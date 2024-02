Comité Ejecutivo y presidentes de ligas discuten futuro del arbitraje

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y los presidentes de las ligas de Fútbol Playa, Sala y Fútbol Aficionado discutirán este jueves 29 de febrero el futuro de la estructura con la que el arbitraje nacional ha operado durante 23 años.

Juan Carlos Román, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa); Jorge Antonio Ruiz, jerarca de la Liga de Fútbol Sala (Futsal); y Stewart Gómez, cabeza de la Liga de Fútbol Playa, solicitaron un espacio en la agenda de la sesión de este jueves “para aclarar algunas interpretaciones que emitió el señor Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, sobre las subcomisiones que existen”.

Esto consta en una carta que estos tres dirigentes enviaron al secretario general, Rafael Vargas.

Elizondo reveló con molestia las razones de su renuncia indeclinable a la dirección del arbitraje costarricense el pasado 22 de febrero.

“Hay algo que ustedes deben saber muy bien. Yo vine acá a hacer un proyecto nuevo, a cambiar estructuras, pero hay resistencia grande de mucha gente que no quiere cambiar. Los cambios duelen, son traumáticos...”, dijo Elizondo en una conferencia de prensa improvisada a las afueras del Proyecto Gol.

“El jaque mate del proyecto es porque no hay reciclaje. Tenemos una primera división y una segunda división que juegan casi los mismos días. Tenemos 67 árbitros pero necesitamos 72. Tenemos dos o tres que por rendimiento no juegan, hay 12 fuera por torneos de Concacaf y otros enfermos... Me quedo con 50... Entonces es el jaque mate. La razón más importante es la inviabilidad de este proyecto”, continuó.

El argentino Horacio Elizondo renunció la semana anterior a la presidencia de la Comisión de Arbitraje. La Fedefútbol sigue sin pronunciarse al respecto. (Rafael Pacheco Granados)

Una estructura de 23 de años

El reglamento del arbitraje nacional data de setiembre del 2000, con una serie de reformas realizadas en el 2016.

En el artículo número 13 del capítulo tercero, se detalla que deben existir subcomisiones para Linafa, Sala y Playa.

Estas se conformarán por un máximo de siete personas, mínimo cinco, que serán elegidas por la Comisión de Arbitraje de una lista de hasta 10 personas definida por cada comité ejecutivo de estas ligas.

Según lo que La Nación conoce, Elizondo quiere cambiar esta estructura.

El argentino propone dejar atrás las comisiones y nombrar un solo comisionado por cada una de las ligas, y que esta persona responda a la Comisión de Arbitraje.

Para que esto suceda, se necesita convocar a una asamblea para reformar el estatuto y se requiere el 70% de los votos, es decir, 22 votos de 32.

El fútbol en Costa Rica es liderado por 32 asambleístas, cuyos votos están distribuidos de la siguiente manera: Unafut (12), Liga de Ascenso (7), Linafa (6), fútbol femenino (3), futsal (2) y fútbol playa (2).

Gómez mencionó que su interés en esta audiencia es dejar claro que en la Liga de Fútbol Playa “no se pagan árbitros de manera directa y que es mentira lo que dice Elizondo”.

“Yo participé en una reunión con el señor Elizondo y sí expuse que a la subcomisión encargada del arbitraje de Playa hubo nombramientos de personas que no les interesa este deporte. Hubo gente que no conocíamos y que pocas veces asistían a los partidos. Lo que pedí fue que se pudieran nombrar personas a las que les interesa el desarrollo del fútbol playa. Si él quiere reformar la estructura, no conozco la propuesta en este momento”, señaló Gómez.

Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Fedefútbol, podría expresar su postura en la sesión de este jueves sobre este tema controvertido.

Acerca del futuro de Elizondo, no se conocen detalles. El Comité Ejecutivo sigue sin manifestarse de momento.