Christian Bolaños dice estar listo para jugar ante Herediano

La afición de Saprissa tiene un motivo más para llenarse de optimismo e incluso para celebrar, Christian Bolaños se recuperó de la lesión y está de vuelta para jugar la final ante Herediano.

Christian no sabe si tendrá minutos, pero está con ganas y espera ayudar a sus compañeros en la cancha o desde la banca.

Bolaños ha estado dos meses y medio lejos de los terrenos de juego, sufrió un desgarro grado dos en la pantorrilla derecha y cuando estaba a punto de regresar otra lesión lo alejó diez días más.

“Pasé un proceso de dos meses lejos de las canchas, tuve un desgarro, después tuve otra lesión. Eso lamentablemente me alejó bastante tiempo del grupo, de poder ayudar a mis compañeros y estar cerca con ellos en el día a día”, dijo Christian Bolaños durante la actividad del Media Day que organizó la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División de Costa Rica (Unafut).

Pero todo quedó atrás y ahora el volante confía en estar en los duelos frente a la escuadra rojiamarilla.

“Llego justo, ya dejé la lesión, he entrenado casi 12 días y me toca pensar en la parte grupal que es lo más bonito, pero lo más difícil y de mi parte voy a estar ahí. Si el profesor ve que puedo estar en la banca y ayudar al equipo voy a hacer el máximo esfuerzo posible para colaborar. Las ganas están y a veces hay que ser consciente del proceso que uno viene y estoy con muchas ganas de estar”, expresó Bolaños.

Christian Bolaños, volante de Saprissa, estuvo fuera de las canchas durante dos meses y medio, pero se recuperó y espera tener minutos en los duelos frente a Herediano. (Alonso Tenorio)

Christian sabe que la afición de Saprissa lo respalda y a él le gustaría retribuirles con su fútbol, algo del cariño recibido por los morados.

“Soy consciente del cariño que recibo de la afición de Saprissa, ha sido increíble y les agradezco muchísimo, porque eso me ayudó a hacer muchas cosas para estar lo más rápido posible. Todo se salió de las manos porque ya me había recuperado, había pasado un mes y luego apareció otra lesión que me alejó y me hubiera gustado estar desde antes, pero llego ahorita a lo más bonito. El reconocimiento de la gente es por el trabajo que he hecho bien. Si me toca jugar algunos minutos voy a hacer todo lo posible para ayudar a Saprissa”.

Christian destacó que la serie frente a Herediano será muy compĺicada porque el cuadro florense demostró en todo el certamen ser muy fuerte.

“He estado muy tranquilo, es aburrido cuando uno se lesiona, porque a uno le gusta entrenar y estar con el grupo, pero me tocó esto en un torneo atípico. Llegan los dos mejores equipos, Herediano ha sido el más regular y esto habla por sí solo de lo bien que han trabajado y lo respetamos muchísimo”.

Al saprissista se le consultó si posee una buena relación con Jeaustin Campos, porque a inicios del campeonato, antes que se lesionara, se decía que no jugaba porque no se lleva con el timonel.

“Con Jeaustin (Campos) tengo una relación de entrenador a jugador normal. Obviamente afuera se han dicho muchas cosas, yo nunca he sido un jugador problemático y nunca he tenido un inconveniente con algún técnico. Esto es parte del fútbol y cuando uno no juega es extraño y hay momentos en que el entrenador toma una decisión y uno la respeta, pero no quiere decir que uno esté contento, tampoco es que uno no apoya al equipo, la idea del entrenador o que no esté con él y los compañeros. A veces se dicen cosas que no vienen al caso”.

“Si hubiera algún problema ya lo habríamos hablado, de parte mía nunca he tenido que sentarme a conversar con Jeaustin (Campos)”.

Jeaustin expresó que Bolaños es un jugador clave y espera contar con él, pero aclaró que depende de la recomendación del preparador físico, si este le indica que físicamente está bien, entonces lo tomará en cuenta para la final contra Herediano.