Capitán del Herediano torturado por lesiones deja atrás su idea de salir del equipo

La poca oportunidad y las lesiones que lo aquejaron en el último semestre del 2023 lo llevaron a pensar seriamente en dejar a su querido Herediano para el Torneo de Clausura 2024 con el fin de buscar nuevas oportunidades.

Sin embargo, la llegada del entrenador mexicano Héctor Pity Altamirano le abrió las puertas de la titularidad al defensor Aarón Salazar Arias, quien suma seis compromisos en el Clausura 2024, con 495 minutos disputados. En el Apertura 2023, Aarón apenas vio acción en 755 minutos en 11 juegos.

El florense incluso fue titular en el duelo frente al Toluca de México por la Concacaf Liga de Campeones. Hasta el momento se ha ganado la confianza del Pity Altamirano, que decidió ubicarlo como lateral derecho, por lo que su presencia se ha vuelto indiscutible en la zaga florense.

El zaguero de 24 años tiene claro que el duelo de vuelta, este jueves 15 de febrero a las 7 p. m. en el estadio Nemesio Díaz, ante los Diablos del Toluca, será complicado; sin embargo, confía en que el plantel pueda sacar el partido y dar la sorpresa en tierras mexicanas.

“Sabemos que es un partido muy importante para el equipo. Será complicado, pero tenemos buenos jugadores y con el profe vamos a planificar lo mejor posible el juego para sacar el resultado que nos favorezca”, declaró Salazar, quien además es uno de los capitanes del Herediano.

Aarón Salazar se planteó marcharse al norte

Aarón explicó que conocer al técnico Altamirano, luego de su paso por la Selección Nacional como asistente del uruguayo Gustavo Matosas, es una ventaja, pues estuvo muy cerca en el proceso olímpico donde fueron convocados varios jóvenes del Team, por lo que entienden sus conceptos y es más fácil adaptarse a sus ideas. Además, sus dolencias han quedado atrás.

“Gracias a Dios, en este torneo dejé atrás las lesiones. Es algo que me ha impedido competir. No podía jugar cuatro o cinco partidos seguidos. Realmente tuve más lesiones de las que esperaba, pero ahora me siento muy bien, a un buen nivel y el equipo está jugando bien, por lo que espero seguir así en el resto del campeonato”, declaró Salazar, quien es uno de los capitanes del equipo.

El zaguero declaró que no es fácil estar en la grada y no poder ayudar a sus compañeros, Tampoco es sencillo esperar una oportunidad luego de la recuperación.

“El padecer lesiones siempre es complicado para nosotros como jugadores. Es difícil, por lo que el tema mental es muy importante, más cuando uno sufre diferentes lesiones, hasta dos y tres en un torneo, lo cual es mucho. Te quita regularidad y la frustración está presente porque uno quiere competir, ser importante para el equipo”, declaró.

Aarón Salazar manifestó que en el plano personal tuvo lesiones musculares “extrañas” y recaídas, pero nunca fueron por no cuidarse o seguir las indicaciones del cuerpo médico. Confesó que en algún momento trató de adelantar su recuperación, lo cual le causó recaídas, por lo que aprendió a ser paciente para evitar estar más tiempo fuera de las canchas.

El defensor también aceptó que pensó en marcharse a San Carlos, club en el cual fue campeón en el Clausura 2019, con el objetivo de jugar y tratar de volver a su mejor nivel.

“Yo estaba de acuerdo en marcharme a San Carlos, estaba dispuesto, siempre y cuando las directivas se hubiesen puesto de acuerdo, pero al final no se logró concretar. En lo personal estoy feliz, tranquilo, concentrado en el Herediano, es mi casa y estoy jugando, lo cual es muy importante para mí y concentrado en lo que viene”, agregó Salazar.