Árbitro del Alajuelense - Saprissa acusa a Fabián Coito: Me dijo ‘sos un ladrón, cómo no vas a pitar ese penal’

Fabián Coito admitió que se equivocó con esa reacción que tuvo ante la expulsión de Johan Venegas. (JOHN DURAN)

Alajuelense no solo perdió el clásico contra Saprissa con un gol de Javon East, sino que se expone a recibir varias sanciones ante los hechos reportados por el árbitro central Ricardo Montero.

En cuanto a los protagonistas dentro de la cancha, el central indicó en el informe arbitral del clásico que Johan Venegas resultó expulsado por recibir una segunda amonestación en un mismo encuentro.

La primera amarilla para él fue en el minuto 37 por dar una patada a un adversario de forma temeraria. La segunda la recibió ocho minutos después, “por desaprobar una decisión arbitral con gestos airados”.

En ese instante se desató la furia del técnico Fabián Coito, quien acabó con la ecuanimidad que había mostrado desde que llegó al fútbol nacional y muy molesto se metió a la cancha.

Dentro de los incidentes anotados por Ricardo Montero en el documento, él señala que “al minuto 45+1 el entrenador de Asociación Liga Deportiva Alajuelense Fabián Coito Machado, después de ser expulsado le dijo al árbitro: ‘Sos un ladrón, cómo no vas a pitar ese penal’”.

Lo más llamativo es que esa falta que Venegas reclamaba porque no se sancionó, fue fuera del área.

Los nueve incidentes reportados por el árbitro en el clásico

1. Al minuto 41 el preparador físico Juan Carlos Herrera Manzanares del equipo Asociación Liga Deportiva Alajuelense fue amonestado por desaprobar una decisión arbitral.

2. Al minuto 45 el jugador de Liga Deportiva Alajuelense Johan Venegas Ulloa luego de ser expulsado se rehusó a salir del terreno de juego, retardando la reanudación del juego.

3. Al minuto 45+1 el entrenador de Asociación Liga Deportiva Alajuelense, Fabián Coito Machado fue expulsado por abandonar el área técnica de forma deliberada, ingresando al terreno de juego a protestar una decisión arbitral.

4. Al minuto 45+1 el entrenador de Asociación Liga Deportiva Alajuelense Fabián Coito Machado, después de ser expulsado le dijo al árbitro: ‘Sos un ladrón, cómo no vas a pitar ese penal’.

5. El entrenador de Asociación Liga Deportiva Alajuelense Fabián Coito Machado, después de ser expulsado se rehusó a salir del terreno de juego durante cuatro minutos retardando el reinicio del juego.

6. Una vez finalizado el primer tiempo y cuando nos dirigíamos a los camerinos, hubo lanzamiento de objetos contundentes (botellas, hielo), impactando al árbitro asistente #2 en su frente.

7. Al minuto 61, el asistente técnico del equipo Deportivo Saprissa Rándall Row Arias fue amonestado por comportarse persistentemente de forma inaceptable.

8. Al minuto 69 del encuentro hubo lanzamiento de objetos contundentes (un par de tenis) sin llegar a impactar a ninguno de los espectadores.

9. Al finalizar el encuentro y cuando nos dirigíamos a los camerinos hubo lanzamientos de objetos contundentes (botellas de plástico, vasos) sin llegar a impactarnos.

Fabián Coito: ‘Prefiero no hablar de los arbitrajes’

A pesar de que estaba expulsado, Fabián Coito tomó la decisión de ir a la rueda de prensa posterior al clásico.

“Prefiero no hablar de los arbitrajes, porque sus decisiones pueden ser cuestionadas, como las de los jugadores o entrenadores, yo rescato que más allá de ese momento que pasó, no me voy a poner a hablar de la decisión puntual, porque los árbitros están para tomar decisiones”, expresó Fabián Coito, minutos después de la derrota de la Liga ante la ‘S’.

Dijo que él rescata el gran esfuerzo que hizo el equipo con diez hombres, aún con una seguidilla de partidos importantes y con una carga desde el punto de vista físico.

“Para estos partidos es una desventaja tener uno menos y creo que aún en esas condiciones mantuvimos el partido siempre con posibilidades de llevarnos algo. Hasta ese momento el equipo estaba muy bien”, citó.

Y agregó: “Somos personas, no por mi caso, que yo cometí el error de entrar al campo a decirle que me parecía injusto echar a un jugador porque protestaba un penal, una jugada que posiblemente haya existido. No hablo de la decisión del árbitro, que para eso están y no me meto en ese tema y entré al campo un poco llevado por la emoción”.

Coito dijo que en este tipo de partidos, también el árbitro está con una carga emocional importante.

“Las decisiones son basadas en las sensaciones que tiene en ese momento. Lógicamente que hay una transmisión de no quedarnos con diez jugadores porque es mucha desventaja en estos momentos donde nosotros estamos regulando las cargas, donde cada esfuerzo hay que pensarlo y frente al rival es demasiada desventaja o es una situación que nos pone en un riesgo importante del resultado que queremos”.

El técnico de la Liga reconoció que se equivocó: “El entrenador debe no dejarse llevar por el momento del partido y por eso públicamente pido disculpas a la gente del club, a la hinchada, a la gente, a la Liga lógicamente y es un error”.

Además, señaló que “el entrenador no debe tener esa respuesta porque se puede transmitir a los futbolistas”.

Es posible que vengan fuertes sanciones para Alajuelense tras un clásico en el que perdió y compartió taquilla con Saprissa.

Será en los próximos días cuando el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol emita su veredicto, tras revisar lo que ocurrió en la jornada 11 del Apertura 2022.