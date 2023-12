Carol Sánchez lamenta autogol en final femenina: ‘Me tocó errar de la peor manera’

Liga Deportiva Alajuelense llegará este miércoles a la casa de Sporting con una ventaja de 1-0. Ahí terminará de resolverse la final del Torneo de Clausura 2023 del fútbol femenino.

Carol Sánchez no podía creer lo ocurrido en el minuto 35. Alexandra Pinell lanzó un centro por derecha que parecía inofensivo y la guardameta Gabriela Machuca salió. La defensora no se percató de eso y tampoco escuchó a la mexicana; cabeceó hacia atrás y así fue como el balón ingresó en la portería de las albinegras.

Fue un momento difícil para ella y para sus compañeras, pero la capitana de Sporting trató de reponerse lo más rápido posible de ese trance. Las pupilas de José Rodríguez crecieron en el juego contra la Liga, pero no lograron el empate en la serie.

“La serie está abierta, un 1-0 a pesar de que tienen tres puntos en la bolsa por decirlo de alguna manera, es un gol y no lo vemos complicado. Si nos vamos atrás, durante los partidos de fase regular eran así, con ventaja de un gol y en la final se ve de la misma manera”, expresó Carol Sánchez en Teletica Radio.

Dijo que las albinegras tienen que ser inteligentes, porque considera que esta serie no está para nada definida.

“Sacaron la ventaja en su casa, que era lo que ellas esperaban, no lo que nosotras queríamos. Esta vez me tocó errar de la peor manera, cosa que es lo que uno menos quiere hacer. De hecho que es el primer autogol que tengo con Sporting y hace mucho no hacía un autogol, pero pasa.

”Estamos para eso, cometemos errores, en algunos momentos somos heroínas, en otros somos villanas y en este caso yo me equivoqué. No pasa nada, levantamos cabeza”, reseñó la experimentada defensora.

Al analizar lo que fue ese primer partido de la final del Clausura 2023 del fútbol femenino, Carol Sánchez reconoció que en los primeros 20 minutos, las integrantes de Sporting no tenían el balón y ellas mismas no se encontraban dentro de la cancha.

“Después del autogol nos empezamos a ver mejor y en el segundo tiempo teníamos más el balón, generábamos más opciones de gol. Encontramos más las jugadoras de la media cancha, logramos abrir la defensa”.

Pero en cuanto al marcador, no hubo más movimientos. Es un 1-0 favorable para las leonas, que podría ser poco, o determinante. Todo dependerá de lo que ocurra en el partido más importante del semestre para los dos equipos finalistas.

“Ya pasó, nada que hacer. Trabajar, ver videos, corregir lo nuestro y sacar ventaja en nuestra casa. Sabemos que a ellas se les complica tanto la cancha sintética como la cancha pequeña. El juego de ellas es en este tipo de cancha (Morera Soto), donde se ven muy bien y vamos a trabajar para sacar la serie en nuestra casa”, recalcó Carol Sánchez.

En sus primeras declaraciones posteriores al juego de ida de la final femenina, el técnico de Sporting, José Rodríguez, dijo que no estaban contentos porque perdieron, pero sí con el accionar del equipo, que fue bueno, principalmente en el complemento.

“Tuvimos para meter un par de goles inclusive y en el segundo tiempo Alajuelense no tuvo ni una sola llegada a marco. Quedo muy satisfecho con el desarrollo del juego”, expresó José Rodríguez.

Sobre el autogol, lo definió como una jugada completamente accidental, en un partido que según él estaba para ser de 0-0, o con un marcador a favor de Sporting.

“La serie está completamente abierta, nos dejaron con vida y ahora a cerrar en nuestra casa. Las sensaciones son buenas, el gol fue algo fortuito, accidental, pero el desenvolvimiento del equipo me encantó”, destacó el técnico de las albinegras.

Gabriela Guillén trata de cortar un avance de Candela Andújar en la final de ida del Clausura 2023 del fútbol femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting. (Prensa Sporting)

Sporting puso a la venta las entradas para el juego definitivo de la final contra la Liga y se adquieren mediante specialticket.net. Los boletos tienen un costo de ¢4.000.

El duelo final está pactado para este miércoles 20 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser.