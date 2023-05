Cuatro figuras de Saprissa pueden firmar con otro club en junio

En el vestuario de Saprissa están metidos de lleno en cerrar con victoria la última fecha del campeonato y comenzar con el pie derecho la etapa de semifinales.

Los jugadores hablan de un solo objetivo: ganar la segunda fase y lograr el bicampeonato sin necesidad de disputar una final.

Mientras llega esa instancia de la segunda ronda del torneo, a nivel administrativo, Saprissa tiene en manos de Ángel Catalina, gerente deportivo del club, resolver el futuro de varios jugadores que terminan contrato.

Marvin Angulo y Jaylon Hadden finalizan el vínculo con la institución en junio. Mientras que en diciembre terminan Kendall Waston, Julen Cordero, Ryan Bolaños y Christian Bolaños.

¿Cuál es el panorama con cada uno de ellos? ¿Siguen en la institución o al finalizar el ligamen partirán del club?

Con Marvin Angulo no han conversado y parece que el volante debe buscar opciones en otro equipo.

Jaylon Hadden no seguirá vestido de morado; los rumores lo ubican como refuerzo de Herediano.

Con Kendall Waston, Catalina sí ha conversado sobre la posibilidad de renovarlo, pero no han llegado a un acuerdo, aunque todo está muy avanzado para que firme.

Christian Bolaños, quien ha vuelto a tener participación con Vladimir Quesada, termina contrato con Saprissa en diciembre. (Rafael Pacheco Granados)

Con Julen Cordero, Ryan y Christian Bolaños no han definido nada, pero en junio pueden negociar y hasta firmar con otro conjunto, porque así lo permite FIFA.

“Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses”, dice la FIFA en el artículo 18 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

Hace dos meses, Marvin Angulo le comentó a La Nación tener el deseo de seguir con Saprissa, pero la gerencia deportiva no ha tratado el tema con él, por lo que es difícil su continuidad.

“Mi situación contractual está como el gol 100 (tiene 99), disfruto el momento y dejo eso de lado porque no queda en mí, si estuviera en mis manos ya habría firmado la renovación. Eso no está en mi control, Saprissa tiene la decisión, no nos hemos reunido y no puedo exigir que me contraten porque no estoy jugando mucho, disfruto el momento y los ratitos que me den, trato de hacerlo bien”.

Christian Bolaños, quien con la llegada de Vladimir Quesada ha sumado minutos y poco a poco busca alcanzar el protagonismo que tuvo en el pasado, expresó que no se inquieta por su contrato.

“Me siento bien pero ya llegará el momento para sentarme a conversar con don Ángel (Catalina), con el presidente. Este es un momento bonito para buscar el bicampeonato, no pienso más allá, la clave que tengo en mi carrera es pensar en el día a día, no ponerme límites; si me siento bien aquí, voy a estar”, dijo el volante.

Julen Cordero regresó al cuadro tibaseño para esta campaña tras estar a préstamo en Guadalupe, ha jugado poco con los tibaseños, apenas 151 minutos, según estadísticas de la Unafut, y ha anotado dos goles.

De Julen se menciona que Herediano lo tiene en la mira, lo quiere en sus filas.

Saprissa no se ha pronunciado sobre los futbolistas que terminan contrato, pero sí lo hizo con Warren Madrigal y Esteban Alvarado, a quienes les extendió el vínculo.

El guardameta amplió su contrato por un periodo de un año y Madrigal por dos años, hasta mayo del 2026.