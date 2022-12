Bryan Ruiz deseaba que su último entrenamiento con Alajuelense no acabara nunca

“Lo viví intentando disfrutar cada minuto del entrenamiento, pensando en ojalá que no se acabara, pero con la alegría y satisfacción de que he hecho una carrera con la que estoy muy agradecido, muy contento y listo para el partido”, expresó Bryan Ruiz en el Estadio Alejandro Morera Soto.

A pocas horas del juego de despedida de esta leyenda del fútbol costarricense, Ruiz contó que este sábado, principalmente en el segundo tiempo del duelo entre Twente y Alajuelense, habrá algunas sorpresas.

Dijo sentirse muy contento porque se vendió toda la taquilla para su despedida, que se destinará para las ligas menores del club, al igual que todos los artículos alusivos a su adiós.

Eso sí, adelantó que el próximo miércoles habrá un segundo duelo entre Alajuelense y Twente, un amistoso de preparación y que así a como él ya estará de aficionado en las gradas, invita a que los manudos vayan a ver ese fogueo que está seguro de que será muy competitivo.

¿Qué ha pasado en estos últimos días tan emotivos?

Han sido meses nostálgicos y principalmente la última semana, sabiendo que era mi última semana de entrenamiento con el grupo, mi última semana en el CAR, mi última semana en este estadio. Con nostalgia, con alegría, pero la satisfacción de que se hizo una carrera increíble y cerrar teniendo aquí al Twente para mí ha sido muy grato y muy especial.

La presencia de Álvaro Saborío fue una sorpresa. ¿Qué significa para usted que él lo acompañe en su despedida?

Me hubiera encantando tener a otros amigos y exjugadores también. Lo que pasa es que la mayoría de mis amigos no son exjugadores (ríe...), dentro del fútbol. Era difícil armar un partido así. Igual me alegra que el último partido sea con el primer equipo de la Liga, donde estoy actualmente.

Porque también compartimos mucho con ellos y con la mayoría ganamos la 30. Con ‘Sabo’, sabiendo también que significa mucho para la afición, que ganó la 30 con nosotros y que de cierta manera es como un homenaje a él, porque todavía no ha tenido su partido oficial de despedida.

Yo creo que lo pensé y me iba a gustar mucho que estuviera, pero era decisión de él. Lo llamé, le pregunté y la respuesta fue inmediatamente que sí, que claro y pudo venir a entrenar un rato este viernes y este sábado jugará algunos minutos.

Esta es la foto del recuerdo, la del último entrenamiento de Bryan Ruiz con Alajuelense. (Lilly Arce)

¿Con qué se queda de su carrera, más allá de todos sus logros? ¿Cuál es el punto máximo?

Futbolísticamente con haber participado en tres mundiales, haber hecho el mejor mundial de Costa Rica en toda su historia, ser parte de él y los títulos ganados con cada equipo.

Con la parte humana y profesional me quedo con el cariño de la gente, el apoyo en los momentos difíciles y en los bonitos y de mi parte muy tranquilo, porque pudo haber sido más o pudo haber sido menos mi carrera, pero me siento muy contento y muy satisfecho porque siempre di mi mejor esfuerzo, siempre trabajé por eso.

Estoy seguro de que me equivoqué en algún momento, pero les aseguro que eso me hizo aprender para poder ser una mejor persona y mejor futbolista, entonces me quedo con eso.

¿Qué hará en 2023, porque ya no será futbolista profesional?

Creo que va a ser lindo al principio, porque parte de la decisión es poder disfrutar a mi familia en cosas que normalmente cuestan como futbolista. Eso en los primeros meses estará bien. Después, seguramente intentaré seguir ligado al fútbol de alguna manera, tal vez no directamente a un equipo, pero sí en preparación.

Eso es lo que quiero en el primer y segundo año una vez retirado. Esa es la idea, dentro de la preparación que vaya a hacer, veré en qué me puedo involucrar más.

Eso es un poco la idea, seguir también con las cosas de mi familia, de mi esposa y mías, de lo que hemos hecho, nuestros trabajos, nuestras inversiones, ayudarle a mi esposa en eso.

Pero también no desligarme por completo del fútbol e intentar prepararme de la mejor manera en otro campo que no es el de futbolista, sino el de entrenador, director deportivo o algo así, para tener conocimiento ya no solo futbolístico, sino desde otra perspectiva.

Usted no solo se retira como capitán de la Liga, también como capitán de la Selección Nacional. Este viernes había aficionados con otras camisetas de otros equipos y dicen que vendrán a su despedida. ¿Qué piensa de que aunque está identificado con los colores rojinegros, usted reúna a aficionados de otros equipos para su despedida?

Si bien es cierto el partido va a ser aquí, en La Catedral, y la mayoría de aficionados serán de la Liga, es muy placentero para mí saber que vienen aficionados de otros equipos. Voy a ser muy sincero, la Liga es un equipo que está en mi corazón y le tengo mucho cariño y mucho amor, pero le tengo ese mismo amor a todo Costa Rica, porque la Selección Nacional la defendí durante muchísimos años.

Inclusive, más años de los que pude estar en esta institución que llevo en el corazón que es la Liga. Entonces, creo que en general todos los aficionados de Costa Rica, independientemente del equipo nacional que sigan, me han apoyado muchos años de esta carrera, como jugador tanto en Selección como en los equipos en los que participé afuera.

Entonces, este partido aunque está hecho aquí, de cierta manera es para todos esos aficionados y me alegra mucho y los quiero felicitar por poner el fanatismo de lado y venir a estar conmigo en este día, que va a ser muy especial para mí.

De mi parte se acabó lo que es el futbolista profesional, ya mi persona como futbolista profesional queda en el pasado y yo creo que también habrá jugadores que tomarán ese rol y que es parte del fútbol, que a mí me tocó por ahí de 2009 o 2010, cuando se fueron figuras importantes. En ese sentido yo creo que habrá gente que tomará ese rol y que lo hará de la mejor manera posible.

Una cantidad importante de aficionados llegó a ver la última práctica de Bryan Ruiz con Alajuelense. (Lilly Arce)

Con ese liderazgo que tiene, ¿se debe seguir con el proceso de Luis Fernando Suárez en la Selección Nacional?

Sobre el profe es un tema que ya no me incumbe a mí, independientemente de la decisión que tome la Federación, de aquí en adelante y como lo he pensado siempre, espero que sea lo mejor para la Selección y para el futuro del fútbol de Costa Rica.

¿Podría estar a futuro en otra posición en Alajuelense, que esto sea un hasta luego con la Liga?

Definitivamente está dentro de las posibilidades, seguir ligado a la institución en un futuro, pero lo he dicho a quienes me han preguntado: No quiero quedarme aquí y ayudar a la Liga, o a Costa Rica en otro aspecto sin antes prepararme de la mejor forma posible.

El haber sido un buen futbolista creo que no me llevará a ser inmediatamente un buen entrenador o un buen asesor deportivo, o lo que sea. Es importante esa preparación y es lo que intentaré hacer en uno o dos años, tanto en Costa Rica como fuera del país, para prepararme de la mejor manera en ese ámbito.