Conozca al ‘Chuy’ Godínez, nuevo delantero de Herediano

En México lo conocen como “Chuy”, tiene 25 años y se define como centro delantero nato.

Es José de Jesús Godínez, quien junto a los nacionales Gabriel Leiva y Jossimar Méndez, fue presentado como nuevo refuerzo de Herediano.

“En mi carrera me he desempeñado como centro delantero. Como todo delantero, en todo lado a un atacante lo catalogan por los goles que hace, pero más allá de las anotaciones, me considero un delantero combativo y solidario con el equipo”, dijo el mexicano, quien llegó al cuadro florense por un préstamo de seis meses.

Antes de venir a Herediano, “Chuy” estuvo con el Necaxa y aseguró que en la Primera División en México debutó con las Chivas de Guadalajara, club que es dueño de su ficha.

José de Jesús el "Chuy" Godínez, posó junto a Gabriel Leiva y Jossimar Méndez, el jueves durante la presentación de los tres como nuevos refuerzos de Herediano. (Alonso Tenorio)

Godínez desea dejar una buena imagen en el fútbol de Costa Rica, pero reconoció que vino a tomar confianza.

“El proyecto que me presentó la directiva de Herediano y los puntos que tocamos hicieron que me viniera, aparte de que busco una regularidad. Honestamente no la había tenido y creo que aquí la puedo encontrar, retomar esa confianza y aportar mi granito de arena”, mencionó el atacante.

La página de Medio Tiempo en internet, resaltó que en el torneo anterior con el Necaxa, José de Jesús Godínez, solo disputó 11 partidos, siendo titular en uno de ellos y promediando un total de 21 minutos.

Godínez expresó que al final del torneo pasado estuvo lesionado y por eso casi no tuvo participación. Tampoco estaba en los planes del Necaxa y Chivas y por eso se dio el préstamo al club rojiamarillo.

“Ya entreno con el equipo, en ritmo igual que los demás y si bien en el torneo anterior en los últimos partidos estuve lastimado, hoy en día no es algo que me impida participar”, afirmó el mexicano.

Antes de venir a Costa Rica, Godínez indicó que se asesoró sobre el fútbol del país y del juego que practica Herediano.

“Me comentaron de la importancia de Herediano y estoy muy consciente de ello. Sabía que Herediano es un club importante de Costa Rica junto con dos o tres más. Miguel Basulto (defensa de Herediano) estuvo conmigo en Chivas y me explicó de la relevancia del equipo, cómo es el fútbol en Costa Rica, el trato y eso me motivó a venir”.

“Chuy” espera quedarse más de los seis meses que posee de contrato, pero reconoció que eso dependerá de su rendimiento y desarrollo en el torneo nacional.

“Basulto me dijo que el fútbol tico es de mucho nivel, que propone y eso le gusta a Herediano ir al frente, que pone respeto. El club ha estado en finales y en los últimos diez años ha ganado muchos títulos. Me ilusiona mucho estar en un club tan grande para este país”.

Godínez también se propone sacudir las redes, para eso lo trajeron, pero no se traza una cantidad de goles a anotar.

“Un número no puedo decir, vengo a anotar los que pueda, pero lo más importante es que el equipo sume, si no anoto en algún partido no tengo problema mientras el conjunto logre los puntos”.

“Chuy” mencionó que no tuvo la ocasión de llegar a la selección mayor de México, pero tuvo un proceso de selección sub-15.

“Estuve en los Juegos Panamericanos y fui parte del proceso olímpico.

Tuve como compañeros a Alexis Vega, Roberto el “Piojo” Alvarado, Gerardo Artiaga, Jorge Sánchez, Edson Alvarez y Uriel Antuna, quienes han actuado con la representación mayor”, indicó Godínez.