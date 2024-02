Celso Borges ante derrota de Alajuelense: ‘Uno sale sin entender nada’

Tres remates de Michael Barrantes, otros tres disparos de Aarón Suárez, dos tiros de Carlos Mora y un intento por parte de Jonathan Moya, Diego Campos, Edward Cedeño e Ian Lawrence no fueron suficientes para que Liga Deportiva Alajuelense encontrara el camino correcto al gol contra un Herediano que salió más líder del Estadio Alejandro Morera Soto.

La falta de contundencia evidenciada en otros partidos de este mismo Torneo de Clausura volvió a pasarle factura a la Liga, solo que esta vez resultó más cara, al ver al Team escaparse en la cima y sin goles no pudo hacer nada para evitarlo, a pesar de que fue un buen juego de los rojinegros.

Pero en el fútbol se gana con goles, aunque sea con uno, como lo hizo el cuadro florense.

Celso Borges como capitán Alajuelense fue uno de los jugadores que salieron a zona mixta para atender consultas tras este resultado adverso y no encontraba palabras, mucho menos explicaciones.

Según él, la pérdida resulta contraria a todo lo que dicen los números, a esas métricas que muchas veces contradicen la realidad.

“Así de raro es”, afirmó Celso Borges, tanto como que Alajuelense hasta ahora no ha podido hacerle un gol a los otros equipos tradicionales, como Herediano, Saprissa y Cartaginés en lo que va de este torneo.

Un Clausura 2024 en el que la Liga perdió en el Estadio Alejandro Morera Soto contra brumosos y florenses; mientras que de visita, empató con la ‘S’ en la ‘Cueva’.

“No es para preocuparnos, yo me preocuparía más si no generáramos, pero cuando generamos tantas ocasiones indica que el nivel del equipo está bien. No estamos finos a la hora de definir”.

Insistió en que es difícil explicar qué le pasa a la Liga porque su criterio es que el equipo funciona bien, pero pierde un partido como el que hizo ante Herediano.

“Uno sale sin entender nada, pero ellos la que tuvieron la concretaron y así de simple es esto”, recalcó.

Al pensar más en todas las ocasiones generadas por Alajuelense en el pulso contra Herediano y que el equipo no convirtiera una sola, terminó con más preguntas que respuestas.

‘Yo no tengo ninguna explicación, hicimos todo para conseguir el gol”, dijo con sinceridad.

Tampoco cree que esta situación sea por falta de autocrítica a lo interno del camerino. Dijo que fallan todos, no solamente quienes tienen las oportunidades claras.

“Trabajamos, lo hacemos durante la semana y no se nos dio”, apuntó Celso Borges.