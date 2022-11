Capitanes del Herediano dan la cara en una de sus noches más amargas

Miradas clavadas al césped, en medio de la lluvia y los reclamos de los propios aficionados, así salieron los jugadores del Herediano del campo del estadio Colleya Fonseca de Guadalupe, tras perder la final del Torneo de Apertura 2022 ante el Deportivo Saprissa.

La victoria de 1-0 les valió poco, pues en el global cayeron 2-1 frente a los morados que celebraron la estrella número 37, frente a la desazón de los rojiamarillos, quienes como Giovanni Arturo Campos y el mismo Anthony Contreras, salieron afectados por el traspié en su campo. Evitaron hablar con los periodistas de los medios de comunicación, quienes los llamaban para que dieran declaraciones

A pesar de iniciar ganando 1-0 muy temprano en partido, con anotación de Jefferson Brenes, el ímpetu y los deseos de ir al frente se fueron diluyendo ante la feroz zaga del Saprissa que se defendió con todo y manteniendo la ventaja hasta el final.

De nada les valió ganar la primera fase en forma convincente e invicta o mantenerse sin perder 19 juegos en total. La derrota en casa 0-1 en la final de la segunda fase en su estadio y el caer 2-0 en el duelo de ida de la final nacional, bastaron para dejarlos con un amargo sabor de boca al quedarse sin el cetro nacional.

En medio de la tristeza, el dolor y la impotencia, Yendrick Ruiz, quien solo jugó 10 minutos en el Apertura 2022, precisamente en el compromiso ante los morados el sábado, tras superar una lesión, que lo dejó sin opciones de jugar, detuvo su marcha forzada y en 22 segundos resumió lo que sucedió en el juego.

“Tratamos durante todo el partido, los 90 minutos. Lastimosamente no pudimos en el segundo tiempo, nos faltó más intensidad. Saprissa estaba con un hombre menos, pero nos equivocamos. Tiramos mucho pelotazo en lugar de jugar. No hay excusas, perdimos. Saprissa se defendió bien y no pudimos controlar eso”, expresó Ruiz, quien rápidamente se retiró y se perdió en el pasillo que va a los camerinos.

Al momento de retirar el trofeo como subcampeón en la ceremonia de premiación y mientras se preparaba el festejo del Saprissa, Yeltsin Tejeda, capitán del Team, habló con la prensa, en medio de la lluvia y los gritos de alegría de los morados que contrastó con el rostro serio del rojiamarillo.

“Estamos muy dolidos por lo que pasó. Es difícil, al menos yo me voy con la cabeza en alto. No le voy a bajar la cabeza a nadie. Respeto mucho a mis compañeros, sé todo lo que han hecho y no nos queda más que levantarnos, el fútbol siempre da revanchas”, afirmó Tejeda.

Yeltsin contó que durante el partido, los de más experiencia les pedían a sus compañeros mantener la calma, insistían que iban bien, pero que faltaba un paso más. No obstante, de acuerdo a como transcurrían los minutos dejaron de presionar, de empujar y no lograron el ansiado tanto que ponía la paridad en la serie y forzaba a tiempos extra.

“Ahora nos toca levantar cabeza porque el fútbol da revanchas. Somos un equipo grande. De que duele, duele, pero no queda de otra que levantar a nuestros compañeros, decirles que vamos para adelante porque la revancha está ahí y debemos quedar campeones en el próximo torneo”, declaró Tejeda.

El volante florense confesó que al no ganar el título en la final de la segunda fase tenían claro que sería más complicado en la final nacional, por el crecimiento y la motivación que tenía el Saprissa.

“En el momento en que no pudimos ganar el campeonato en dos partidos, sabíamos que ellos iban a agarrar fuerzas e iban a venir con todo y así fue. La verdad como profesional tengo que felicitar a Saprissa, no me queda de otra”, manifestó Tejeda.