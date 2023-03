Conozca la historia de Mariano Torres, el ídolo de Saprissa

El argentino Mariano Torres es el ídolo de la afición de Saprissa; para algunos el mejor extranjero que ha llegado al club, otros pensarán diferente, pero lo que sí es una realidad es que es el jugador foráneo que más cetros ha ganado con los morados.

El volante llegó a 300 partidos oficiales con Saprissa y el club se prepara para rendirle un homenaje en el partido del domingo frente a Guadalupe (4 p. m.).

Para empezar a festejar la cantidad de juegos con los saprissistas, el departamento de prensa del equipo le efectuó una entrevista, donde Mariano habla de sus inicios en el fútbol en Argentina, de la falta que le hace el mate y por supuesto de lo que representa jugar con Saprissa.

“Valoro mucho estar tanto tiempo en una institución como esta y la gente me lo hace ver. Cuando termine de jugar, pensaré que logré algo en Saprissa, pero ahorita no me quiero detener en eso, porque no me quiero conformar. Deseo seguir consiguiendo cosas; voy a cumplir 36 años y podré seguir si me cuido”, dijo Mariano Torres.

Por si fuera poco llegó a 48 goles con los morados y es el tercer foráneo con más anotaciones con el cuadro saprissista.

Mariano Torres aseguró que al llegar a Saprissa tenía la ilusión de ganar un cetro y ya tiene siete. (Rafael Pacheco Granados)

Desde que fue contratado por Saprissa, el 27 de junio de 2016, Mariano ha ganado siete cetros: cinco títulos nacionales, una Supercopa y una Liga Concacaf, lo que lo convierte en el mejor extranjero en la historia de Saprissa.

“Llevo muchos años en el equipo y es una alegría enorme, me siento muy feliz jugando con esta camiseta”, opinó el argentino.

Mariano Torres tiene contrato con Saprissa hasta diciembre 2024 y espera retirarse del fútbol vistiendo los colores morado y blanco.