“Uno de los errores fundamentales que conllevan la nulidad absoluta es que la temporada no fue homogénea, y es que al no ser homogénea genera una falta gravísima a la competencia como tal y la integridad de la competición habiendo generado reglas diferentes en una misma temporada y sobre todo en lo relativo al descenso, ya que Limón no tuvo la misma oportunidad que tuvieron los clubes en el Apertura, ya que existieron dos equipos que tuvieron la última posición y se les dio la oportunidad de jugar una liguilla para que uno de estos evitara el descenso, situación que no se dio en el torneo de Clausura en el cual al que tuvo la última posición no se le dio esa oportunidad”, se lee.