¿Cuándo juega Saprissa? Anote los días y horas de sus próximos partidos

El Deportivo Saprissa tiene 10 días de haber jugado su último partido, pero ¿sabe cuándo regresa a la cancha? Si usted es seguidor del cuadro morado, aquí le informamos los días y horas de los próximos partidos.

Saprissa regresa a los terrenos de juego el miércoles 27 de marzo, cuando visite a Cartaginés a las 8 p. m. en el Estadio José Rafael Fello Meza.

Los dirigidos por Vladimir Quesada debían jugar este fin de semana contra Pérez Zeledón, pero el campeonato nacional entró en un pequeño receso luego de que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) solicitara la suspensión de la jornada 12, con el objetivo de colaborar con la Selección Nacional de cara al compromiso de este sábado, por el repechaje ante Honduras (5:15 p. m.).

El Deportivo Saprissa enfrentó en un amistoso a Fútbol Consultants de la Liga de Ascenso y lo derrotó 4-1. Ariel Rodríguez participó en el partido. (Foto cortesía de Prensa de Saprissa). (Jose David Murillo)

Saprissa cuenta con seis seleccionados: Kevin Chamorro, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Joseph Mora y Warren Madrigal. Además, el panameño Fidel Escobar fue convocado por su selección.

Después de enfrentarse a Cartaginés, el tricampeón se medirá el domingo 31 de marzo a Herediano. Saprissa será local ante los rojiamarillos, en el primero de tres partidos seguidos en el estadio Ricardo Saprissa Aymá (el domingo 7 de abril recibirá a Sporting).

Saprissa aprovechó el receso para afinar detalles en los entrenamientos y en amistosos contra equipos de la Liga de Ascenso. La semana pasada goleó 6-0 a Cariari Pococí y este miércoles doblegó 4-1 a Futbol Consultants. El departamento de prensa de Saprissa informó de que los anotadores fueron David Guzmán, Luis Díaz, Mariano Torres y Fabricio Alemán.

Luis Díaz, quien abandonó el partido ante Santos de Guápiles por un golpe en su hombro, se recuperó y se descartó una lesión de gravedad, por lo cual volvió a los entrenamientos con el resto del grupo.

“Era más el dolor de ese día. Era intenso y molesto, entonces preferí no seguir porque no podía aportar al equipo al 100%. Me hicieron resonancia y placas, y todo salió bien, era una inflamación”, detalló el veloz delantero al departamento de prensa de Saprissa.

Actualmente, Saprissa marcha en la sexta casilla de la tabla (19 puntos) con un partido menos, debido a la reprogramación que tuvo la jornada 6 del mes de enero anterior, precisamente el partido de local ante Pérez Zeledón.

Calendario de partidos Marzo-Abril‍

Cartaginés vs. Saprissa: Miércoles, 27 de marzo

Saprissa vs. Herediano: Domingo, 31 de marzo

Saprissa vs. Pérez Zeledón: Miércoles, 3 de abril

Saprissa vs. Sporting: Domingo, 7 de abril

Puntarenas vs. Saprissa: Por Definir

Grecia vs. Saprissa: Domingo, 14 de abril

Saprissa vs. Liberia: Miércoles, 17 de abril

Alajuelense vs. Saprissa: Domingo, 21 de abril

Saprissa vs. Guanacasteca: Domingo, 28 de abril (fuente consultada: Departamento de prensa de Saprissa).