David Guzmán no se quedó con las ganas de contestarle a Jafet Soto

David Guzmán salió en el minuto 75 para darle campo a Mariano Torres y, en medio de un reconocimiento de todos los aficionados, el volante miró fijamente al banquillo del Herediano donde estaba Jafet Soto y empezó a tocarse el oído. Cuando llegó a la línea de banda, según la transmisión de FUTV, el futbolista se señaló el escudo de Saprissa y le dijo a Jafet Soto: ‘Esto es Saprissa’.

De esta forma, el volante pareció haber encontrado la forma de responderle a Soto, quien lo había criticado fuertemente previo al juego de ida. Soto dijo salir al paso de las quejas de Guzmán sobre la gramilla del Colleya Fonseca, estadio en el que Herediano juega de local mientras reconstruye el Eladio Rosabal Cordero.

“Está hablando mucho, pero esto es lo que hay en Costa Rica. Aquí ha venido a jugar contra Guadalupe y ante otros equipos que han utilizado este estadio, y yo no sé quién es David Guzmán. No lo sé, yo no lo sé, y lo veo que habla mucho”, había dicho Soto.

Cuando Guzmán le mostró el escudo a Soto, en las imágenes se vio a Vladimir Quesada abalanzarse sobre el jugador y abrazarlo para evitar que la situación se hiciera más grande.

Guzmán dejó atrás la anécdota y afirmó luego del compromiso que terminó muy conforme con el nivel que mostró Saprissa; sin embargo, él espera que el equipo siga creciendo porque el rival que toca en la final, Alajuelense, es de mucha calidad.

“Darle gracias a la afición. ¿Qué hicimos? Luchar, intentar ir a una final más. Estamos bien. Nosotros sabemos que falta, sabemos que será una final muy disputada, bonita, queremos ganar, ser bicampeones y vamos paso a paso”, aseguró.

El centrocampista recalcó que el ambiente vivido en La Cueva fue espectacular.

“No hay nada más bonito que el ambiente que vivimos hoy, nosotros respondemos con goles y la afición en la grada”, sentenció.

El jugador explicó que se siente muy cómodo con el rol de líder que tiene.

“Estábamos Kendall, Bolaños, Ariel y mi persona que somos los capitanes, lo importante es que hicimos las cosas bien. Rescatamos a Ulises que hizo un gran juego”, finalizó.