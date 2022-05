Con pantallas frente a la playa y 1.500 aficionados en Alajuela; así vivirán porteños final ante Carmelita

Los puntarenenses están listos para festejar el ascenso del PFC a la máxima categoría en el Paseo de los Turistas. (JOHN DURAN)

En Puntarenas nadie se quiere perder el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura de la Liga de Ascenso ante Carmelita y es por eso que los aficionados se las ingenian, de todas formas para observar el compromiso, pues la ilusión de ver al PFC de regreso en la Primera División palpita en sus corazones.

Con una ventaja de 1-0 en el marcador, los porteños están a solo 90 minutos del ascenso a la máxima categoría, por lo que un empate o un triunfo en el duelo de este domingo a las 3 p. m. en el Estadio Rafael Bolaños, será suficiente para armar la fiesta.

Aquellos que no compraron su entrada para el juego y no pudieron viajar al compromiso, o bien no tienen en su cablera la señal del canal oficial de la Liga de Ascenso, podrán vivir la fiesta en los alrededores del Paseo de los Turistas donde se instalarán tres pantallas, frente al Océano Pacífico, para seguir las incidencias del esperado juego.

Los porteños tendrán su propio Puerto Fans Fest, denominado Fiesta de Tiburones, con pantallas gigantes de alta definición en la Rotonda Perla del Pacífico, frente al Hotel Tioga y el Parque Lobo, puntos que está a lo largo del Paseo de los Turistas, entre el muelle y el faro en Puntarenas.

Además se instalará una más en la comunidad de Barranca, frente a Inolasa para que nadie se pierda el compromiso. La organización está a cargo del Grupo de Atracciones Escobar (GAE).

Por otra parte, el presidente del PFC, Héctor Trejos, indicó que esperan la asistencia de alrededor de 1.500 seguidores del cuadro naranja al partido.

“Tenemos previsto que viajen unos 14 o 15 autobuses. Dos de ellos los puso el club y el resto son excursiones de Puntarenas centro, Esparza, Caldera y Miramar, más los que viajan en sus automóviles particulares. Esperamos unos 1.500 aficionados apoyando al equipo en el estadio, por lo que viviremos una verdadera fiesta”, indicó Trejos.