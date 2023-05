Ángel Catalina define en cuatro palabras por qué debe seguir Vladimir Quesada

Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, disfrutó unas horas del bicampeonato, ahí en la gramilla con los jugadores luego de la victoria frente a Alajuelense.

Pero para él no hay tiempo para embriagarse con el éxito, menos pensar en el descanso y tener unos días de vacaciones. Al día siguiente del triunfo ante la Liga, Catalina regresó a sus labores con la mente puesta en el tricampeonato.

Catalina conversó con La Nación y analizó la continuidad de Vladimir Quesada como técnico del equipo, la salida de algunas figuras y la posible llegada de algunos refuerzos.

- ¿Vladimir Quesada sigue como entrenador de Saprissa?

- Don Vladimir ha hecho un excelente trabajo y desde mi punto de vista, desde mi visión, incluso antes de lograr el título, con los señores de la comisión técnica ya se hablaba de su continuidad. El cetro no hace más que refrendar el grandísimo trabajo que ha hecho y venía haciendo con los equipos de divisiones menores.

- ¿Usted quiere que Vladimir siga al frente del equipo?

- Lo lógico, lo justo, lo coherente y natural, siempre que él quiera, es que continúe. Mi pensamiento es que don Vladimir continúe, cuando salió de la Federación de Fútbol consideramos que es un grandiśimo profesional y debía volver al club. Mi relación con él es buena y su trabajo es buenísimo. Estamos contentos y agradecidos con su disposición y lo ideal es que siga, siempre y cuando él quiera.

- ¿Le van a contratar un asistente a Vladimir?

- ¿Por qué usted cree que a él le hace falta un asistente? ¿Usted cree que él no tiene asistentes? ¿Le parece que el desempeño de su cuerpo técnico no es el idóneo?

-Don Ángel, en ningún momento cuestioné al cuerpo técnico. No he dicho que Vladimir no esté respaldado, la pregunta es porque el mismo Vladimir ha dicho que han buscado un asistente, e incluso que conversaron con candidatos.

-Se canalizó, se vio y consideramos que él es una persona altamente preparada, muy capacitada, con mucha personalidad y luego su cuerpo técnico es muy preparado y lo han demostrado. Quizá no hacen tanto ruido, o no tienen tanto protagonismo mediático, pero esto no quiere decir que no sean personas preparadas.

“En el club estamos satisfechos con su trabajo y se analizará de alguna manera y estamos siempre abiertos a mejorar el cuerpo técnico, la plantilla, la dirección deportiva y el área deportiva. Siempre analizamos y valoramos para mejorar, todo es mejorable”.

- Marvin Angulo terminó contrato. ¿No sigue en el club?

- Durante todo el semestre se analiza el rendimiento con los jugadores. Con Marvin nos desplazamos a hablar a final de campaña y en estos días hablaremos con él y ya veremos cómo quedamos.

- Kevin Chamorro y Youstin Salas dicen que tienen ofertas del extranjero. También se habló de la posible salida de Álvaro Zamora y Warren Madrigal. ¿A quiénes en realidad está negociando para que salgan del equipo?

- Las últimas ofertas que tuvimos fueron en el torneo anterior. Llegó una opción por Fidel Escobar de un equipo que juega la Copa Libertadores y el club consideró que no era suficientemente importante. Queríamos pelear por el bicampeonato y conservar el grupo competitivo y fuerte. También llegó una oferta de un equipo de Grecia por Álvaro Zamora que tampoco se consideró, a partir de ahí, ofertas reales y me guió por lo real, sí han preguntado, pero ofertas en papel de momento no han llegado y cuando lleguen se estudiarán y se valorará.

- ¿Sí se puede dar la salida de alguno al extranjero?

- Por el rendimiento es lógico, cuando el equipo lleva tanto tiempo rindiendo a un alto nivel y los jugadores están con un buen desempeño y la planilla es amplia, es normal que despierte interés de algunos equipos. Tenemos futbolistas con muchísimo nivel.

Ángel Catalina afirmó que Saprissa tendrá pocos cambios en el plantel. "Que vengan jugadores y mejoren el nivel de nuestra planilla no es fácil", dijo Catalina.

- ¿El aficionado puede estar tranquilo que no se va a producir una desbandada de jugadores en el equipo?

- El aficionado debe estar disfrutando de lo que se ha conseguido y con la tranquilidad de que el club tiene el norte claro, seguir con un equipo competitivo, que esté a la altura de la afición.

- ¿En el tema de los refuerzos llegan jugadores y si es así, cuántos?

- Desde la lógica, el sentido común, una planilla siempre hay que intentar mejorarla y en eso se trabaja todos los días. Tenemos vistas algunas opciones, alguna se puede dar, pero evidentemente no va a haber mucho cambio. Seguramente se producirá algún movimiento, pero no van a ser muchos.

- ¿Cuántas serán las incorporaciones, dos futbolistas, igual que en este torneo que solo llegaron Jefrey Valverde y Justin Monge?

- Eso es lo que debería ser, luego también, por otro lado si se produce alguna salida, a lo mejor habŕa que hacer algún movimiento en función de la salida o posibles salidas que se den, pero no deberían ser muchas.

- ¿Con cuáles jugadores conversa para llevarlos a Saprissa?

- (Catalina se río y no soltó prenda). Al final se conversa con muchos, se dan muchas vueltas. Que vengan jugadores y mejoren el nivel de nuestra planilla no es fácil. Conversamos, analizamos, valoramos la situación de mercado, se da una vuelta, pero insisto, ahora mismo mejorar la planilla que tenemos en el mercado nacional es complicado. Tenemos cubiertas las cuatro plazas de extranjeros con grandísimos jugadores y mejorar la planilla no es fácil.

- ¿El tema de Joel Campbell ya quedó cerrado para ustedes?

- Se le hizo una buena oferta, muy buena oferta y a partir de ahí, los jugadores deciden a dónde van. Uno entiende a los jugadores que miran por su futuro y van donde creen es más conveniente y entiendo a la afición, alguien hace alarde de ser saprissista y no se concreta con un regreso del jugador y entiendo su molestia. Se intentó que viniera y si finalmente no viene, no pasa nada.

Catalina y el “racismo” con Javon East Copiado!

Ángel Catalina vivió un inicio de campeonato diferente, un poco convulso para él, porque se le cuestionó que no actuó bien en el supuesto caso de racismo contra Javon East,

En redes sociales alguna gente pedía su cabeza, Saprissa le abrió una investigación y al final fue absuelto. Catalina reconoció que vivió un momento complicado, pero sobre todo su familia, que no entendía lo sucedido, cuando incluso unos meses antes, Javon estuvo en la casa de don Ángel en el cumpleaños de su hija.

“Esa situación la he llevado con tranquilidad, quizá uno sufre más por la familia, que no entiende lo que pasó. Javon incluso estuvo en mi casa en el cumpleaños de mi hija, ha compartido con mi mujer. En mi familia y en mí no existe nada de racismo y se les hizo más difícil, porque conocen a Javon”, dijo Catalina.

Ángel agregó que con el jamaiquino nunca ha tenido problemas: “Mi relación con él es buena, siempre he estado tranquilo y nunca he tenido ningún tipo de desencuentro”, señaló el gerente deportivo de Saprissa.

- ¿Cuál era su sentimiento cuando alguna gente preguntaba, por qué Saprissa no despide a Ángel Catalina?

Al final la opinión es libre, tenía tranquilidad absoluta en cuanto a mi comportamiento y proceder. La situación más compleja fue para la familia que le cuesta entender, ellos han sido educados en el respeto y la tolerancia y ese concepto del racismo no está en sus cabezas. Que se hablara de esa situación provocó extrañeza, incluso mi familia en España sí que lo sufrieron y la de aquí aún más.

- ¿Por qué invitó a Javon a su casa?

- Fue al inicio, cuando él llegó a Saprissa, intentamos arroparlo. Después de los partidos saludaba a mi familia, fue difícil en lo personal, explicarle a los hijos que una situación así es rara y no se ajusta a la realidad.

- ¿Usted manejó bien esa situación, o cree que pudo haberlo hecho mejor?

- El club y en mi caso lo manejamos de la mejor manera. Fue algo que generó mucho ruido y no afectó a nivel de resultados al equipo. Me quedo con el respaldo de los jugadores y nunca olvidaré el comportamiento de Mariano Torres, se decían muchas cosas que no se ajustaban a la realidad y Mariano salió a respaldarme y puso las cosas en su sitio.