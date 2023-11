Aquil Alí da a conocer el sustituto de Jeaustin Campos en Herediano

Herediano no puede perder tiempo. Se quedó sin técnico y sus dirigentes deben reaccionar rápidamente porque el sábado enfrentan a Alajuelense en el inicio de las semifinales.

En el banquillo, alguien debe asumir ante la partida de Jeaustin Campos y su asistente Hugo Viegas. Herediano finiquitó el contrato con Campos debido a la sanción que le impuso el Comité de Ética, una suspensión de seis meses de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol.

Aquil Alí, dirigente de Fuerza Herediana, conversó con La Nación y adelantó que no piensan en Jafet Soto, presidente del club, para que se haga cargo del plantel, tal y como ha sucedido en otras ocasiones. Alí reconoció que no esperaban la sanción para Campos y menos en las fases finales del certamen, pero no podían seguir con Jeaustin, quien ni siquiera podía estar en los entrenamientos con los rojiamarillos.

- ¿Cómo tomaron esta sanción con Jeaustin Campos y qué los llevó a rescindir el contrato con él?

- Fue una sorpresa y creo que el momento de dar a conocer esa sanción no era el indicado. Pudieron haber esperado a que terminaran las instancias finales. Le agradecemos a Jeaustin por todo lo que nos ha dado y tenemos las manos atadas por parte del Comité de Ética, nos dejó en una situación donde él no puede dirigir. Lo bueno es que tenemos gente con mucha capacidad, un gerente general y presidente que conoce muy bien al equipo, y Robert Garbanzo, que conoce mucho. También contamos con exjugadores como Jewisson Bennett y Óscar Granados que están ligados al club. Entonces, vamos a acudir a ellos y vamos a salir adelante.

- ¿Jewisson y Óscar Granados asumen en lugar de Jeaustin?

- Ahí está Breansse (Camacho) que va a seguir como técnico. Jewisson Bennett y Óscar Granados lo van a apoyar. Pero estamos en una situación en la que el equipo sabe hacerle frente y cómo jugar. Es un plantel con oficio, con 30 semifinales consecutivas, y los jugadores saben qué deben hacer. Es un golpe, pero no es la primera, ni la última vez que nos pasa una situación así.

- ¿En algún momento pensaron que Jafet Soto asumiera como técnico como lo ha hecho otras veces?

- Nosotros no queremos que Jafet regrese al banquillo, pero bueno, si a lo último ocupamos el respaldo de Jafet, acudiremos a él. De momento, la idea es Breanse con Jewisson y Óscar Granados.

- ¿En el contrato con Jeaustin Campos tenían una cláusula de rescisión por si se presentaba esta situación con el Comité de Ética?

- El contrato nuestro con Jeaustin Campos es confidencial, pero nosotros hemos llegado a un finiquito que lo manejamos bien con él. Estamos agradecidos con él y él con la institución. En su momento le dimos la mano y ahora le deseamos suerte para que haga frente a todo ese vendaval de cosas que le han llegado y ojalá lo pueda resolver. Jeaustin es una pieza clave y una persona que conoce mucho de fútbol para estar en esa situación.

Jeaustin Campos y Hugo Viegas salieron de Herediano y Breansse Camacho, quien era asistente de Campos, asumirá en su lugar con el respaldo de Jewisson Bennett y Óscar Granados.

- ¿Se equivocaron al contratarlo a sabiendas de que tenía este tema por resolver?

- No nos equivocamos. Creo que Jeaustin Campos nos dejó en la semifinal y estamos en una posición donde pudimos llegar más lejos, como fue el torneo de Centroamérica, donde por penales perdimos con la Liga. A Saprissa le ganamos los dos partidos y con Cartaginés fue uno y uno, él dejó cosas positivas. No esperaba que la sanción llegara a finales del campeonato.

- ¿Le parece extraño que el Comité de Ética resolviera ahora cuando se vienen las semifinales?

- No voy a decir que a mí me parece extraño nada. Si digo eso, significa que el Comité de Ética lo hizo para afectarnos y no pienso eso. Ellos tenían que hacer su trabajo, definieron y cuando Jeaustin tuvo esto, lo apoyamos y al final arreglamos y a Jeaustin, cuando resuelva su situación, las puertas de Herediano están abiertas. Ahora lo que nos importa es qué va a pasar en las semifinales con la Liga.

- ¿Qué piensa usted de cómo se maneja el tema del racismo en el fútbol de Costa Rica? ¿Cree que se es más severo con unos que con otros?

- Yo estoy en contra del racismo sea quién sea, pero hay cosas que uno las puede tomar como racismo y otras no. Es un tema donde hay que cuidarse mucho al referirse a los demás, porque las personas toman las cosas de diferentes maneras. En este caso, Ética decidió y Jeaustin y sus abogados deben ver la forma de actuar y cómo defenderse.