Árbitro David Gómez no volverá a ser nombrado por polémica discusión

La polémica que se dio en San Carlos entre el árbitro David Gómez y su asistente Víctor Ramírez, provocó que la Fedefútbol y la Comisión de Arbitraje vetaran al David Gómez de pitar en el fútbol nacional, así como conversar con la Concacaf para que no tenga participación a nivel regional.

La Federación Costarricense de Fútbol, envió un comunicado de prensa repudiando lo sucedido con Gómez, quien en el juego entre San Carlos y la Liga, tuvo una discusión con Ramírez, quien le señaló una falta de penal a favor de los norteños, pero Gómez omitió la recomendación y dejó hablando solo a su asistente.

La acción se presentó luego de que Alexis Gamboa derribó a Bryan Félix en el área. El asistente levantó la bandera señalando la pena máxima, pero el central ignoró la misma.

¡Casi se agarran... pero los árbitros! Y al final tenía razón el asistente pic.twitter.com/eznPlqlrTs — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 19, 2023

“La Federación Costarricense de Fútbol manifiesta su preocupación y rechazo tras los inaceptables hechos protagonizados por el equipo arbitral este domingo en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de San Carlos.

Lo sucedido contradice valores como trabajo en equipo que constantemente se instruyen en las capacitaciones arbitrales”, destacó la Fedefútbol en el comunicado.

David Gómez tuvo una penosa discusión con Víctor Ramírez, su asistente y ya ambos pagan las consecuencias. (Jose Cordero)

Los árbitros no tenían colocadas las diademas de comunicación, las cuáles según los referís no utilizaron porque presentaron problema (no funcionaron) y tomaron la decisión, por su cuenta, de no utilizarlas.

“La Federación también desea aclarar que los cuerpos arbitrales de todos los partidos de Unafut y Liga de Ascenso reciben las diademas para mejorar la comunicación durante los encuentros. Tales equipos electrónicos son probados delante de los árbitros en el momento de la entrega.

“La FCRF revisa y da mantenimiento constante a esos equipos. Para este juego en San Carlos, el cuerpo arbitral reportó que las diademas presentaron algún problema de orden técnico y tomaron la decisión, por su cuenta, de no utilizarlas. En cualquier caso, los réferis están capacitados para realizar su labor sin necesidad de estos equipos, y hay suficientes formas de comunicarse entre ellos de manera efectiva y respetuosa”.

En vista de lo ocurrido, la Comisión de Arbitraje tomó la determinación inmediata de no volver a nombrar a David Gómez y Víctor Ramírez para las próximas fechas.

La Secretaría General de la FCRF se comunicó con las autoridades regionales de la Concacaf para que esta disposición también aplique en partidos internacionales.