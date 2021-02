“No he hablado mucho con Hernán (Medford), solo un toquecito en la mañana, que poco a poco me va a ir evaluando para ver si puedo estar lo más rápido posible con el grupo, pero en sí, siempre lo he admirado, es un excelente entrenador, ya todo el mundo sabe las cualidades de Hernán. Entonces no hay nada más que decir, simplemente trabajar”, destacó el defensa de 34 años.