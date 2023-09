Cartaginés recupera el aliento al reencontrarse con la victoria

Cartaginés tuvo que verse contra la pared para reaccionar. Recibió el golpe de Sporting y apuró el paso para finalmente llevarse los tres puntos.

El cuadro brumoso urgía de una victoria, ya que llevaba tres juegos seguidos sin ganar. Con el triunfo 2-1 ante los albinegros, nuevamente se coloca en la pelea por clasificar a la siguiente fase.

Cartaginés creció con las variantes en el complemento y aumentó el volumen de juego. Además, las anotaciones de Allen Guevara y Carlos Barahona le dieron la confianza necesaria para superar a Sporting, que al menos en el primer tiempo, resultó prácticamente indescifrable.

En esos 45 minutos iniciales, los equipos no encontraron las vías para llegar al gol. Cartaginés tuvo más control de la pelota, pero sin claridad para superar a la zaga de Sporting.

El cuadro josefino presentó menos en ofensiva, pero cuando intentó asomar a la portería defendida por Kevin Briceño, lo hizo por el mismo camino por donde atacaban los brumosos, los costados.

Al final del primer tiempo y con el 0-0 en el marcador, algunos aficionados se hicieron sentir con sus silbidos, y no dejan de tener razón, porque acciones de peligro casi no se presentaron, tanto así que Kevin Briceño y su colega Adonis Pineda no tuvieron inconvenientes; no fueron puestos a prueba.

La ocasión de mayor peligro, o al menos la más clara, la tuvo Jostin Daly a los 32 minutos; estaba solo, con el marco de frente, pero su remate con la derecha pareció más un arrollado que un disparo. Sporting también se dejó sentir con un disparo de Fabio Coronado a los 43 minutos, pero fue un tiro flojo, débil, que le permitió a Briceño casi lucirse para quedarse con la pelota.

Jeykel Venegas, delantero de Cartaginés, intentó meter en problemas a la zaga de Sporting. Aquí lo marcó Fabio Coronado. (Alonso_Tenorio)

La pregunta en este lapso es por qué no juega Marcel Hernández. Porque ante las insinuaciones de Cartaginés por los costados, un hombre como Marcel, cazador en el área, puede ser letal ante los centros que hacían los brumosos y nadie cambió con destino a las redes.

En el segundo tiempo, el panorama varió y Sporting sorprendió al pegar primero; lo hizo en una muy buena jugada, una combinación dentro del área que Juan José Calero definió de gran forma. La cachetada que le propinó Sporting despertó a Cartaginés, que con mucho que perder se fue al frente y encontró el penal que alivió sus penas.

Fabio Coronado intentó protegerse del balonazo, pero el esférico le dio en las manos y el árbitro Jesús Montero no dudó en señalar el manchón blanco. La afición pedía a Marcel, y parecía que el cubano, quien ingresaba a la cancha, iba a dictar sentencia, pero le cedió el lanzamiento a Allen Guevara, quien a los 57 minutos puso el 1-1.

Cartaginés creció con el empate, se dio cuenta de que la derrota o la paridad en nada le servía, y a los 68 minutos puso las cosas en su lugar tras una acción en táctica fija que Carlos Barahona terminó en la red.

Ficha Técnica

ONCE TITULAR 🎙️ Burger King Costa Rica Te dejamos la formación del Cartaginés para enfrentar la 10ma fecha del Torneo Nacional ante Sporting FC #VamosCartaginés #A23CR pic.twitter.com/o1ez26peoi — C.S. Cartaginés (@Cartagines) September 17, 2023

Cambios: Ingresaron Marcel Hernández por Dylan Flores al 56. Jossimar Pemberton por Jostin Daly al 70. Christian Martínez y Jossimar Méndez por Kennteh Cerdas y Allen Guevara al 81.

Cambios: Ingresaron Fabio Coronado por Harry Rojas al 17.

Árbitro: Jesús Montero. Asistentes: Andrés Arrieta y Carlos Fenández. Secretario arbitral: Keylor Herrera.

Goles: 0-1: Juan José Calero al 47. 1-1: Allen Guevara de penal al 57. 2-1: Carlos Barahona al 68.

Amonestados: Jeikel Venegas en Cartaginés. Fabio Coronado y Nextaly Rodríguez en Sporting.

Expulsados: No hubo

Estadio: José Rafael Fello Meza.

Hora: 11 a.m.