Candela Andújar: Exfutbolista del Barcelona y Valencia es la refuerzo de lujo de Sporting FC

Sporting FC presentó a dos delanteras extranjeras como sus nuevas fichas para intentar destronar a Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol femenino.

Una es la seleccionada panameña Karla Riley Serracín, pero sin duda, los focos de atención están sobre la seleccionada española Candela Andújar Jiménez, quien jugó con el FC Barcelona y con el Valencia.

“Yo estaba en España, acabé la temporada en el Valencia y se me acaban los contratos. Fue una buena oportunidad para no estar atada con ningún compromiso a otro club y necesitaba un respiro para mí, para escucharme y saber qué es lo que quería”, relató Candela Andújar.

Fue por eso que hace seis meses anunció que no jugaría, pero en realidad no se trataba de un retiro definitivo para esta futbolista de 22 años.

En junio pasado estuvo en Costa Rica. Fueron dos semanas de vacaciones espontáneas y le gustó el país, sin sospechar que poco tiempo después volvería para reactivar su carrera futbolística.

“Don Osael (Maroto), el presidente, me habló muy bien del proyecto. El profe Édgar (Rodríguez) también y me sentía bastante capacitada para aportar. Se me abrieron unas puertas muy bonitas, a esta corta edad y no dudé en venir aquí y querer conocer el fútbol de Centroamérica”.

Lo que ella tiene muy claro es que Costa Rica estaba en su destino y que tarde o temprano jugaría

“Es una espinita que tenemos mis compañeras y yo, porque para el Mundial Femenino nos tocaba venir a nuestra generación, hace dos años, ypero con todo lo que ocurrió de la pandemia se suspendió, lo cancelaron y ya cuando se hizo nosotras éramos mayores para jugar ese Mundial”, relató.

Añadió que le hubiese encantado vivir esa experiencia que la covid-19 les robó, pero a la vez está contenta porque las otras muchachas que asumieron la responsabilidad lograron el objetivo y se convirtieron en campeonas del mundo Sub-20.

“Es verdad que Costa Rica está teniendo cada vez más peso y yo sinceramente no conocía a Sporting, pero cuando llegué para nada ha sido una diferencia abismal con el fútbol europeo. Al contrario, meten más intensidad, es un poco más físico y eso ya me gusta. Es un poco diferente y es como regularme yo más en ese aspecto”.

¿Cómo juega? Lo pensó un poco antes de responder y dijo que es una jugadora bastante asociativa y que le gusta jugar en equipo. No le agrada el juego directo ni más individual.

“Muchas veces me han descrito como una persona bastante polivalente y como que sabe interpretar y entender el juego y lo que me gusta es jugar por dentro, como media punta. Me gusta atacar más que defender y me considero una jugadora habilidosa en algunos aspectos y yo creo que puedo aportar, igual que ellas me pueden aportar para mi juego. Haremos una buena comunión todas”.

Candela Andújar llegó a un Sporting que lucha por hacer su propia comunidad y que tiene una característica particular, pues es común que a los partidos del equipo femenino acudan más aficionados que al masculino.

“Es muy bonito eso, refleja el orgullo del fútbol femenino. Claro que es importante, la afición es el jugador número doce. No es lo mismo estar en un campo en tu propia casa y que nadie venga a animarte o a escuchar gritos. Es un factor muy importante y en mi caso me ayudará a sentir ese calor de Costa Rica, de la gente que te apoye”.

A raíz de eso, Andújar señaló que espera que este domingo, a las 11 a. m., el Estadio Nacional tenga una buena cantidad de aficionados para lo que será la Supercopa entre Alajuelense y Sporting FC.

“A priori nos han dicho que los refuerzos de este año podemos jugar. No sé si el profe Édgar me pondrá o no, eso ya es otra cosa, pero estoy deseándolo”.

Por su parte, la panameña Karla Riley Serracín considera que los números de Sporting FC desde que incursionó en el fútbol femenino hablan por sí solos y que está impresionada con la revolución que se ha dado en Costa Rica.

“La liga aquí ha crecido mucho, tuve una pequeña temporada en Arenal Coronado y en ese entonces la liga no era tan vista. Ahora ha subido gracias a equipos como Sporting, que le meten empeño a cada cosa que hacen, tanto en la vida personal de nuestros jugadores, como en lo deportivo”, citó la canalera.

Ella insiste que por proyectos así es que el fútbol empieza a crecer y que otros como Alajuelense han puesto de su parte para este desarrollo, en el que se impulsa a la mujer para que haga realidad sus sueños alrededor de un balón.