Así respondió Andrés Carevic sobre la filtración del chat de árbitros y la presión de Géiner Segura

Alajuelense visitará a Herediano este sábado y Andrés Carevic ofreció la rueda de prensa de rigor estipulada en el reglamento previo a un partido clase A.

El técnico de la Liga habló del juego y de la actualidad de la Liga, pero también respondió consultadas relacionadas entre otros temas a la polémica filtración de un chat de árbitros y a la presión que tiene Géiner Segura con el arranque florense.

¿Cómo analiza este partido?

Va a ser un partido complicado, es una cancha difícil, ellos están jugando de local en el Colleya, conocen bien la cancha, es difícil para jugar.Nos estaremos enfrentando a un buen plantel, completo, con dos por posición de buen nivel.

Esperamos un partido difícil, muy disputado y nosotros trataremos de hacer nuestro partido, nuestra estrategia para poder ganarlo, a pesar de que va a ser un partido muy difícil para nosotros.

Se topa en este partido con Géiner Segura. Él lo conoce a usted, usted a él. ¿Qué representa eso para este partido?

Creo que él ha trabajado con nosotros, independientemente de que haya estado con nosotros uno también va evolucionando. Seguramente él también y él tendrá su estrategia, su planteamiento de partido y nosotros también. Nosotros con nuestros jugadores y él con sus jugadores.

En un momento del partido contra Pérez Zeledón se metían fuerte con Ángel Tejeda y algunos aficionados le pedían que lo sustituyera. Lo sostuvo, usted se mantuvo en su idea. Él anota y juega todo el partido. ¿Es complejo aislarse de lo que dice la gente, de esas quejas y el juego le dio la razón a usted, porque él terminó haciendo el gol del gane?

Eso es algo normal que pasa en el fútbol, el tema está en que a veces el aficionado no está en el día a día de trabajo y nada más está pendiente de lo que está pasando en el partido. Todo es respetable, es lógico y es entendible.

Nosotros tenemos una línea, tenemos una idea, tenemos un modelo, estamos bien concretos y bien precisos en lo que tenemos en el equipo con cada uno de nuestros jugadores y nos vamos a basar exclusivamente en esas decisiones.

No por lo que diga la gente, por lo que diga la prensa o por lo que diga otra gente nosotros vamos a modificar. Nosotros estamos todos los días con los jugadores y sabemos muy bien cómo está el jugador, qué necesita el jugador y siempre están trabajando duro para buscar una posibilidad y tratar de jugar la mayoría de los minutos.

¿Qué piensa de la filtración del chat arbitral? ¿Eso puede provocar a nivel general del fútbol costarricense que se cree un tipo de indisposición por parte de cuerpos técnicos y jugadores que va más allá de temas puntuales de decisiones de los árbitros, a temas de integridad en cuanto a decisiones?

Yo no sé bien cómo está ese tema, sinceramente. Vi que hubo unos comentarios, pero no sé cómo está ese tema. Lo importante acá concreto y muy directo es que cada uno haga su trabajo en el lugar que le corresponde y creo que eso se tiene que solucionar lo antes posible quizás para que no se especule en lo que pueda pasar.

A cada uno le tocará desde su lugar trabajar, estar enfocado, concentrado, como yo lo comenté, para que esto avance.

Estoy en esta institución, en este país para potenciar a nuestros jugadores y que el fútbol crezca. En lo personal quiero que el fútbol de Costa Rica siga creciendo.

Entonces, para seguir creciendo, tenemos que estar todos en la misma sintonía y aportar desde el lugar que le toque.

A nosotros nos toca en la parte deportiva, al arbitraje en la parte arbitral, en temas dirigenciales les tocará el punto para mejorarlo.

Mi opinión es que cada uno se enfoque en lo que le toca hacer y de ahí tratar de avanzar todos.

¿Cómo va tomando este torneo? ¿Se estresa por llegar al final de primero, por la circunstancias anteriores?

Hay dos objetivos claros, a corto plazo que lo más importante es el partido siguiente, contra Herediano, no miramos más allá que tratar de enfocarnos en esa visita a Heredia y hacer nuestro mejor partido para sacar los tres puntos.

A largo plazo apuntamos siempre a pelear arriba y tratar de quedar líderes. Está claro cómo nos manejamos nosotros en el día a día de trabajo y los objetivos que tiene el equipo y la institución en sí.

Alex López fue el capitán en el partido contra Pérez Zeledón. ¿Qué tipo de liderazgo tiene él o por qué él es uno de los capitanes actualmente?

Acá en sí tenemos seis capitanes, que son los intermediarios del cuerpo técnico al vestidor. Yo siempre digo que tiene que haber líderes positivos para que lleven el vestidor adelante, que tengan que ajustar lo que tengan que ajustar, porque nosotros a veces la verdad que no estamos en el vestidor de ellos.

Es la transición del cuerpo técnico al vestidor, a todo lo que es el plantel y le tocó ser el capitán. Otras veces ha sido Pipo (Giancarlo González), Celso (Borges), Johan (Venegas), Leo (Leonel Moreira) y Alexis (Gamboa). Lo vamos manejando de esa manera.

La cinta es simbólica. Creo que los capitanes no necesitan de una cinta para tener el liderazgo y llevar el plantel hacia adelante.

Géiner Segura llega en una posición incómoda, complicada y mediáticamente se habla de que podría estar su puesto en riesgo por el arranque. ¿El rival será más complicado al llegar obligado?

No, no, no. La verdad que no me fijo en esa parte, no me fijo en el momento del equipo tampoco, porque independientemente de que a lo mejor un equipo puede venir muy bien o puede venir ahí, no es un parámetro.

Yo me fijo en que ellos tienen un buen plantel, tienen buenos jugadores y nosotros tendremos que trabajar duro el partido para poder ganarlo. Entonces, la idea nuestra no es pensar en la presión que pueda tener el técnico, en la presión que pueda tener el equipo.

Sino es hacer nuestro partido, seguramente ellos harán el suyo, independientemente de cómo viene el equipo.

¿Qué es lo que busca de más en Doryan Rodríguez? ¿Cuáles son los puntos de mejora y si no cree que era mejor que se fuera a préstamo por la proyección que tiene?

No, al contrario, si queremos que tenga proyección tiene que estar con nosotros, porque nosotros trabajamos día a día para que el chico crezca.

Ustedes hablan específicamente de Doryan, pero no preguntan ni por Rashir Parkins, ni por Andrés Gómez, ni por Dardo que ha jugado poco, ni por Juan Luis Pérez.

Esto es un plantel y nosotros tomamos determinaciones según lo que vemos en el día a día y lo que es mejor para el equipo el día del partido.

No quiero individualizar, la gente que tiene poca participación tiene que tener paciencia, seguir trabajando y esperar su oportunidad.

Yo soy un técnico que siempre voy a buscar lo mejor para el equipo. Si veo que un jugador está mucho mejor que el otro, jugará el que está mejor. No importa acá el nombre.

Continuamente es algo de preguntas individuales y nosotros somos un equipo, hay muchas fechas por delante, tenemos muchos partidos seguidos y él está trabajado bien.

Tendrá que seguir trabajando y esperar su oportunidad. A lo mejor va a entrar de titular y va a estar muy bien y a lo mejor al otro partido le puede tocar volver a tocar de titular, no jugar, entrar de cambio o no estar en lista.

Eso es independientemente del día de trabajo y partido a partido.

¿Llegará un momento con rotación clara del equipo por la seguidilla? ¿Es tan parejo el nivel de los porteros que no hay uno estelar todavía?

Esa pregunta no te la puedo responder en estos momentos, eso lo vamos a valorar a medida que van pasando los partidos.

Puede ser que podamos seguir rotando porque nosotros vemos el tema de cargas, de nivel de juego, o a lo mejor empieza a jugar un equipo más de pocos cambios y pueda participar más seguido a lo mejor la gente que viene participando.

Es algo que en este momento no puedo responder por ese tema. Hay mucha paridad entre todos y por eso doy minutos, porque se lo han ganado, porque están a la par de su compañero en su puesto y hay otros que tienen que seguir trabajando para buscar un lugar. Entonces, va a ser dependiendo de la cantidad de partidos que tengamos, de las cargas del jugador, del nivel del jugador.

Va basado mucho en esa parte. Tengo un plantel corto, con el que estamos contentos, pero hay una competitividad importante en el equipo.

De los porteros, es igual. Hablando general, te lo digo como jugadores y como porteros, no los estoy aislando a ellos. Los vamos a ir valorando y si tenemos que tomar alguna determinación en algún momento la tomaremos y si no, pueden seguir así.

O que ataje uno tres (partidos) seguidos, o que ataje el otro. La verdad que eso es algo que no puedo adelantar hoy.

¿El sábado le tocaría a Leonel Moreira?

(Ríe...). Vamos a valorar cómo están todos y siempre espero hasta el último momento para tomar decisiones.

El equipo había anunciado que adquirió unas herramientas tecnológicas para análisis propio del equipo y de los rivales. ¿Cómo lo están usando y cuánto le ha servido eso?

Son herramientas que siempre son útiles. No todos los datos son útiles. Nosotros con esas herramientas siempre ponemos parametros para lo que nos sirve realmente, porque la verdad en el tema de datos hay muchísimos datos y es mucha información para tomar todos los datos.

Lo que hacemos en nuestro modelo es marcar unos parámetros, que nos ayudan a tener alguna estadística de resultados, tanto de nuestro equipos como de los otros equipos y creo que con eso vamos valorando algunos datos que marca la estadística.

Que es una parte del trabajo, no quiere decir que la estadística te lo va a marcar todo.

La cancha del Colleya Fonseca es muy diferente a la que ustedes están acostumbrados a entrenar y jugar. ¿Eso varía el planteamiento o la idea que tienen?

A veces lo que pasa es que a lo mejor son canchas que hay que tomar menos riesgos. Vamos a mantener nuestra esencia, nuestra idea. A veces lo que pasa es que no podés arriesgar balones como a lo mejor arriesgás en una cancha buena con el balón, que la cancha está en buen estado y podés arriesgar jugadas porque sabés que el campo de juego está bien.

De que nosotros vamos a cambiar totalmente el modelo de juego, de lo que tenemos, no. Seguramente ajustaremos lo que tengamos que ajustar para seguir manteniendo nuestra línea y tomar los menores riesgos posibles.

¿Estará el equipo completo? ¿Ian Lawrence aún no está al 100%?

El tema de Ian Lawrence está muchísimo mejor. Nosotros lo vamos a valorar este viernes a él para ver las condiciones en las que está de su lesión.

Se ha incorporado bien a los entrenamientos, no de lleno. Ahí va progresivamente y de acá al sábado tomaremos decisiones, de si está al 100% y si puede ser partícipe o no.