Asco, vergüenza e inaceptable: futbolistas en liga tica indignadas por beso y discurso de Luis Rubiales

De España se sigue hablando más por ese beso que Luis Rubiales le dio a Jennifer Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 que por el gran mérito de las jugadoras al ser campeonas.

Pero si no era suficiente con ese beso en la boca del presidente de la Federación Española de Fútbol hacia una jugadora, un capítulo que igual ha generado indignación ocurrió cuando se suponía que iba a dimitir y en la Asamblea aseguró que se mantendría en el cargo y fue aplaudido por varias personas en ese auditorio, incluido el seleccionador Jorge Vilda.

Rubiales dijo que la jugadora estaba de acuerdo en el beso, algo que ella salió a desmentir de forma rotunda.

Futbolista española emite un comunicado condenando la 'agresión' de Rubiales

Lo ocurrido provocó replicas en todo el mundo, incluso entre las protagonistas del fútbol femenino en Costa Rica.

Una de las primeras en manifestarse a través de su cuenta de Twitter fue la guardameta Noelia Bermúdez, al apuntar: “Lo peor de todo esto es que hay ‘muchos Rubiales’ alrededor del deporte femenino en general. Esto es inaceptable y asqueroso”.

Carolina Venegas también hizo lo mismo, al señalar: “Qué asco y vergüenza este tipo y la gente que le aplaude. Las campeonas del mundo deberían estar disfrutando y no pasando por esto. Es inaceptable”.

Liga femenina de fútbol pide inhabilitar Luis Rubiales por polémico beso

La defensora Carol Sánchez respondió una consulta planteada por La Nación sobre esta situación y dijo que es importante respetar los límites personales y el consentimiento en cualquier tipo de relación, en este caso que es deportivo.

“Si el dirigente actuó sin el consentimiento de la jugadora, su comportamiento es inapropiado, se le debe de abrir un proceso. El respeto y la dignidad de todas las personas, independientemente de su posición, deben ser prioridades en cualquier contexto. Nosotras las deportistas pasamos en constante lucha por la igualdad y así mismo el respeto hacia nosotras”, reseñó Carol Sánchez.

La goleadora Lourdes Viana no es tica, pero se desenvuelve en la liga costarricense con Sporting. La uruguaya contó que en ese momento del festejo, la primera impresión donde vio lo del beso fue que uno se puede equivocar y que fue un error.

Así reaccionó de primera entrada, porque ella es de las personas que creen honestamente en el arrepentimiento, las disculpas y los errores que puede cometer una persona.

Pero a la vez algo no le calzaba, porque en su mente rondaba la idea de que obviamente siendo el presidente de la Federación no podía comportarse así, por más euforia que hubiese en el momento.

“Una vez que empiezan a pasar sucesos como que hay más actuaciones que no estuvieron buenas... creo que no, ahí ya hay que tomar otras medidas. Se toca las partes (íntimas), en otro momento agarra a una jugadora y cómo la saluda, con abrazo y beso desmedido”.

Con esas escenas, Lourdes Viana empezó a ver que en realidad no era un simple error.

“Así que mi pensamiento es que en un principio me dio como cosa que lo fueran a destituir del cargo por algo así, solo por el pico (beso) por la euforia, que entiendo que se puede equivocar, pero luego tiene repetidas actuaciones negativas.

”Escuché el discurso, me pareció muy nefasto y me parece que debería dar un paso al costado, porque no supo comportarse como un presidente de Federación”.

Aunque Luis Rubiales pensó que al cambiar de discurso y decir que fue un beso consentido todo se arreglaría, las reacciones no se hicieron esperar. Y en España hay autoridades que están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. Las jugadoras también, incluidas las que militan en la liga costarricense.

“Quiero aclarar que, tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente” Rubiales, afirmó Jenni Hermoso en un comunicado publicado por el sindicato Futpro en la plataforma X.

“No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no dije”, añadió la campeona del mundo en un comunicado, firmado por cerca de 80 jugadoras, entre ellas las 23 campeonas del mundo, quienes amenazan con no volver a la selección si él no se va.