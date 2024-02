¿Cuánto gana un árbitro en Costa Rica y quién les paga?

¿Vale la pena ser árbitro en Costa Rica? ¿Se puede vivir con lo que se gana en el arbitraje?

Seguro usted se ha hecho estas preguntas alguna vez. El monto que percibe el encargado de impartir justicia no es nada despreciable, pero para llegar a calificarlo como uno de los trabajos mejor pagados del país, depende de la cantidad de partidos que reciba el árbitro por mes.

“El salario del árbitro es de ₡280.000 por partido, mientras que los asistentes y el secretario arbitral reciben la mitad. Si no se pita, no se gana. Vea mi caso, me lesioné a causa del arbitraje, llevo un año inactivo y no recibo nada”, dijo Pedro Navarro ante consulta de La Nación.

Navarro añadió que los equipos son los que pagan los servicios de los jueces. Los clubes le depositan a la Unafut y esta a la Federación Costarricense de Fútbol, que se encarga de tramitar los pagos.

Pedro Navarro resaltó que el salario de los árbitros ticos es más alto del que perciben sus colegas en Centroamérica.

“Guatemala es el único país que está por encima de nosotros, ellos ganan como $600 (₡309.000 por partido, según el tipo de cambio actual)”, indicó Navarro.

Los ₡280.000 por encuentro son un monto que se acerca al salario mensual mínimo que se paga en el país. A principios de este año, la remuneración mensual se ubicaba por encima de los ₡358.000 para ocupaciones no calificadas y ₡463.000 para ocupaciones especializadas.

Cuando se trata de dirigir compromisos a nivel internacional, los salarios de los encargados de impartir la ley en la cancha varían dependiendo de la competición y la fase que se esté disputando. Desde que salen del país hasta que regresan, la FIFA o la Concacaf cubren todos los gastos. Pedro Navarro destacó que en una jornada de mínimo tres días, el ingreso para el árbitro tico es de $2.000 (₡1.030.000).

Pedro Navarro reveló el monto económico que recibe un árbitro por partido en el fútbol de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Caracol Radio publicó en su sitio web que en las eliminatorias mundialistas en Suramérica, un árbitro gana $500 (₡257.500) diarios, los asistentes y el cuarto reciben $350 (₡180.250) cada uno, y quienes están a cargo del VAR reciben $400 (₡206.000).

¿Cuánto ganan en un Mundial?

Según Caracol Radio y tras registros de Qatar 2022, en la fase de grupos, los árbitros principales recibieron $5.000 (₡2.575.000), mientras que los cuartos árbitros y los jueces de línea fueron remunerados con un total de $2.706 (₡1.393.590) por cada uno de los encuentros. El equipo de profesionales encargados del VAR recibió $3.248 (₡1.672.720).

A medida que avanzan las fases, el sueldo incrementa. En la etapa de eliminación, el árbitro principal factura $10.827 (₡5.575.905) por partido y los demás jueces de línea y cuartos, tienen un salario de $5.000 (₡2.575.000). Una vez concluida la segunda ronda, el VAR también recibe $5.000 por cada partido.