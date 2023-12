Cristian Oviedo lucha por ascender a Primera tras un duro camino desde que lo echaron de Alajuelense

Cristian Oviedo tiene el sueño de retornar a la Primera División del fútbol costarricense, pero esta vez desde el banquillo, como entrenador al mando de Santa Ana.

Tal objetivo no es para nada imposible, ya que su equipo disputará la final del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso contra Cariari Pococí. El primer enfrentamiento está programado para el domingo a la 1 p.m. en el Estadio Comunal de Cariari.

El equipo que se proclame campeón del Torneo de Apertura quedará automáticamente clasificado para la gran final contra el ganador del Clausura. En caso de que ambos torneos sean conquistados por el mismo equipo, este ascenderá automáticamente a la Máxima Categoría.

Después de superar la serie semifinal contra Escorpiones, Oviedo compartió con Radio Monumental su determinación de luchar por el título.

“Quiero dirigir en Primera y voy a luchar para eso”, afirmó Oviedo. También se refirió a Jhonny Acosta, quien, a sus 40 años, destaca en su escuadra. Recordó su época como futbolista en Alajuelense, donde le comunicaron que ya no contarían con él, hace ya nueve años.

“Mi carrera ha sido muy dura desde que me echaron de Alajuela. Pasé por muchas cosas. Decía: ‘ahora qué hago, no tengo salario’. Es cierto, eso pasó hace rato, y ahora me llevo bien con don Joseph, tengo muchos amigos en la Liga, pero nos echaron a todos”, manifestó Cristian.

Lejos de hundirse en lamentos, Oviedo se preparó para ser entrenador, ascendiendo desde las ligas menores y la Tercera División hasta llegar a la Segunda. Santa Ana le brindó la oportunidad de formar su equipo y los resultados indican que no se equivocó en la elección de sus jugadores.

Cristian Oviedo tuvo un exitoso paso como jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Hoy día, es el técnico de Santa Ana en la Liga de Ascenso y se encuentra cerca de alcanzar la Primera División. (Prensa Alajuelense)

Para él, todos son ganadores y ansían pelear por el título. Oviedo está satisfecho con el grupo que ha conformado, que incluye figuras como Patrick Pemberton, José Salvatierra, Rudy Dawson, Jonathan Martínez, Johan Condega, Jonathan Hansen y Jhonny Acosta.

Oviedo resaltó la entrega de Acosta, quien a sus 40 años entrena como un carajillo.

“Machillo (Óscar Ramírez) decía que no tenía un jugador más inteligente que Jhonny, y ahora que yo estoy de este lado, le doy toda la razón. No hay jugador como él, se sabe todo el juego de memoria. Me recuerda mucho a Luis Marín en su época, pero es más astuto, más rata”.

Cristian lleva un año en Santa Ana y se muestra feliz con la institución. Aunque otros clubes de Primera lo han buscado, él ve en Santa Ana un proyecto serio, donde los salarios no se retrasan y cuentan con todas las condiciones para prepararse. Califica al club como uno de Segunda, pero con condiciones de Primera.

Oviedo reveló que un club de Primera mostró gran interés en él, pero declinó la oferta porque, según comentó, Hernán Torres, técnico colombiano que dirigió a la Liga y lo marcó como futuro entrenador, le enseñó que a los equipos se llega con su gente de confianza.

“Se entra y hay que limpiar la mesa”, destacó Cristian Oviedo, quien en caso de asumir otro proyecto, quiere hacerlo con sus asistentes y el preparador físico.