que tiene más proyección.

“Porque a veces una cosa es el rendimiento inmediato, que puedes poner a los más fuertes en posiciones determinantes que te van a marcar la diferencia como delantero, central o portero, pero al final, se puede ir perfilando de lateral o en el medio”.

David Ibáñez asumió desde julio el cargo de director de liga menor de Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

- Cada vez que se abre el mercado y el primer equipo hace fichajes es común que eso genere cierto ruido y que muchos cuestionen por qué la Liga contrata futbolistas, si es que no se genera nada en el proyecto del CAR. ¿Qué piensa de eso?

- El proceso del jugador como tal empieza desde que es niño y hasta que está preparado para Primera, que puede ser desde los 17 años, como ha pasado en Europa, otros como Pelé o el que sea, que a esa edad ya eran profesionales, pero en España yo vi jugadores que llegan a profesionales con 24, 26, 28 y hay casos de jugadores que hasta con 32 años debutan en Primera. He visto casos así.

“No hay que correr más para ir rápido por eso, pero tratamos de que estén preparados para cuando en una posición determinada y según las necesidades de arriba en el primer equipo, pues puedan voltear a ver hacia la cantera y que haya alguno preparado.

“A lo mejor no sé si para quedarse de una vez, pero sí que puedan tomarlos de ahí para irlos fogueando, para irlos probando y seguramente irán teniendo chances de ir quedando y llegando al primer equipo”.

- En la pretemporada del primer equipo hubo varios muchachos del alto rendimiento. ¿Qué significa eso para ellos, sentirse integrados al primer equipo?

- Para mí como director de liga menor eso es muy bueno. Es cierto que yo estoy comenzando en el club, no es por eso que estaban ahí haciendo pretemporada, sino por todo el trabajo que se ha hecho, que es muy bueno. Y reconforta porque de verdad vemos que la Liga es un club que potencia a los jugadores y que el entrenador del primer equipo, en este caso Andrés Carevic, los voltea a ver y quiere tenerlos.

“Porque también él cree que teniéndolos cerca de los jugadores de Primera se van incorporando en ese contexto, que es más exigente, donde no puedes fallar un pase, donde no hay tanto margen de error como en etapas formativas. Y eso es bueno para el jugador. Tenemos algunos 2006, 2007 y 2008 que han estado ahí, eso es bueno.

“Sin olvidar que no hay que quemar etapas, es bueno que estén arriba, que se vayan fogueando, yendo algún día a un entrenamiento, luego vuelven a bajar, van otra semana a entrenar. Eso es bueno, que tengan ese contacto, sino ponerles una presión añadida.

“No es que tienen que ir, ya quedar y tener que jugar en un gran escenario como el clásico, o en los partidos internacionales. Es que vayan teniendo estas probaditas de lo que es el alto rendimiento como tal en el fútbol profesional, para que luego cuando realmente se ocupen, estén preparados, esa es la idea”.

- ¿Cómo es esa coordinación con el primer equipo?

- Estamos en comunicación con el primer equipo, con los auxiliares, con Andrés Carevic y con los preparadores físicos. Nosotros estamos para nutrir al primer equipo y tratamos siempre de lo que nos pidan, concederlo. Luego, si a alguno no lo van a ocupar más o lo que sea, baja y va a jugar, porque son diferentes, suman y en su proceso necesitan minutos de competición, que al final es el mejor entrenamiento que pueden tener, la competencia como tal.

- Hace poco ficharon a un jugador que estaba libre de categoría U-21 y se generó un poco de bulla alrededor de él. ¿Qué vio Alajuelense en Samuel Maroto?

- Cuando apareció la situación con Samuel Maroto, tenía buenas referencias de él, me habían hablado y habíamos visto algo de él. Fue como una opción de mercado de liga menor. No sé si es que él no estaba muy contento en su antiguo club, o estaba ya libre o terminando contrato.

No es tanto que lo fuimos a buscar, sino que el jugador se contactó con allegados al club para decir que tenía ganas de cambiar, de ir a otro lado, o de buscar otra opción para su crecimiento personal y futbolístico. Se dieron las cosas y aquí está.

- Cuando Samuel Maroto se integra a Alajuelense, a nivel de aficionados en redes sociales y hasta en algunos medios de comunicación se hablaba de que si era que Alajuelense carecía de jugadores con características de un 10 en su semillero. ¿Tienen jugadores de esas características?

- Sí, tenemos muchos jugadores así de talento, tipo enganche, tipo jugador creativo, media punta, interiores que se les llama ahora y tenemos varios prospectos tipo 10 en el CAR.

“Llegó Samuel y al final él suma a ese talento que ya seguramente vamos creando, vamos tratando de potenciar aquí. Tenemos talento y si se suma más talento pues no hay problema”.

- ¿Silvio Rodríguez, Sebastián Rodríguez, Claudio Montero y en las otras categorías hay más jugadores de esas características?

- Sí, yo creo que sí, Silvio puede ser, Sebas también es un buen prospecto, está Claudio y están algunos jugadores interesantes que han estado en Selección. No me gusta mucho mencionar nombres, porque no sé si es bueno para ellos porque se les puede poner un poco de presión extra, pero sí que hay jugadores interesantes.

“En cada camada de cada año, tenemos dos o tres prospectos que seguramente resaltan un poco más, que son jugadores creativos y que estos jugadores 10, ofensivos que pueden marcar diferencia en el último tercio, que al final es donde se deciden los partidos”.

- ¿Hay que ver el mercado de liga menor como algo normal?

- Así es, a veces puede pasar. Es lo que digo yo y lo he visto muchas veces, que un jugador en un contexto determinado, un jugador equis, cualquiera que sea, lleva un tiempo y como que está acomodado, como que ahí no termina de explotar y cuando sale a otro lado, a otro club, la rompe. Ha pasado en Primera División y ocurre en liga menor, no tiene esa magnitud, pero se da.

“Hay jugadores que a veces están tapados, porque están en un equipo, porque no juegan tanto, o porque no los explotan, o no están tan a gusto por el contexto y es que a veces cuando tienes determinadas cosas no lo valoras tanto, vas a otro lado, te dan otras y estás más a gusto”.

- Josimar Alcócer se convirtió en el primer futbolista 100% hecho en el CAR que se marchó a Europa y pasó a ser como el modelo ideal que todos quienes hoy están en la liga menor del club quieren seguir. ¿Lo sucedido con Alcócer cuánto puede marcar a estos cachorros?

- Es muy bueno que al final Josimar saliera, todo esto nos reconforta en el trabajo y vemos que el proceso es bueno, que hay que tener paciencia y esfuerzo, que hay que darles paso aquí. Una vez que dan el salto al primer equipo, se consolidan y juegan tan jóvenes como Alcócer, que jugó muchos partidos en varias competencias, como titular o suplente y haciendo buenos partidos con asistencias y goles es la línea.

“Al final no queda más que ir quemando etapas, subiendo peldaños y salir del nido, salir del CAR que le ha dado todo, salir de la Liga para seguir creciendo y él marcar su recorrido y su trayectoria”.

- ¿Qué le han parecido los partidos acá?

- Creo que Costa Rica tiene esta frase tan propia del pura vida, pero en el fútbol no hay tanta pura vida (ríe...). Es un fútbol muy pasional, muy intenso, claramente dividido por dos equipos que acaparan a la mayor parte de la población y otros dos que tienen su gente; pero en términos generales o eres de uno o eres de otro, es como en España, con Barcelona y Real Madrid a lo mejor, pero se vive mucho y hay mucho talento.

“Todo repercute, es un país pequeño y si usted lo analiza, en realidad históricamente ha sacado muchos jugadores para el extranjero y en estos años irán saliendo más. Eso es muy bueno y se debe en parte al talento, pero también a que sea un país tan pasional por el fútbol”.

- La Liga siempre ha tenido una muy buena estructura de liga menor. ¿Usted quisiera cambiar algo de lo que hay?

- No, no es que queramos cambiar. La cosa ha ido bien en los últimos años, creo que hay unas bases muy sólidas, firmes. El club y la Junta Directiva creen firmemente en este proyecto y es por eso también que yo me sumé, porque creo en los procesos, creo en que el talento por sí solo no florece, sino que hay que alimentarlo, hay que trabajarlo y llevarlo a que agarre su máximo potencial.

“Es por eso que queremos darle un orden, que ya lo tenía, pero un orden seguramente propio, con nuestro estilo, nuestra marca. La marca de la Liga ya la tiene, solo es darle mi toque personal en este caso en liga menor y ya está. A veces no es tanto cambiar lo que ya va bien, sino tratar de mejorarlo.

“La clave de todo es que lo que va bien hay que seguirlo potenciando y lo que no funciona tanto es lo que se debe mejorar y tratar de intervenir para mejorarlo”.

- ¿Quiénes son los talentos que viven en la residencia en el CAR?

- (Ríe...) Hay muchos, normalmente los que tenemos aquí son los que vienen de más lejos, de Guanacaste, de Limón y de algunas otras partes del país. Tratamos de que jugadores cercanos tampoco salgan de su núcleo familiar, sobre todo en edades tempranas, porque siempre que sea posible y haya el apoyo familiar y la estructura familiar y económica los sigan trayendo, continúen así.

“Es como en una semi concentración, que vienen, pasan todo el día acá y luego se van a sus casas y ahí siguen en su ámbito familiar, eso es bueno. No hay que forzar esa salida del núcleo familiar.

“Pero están los extremos, con gente más alejada que tienen que dar el salto para acá, donde les damos todas las condiciones para que puedan desarrollarse y las familias despreocuparse de ellos en el buen sentido de la palabra, porque saben que están aquí con su segunda familia bien acogidos y están a gusto.

“Sebastián Hernández está aquí, Kenyel Michel también o Edward Cedeño. Luego hay jugadores más jóvenes como Marcus Kymani Brown o Aarón Vargas, de 17 años para abajo que viven aquí en el CAR y yo creo que están cómodos. Es tratar de darles todas las herramientas para que ellos estén tranquilos y solo tengan que preocuparse por manifestarse en la cancha y adquirir esta formación integral que buscamos.

- Conozco que varios jugadores del primer equipo pasan muy involucrados con estos muchachos de liga menor, los van a ver entrenar o jugar. ¿Cuánta importancia le da a esa convivencia entre ellos?

- Eso también lo he visto y me da mucho gusto cuando veo que hay partidos aquí en el CAR y jugadores menores o mayores están viendo las diferentes categorías, les ayudan, les animan, les gritan desde afuera. A veces después del partido uno ve que se les acercan, a veces para felicitarles o a veces para darles una palmadita en la espalda por si no les fue tan bien. Veo que se ha creado esta sinergia familiar y yo también creo que es muy bueno.

“Porque jugadores que ahora tienen 15 años o 17, 12, o 10, como es una franja de edades, seguramente luego cuando estén en Primera, donde podemos ver futbolistas de 18 a casi 40 años, terminan jugando juntos.

“Que ya en edades tempranas, que se ve esa diferencia por el crecimiento, luego se vea reflejado porque están entrenando juntos y se forman con ellos en el mismo plantel es muy bueno. Eso solo puede crear sinergias positivas entre ellos”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.