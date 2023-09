Ariel Rodríguez perdió el sueño por la derrota con el Estelí

Recordados para siempre, quizá incluso señalados por su afición, es algo que tienen claro los jugadores de Saprissa que puede pasar con ellos después de caer este miércoles ante el Estelí de Nicaragua.

Así lo reconoció Ariel Rodríguez, delantero de los morados, quien fue autocrítico y ofreció disculpas a los seguidores saprissistas por perder 0-1 ante el conjunto pinolero.

“Esto quedará en la historia, igual que cuando hemos ganado títulos; ahora, nuestros nombres quedarán aquí”, dijo Ariel Rodríguez en declaraciones a Anthony Porras, periodista de Radio Columbia.

Rodríguez agregó que estaba muy dolido por la derrota, la primera vez en la historia que Saprissa pierde ante un club nicaragüense.

“El fútbol ha crecido mucho aquí, y no es excusa. Me voy dolido. Esta noche no podré dormir, y quiero pedirle disculpas a la afición”, señaló Ariel Rodríguez.

Rodríguez buscó una explicación a lo sucedido y consideró que el Real Estelí, la base de la selección de Nicaragua, ha crecido mucho.

“Estamos dolidos y no tengo palabras para representar esto. La verdad es que el fútbol en Nicaragua ha crecido, y hay que respetar al equipo de Estelí, que en ciertos momentos lo hizo bien”, afirmó Ariel, quien consideró que Saprissa debió dar un poco más y que a veces se quedaron esperando a que les pitaran, algo que a nivel internacional no sucede.

“Tenemos que dedicarnos a jugar más, y lamentablemente se dio este resultado. Ellos aprovecharon 15 minutos, tienen buenos jugadores y también son un equipo muy emocional”, opinó Ariel.

Ariel Rodríguez se mostró dolido por la derrota con el Real Estelí y espera que Saprissa se lave la cara en el juego de vuelta. (Jose Cordero)

Ariel pidió a los aficionados que los apoyen en el juego de vuelta, programado para el miércoles de la próxima semana a las 6 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Obviamente, es difícil, pero bueno, hay que luchar en el siguiente partido y obtener el resultado. No faltó coraje; todos corrieron y nadie quería perder. Debemos levantar la cabeza y lavarnos la cara”, resaltó Ariel Rodríguez.

Para Saprissa, no solo fue la primera caída ante un rival pinolero, sino que el 0-1 le salió barato. El Estelí fue superior en la cancha y tuvo oportunidades para aumentar el marcador, pero falló en la jugada final y dejó con vida al cuadro saprissista.