Ángel Catalina afirma que Saprissa mantendrá lucha por títulos durante próximos torneos

Hace tres meses le llegó una oferta que lo hizo meditar. Ángel Catalina reconoció que renunciar a Saprissa no fue una decisión fácil, pero tampoco le podía decir que no al Espanyol de Barcelona.

“Fue una situación rápida la que se dio. En Saprissa estuve poco más de dos años, y fue bueno. Se ganó mucho; aparte de los títulos, nos ganamos el respeto y cariño de las personas y los compañeros, y se dejó el trabajo hecho para la siguiente temporada y más”, dijo Catalina, quien desde España conversó con La Nación, habló de su actualidad, lo que extraña de Costa Rica, del presente y futuro de Saprissa y si volvería a laborar en el país.

“En Saprissa dejamos una plantilla con una sólida estructura y contratos a largo plazo. Afrontamos con ilusión lo que estaba por venir, pero luego llegó la oferta del Espanyol y, a pesar de que fue una decisión difícil, la acepté y aquí estamos, aunque siempre guardando un cariño especial por el club”, expresó Catalina.

El exgerente deportivo del cuadro morado calificó su experiencia de casi dos años y medio con Saprissa como fantástica y consideró que efectuó un buen trabajo, al lograr tres cetros, incluyendo un bicampeonato.

“Durante ese período, se conformó un plantel competitivo que seguirá luchando por los campeonatos, porque la mayoría de los jugadores tienen contratos a largo plazo. Creamos una estructura sólida que permitirá al equipo competir por logros importantes durante mucho tiempo”, aseguró Catalina.

Ángel Catalina es el secretario técnico del Espanyol de Barcelona y colabora con el director deportivo del club, en la planificación y diferentes fichajes del equipo. (Foto cortesía de Ángel Catalina).

Ángel Catalina añadió que, por su apretada agenda en el Espanyol, no tiene tiempo para seguir los partidos de Saprissa, pero siempre hay personas que le envían mensajes y le informan sobre algunos detalles del panorama deportivo en el país.

“No tengo redes sociales y no dispongo de mucho tiempo para seguir los partidos. Algunas noticias relevantes me las envían, pero no puedo seguir el día a día. Hay compañeros, gente del club (Saprissa) y amigos en Costa Rica que siguen en contacto conmigo, y estoy atento a los resultados de Saprissa y del panorama deportivo en general. También estoy pendiente de lo que sucede con la Selección, en parte debido al tiempo que pasé allí y al interés que uno siempre tiene por lo que sucede en otros países”, señaló el español.

Catalina tiene un especial afecto por Costa Rica y durante la conversación destacó que en su escritorio tiene una imagen de la Virgen de Los Ángeles que “siempre me acompaña”, afirmó el exgerente de Saprissa.

“Fueron dos años y tres meses muy intensos los que estuve allá. Trabajando duro en el día a día, compartiendo muchas cosas con compañeros en el club y luego en general con toda la gente en el país. Uno extraña el trato y cariño de la gente. Tengo muchas vivencias de un país en el que fuimos felices y nos trataron muy bien a mí y a mi familia”, destacó Catalina.

Antes de partir de Saprissa, Ángel Catalina se aseguró de dejar un equipo sólidamente conformado, un plantel que, en su opinión, está preparado para competir por títulos durante mucho tiempo. (Foto cortesía de Ángel Catalina).

Ante la pregunta de si volvería a Costa Rica, la respuesta de Catalina no se hizo esperar.

“Tras esta experiencia que fue fantástica, uno nunca sabe, la vida y el fútbol por qué caminos te lleva. Si en algún momento dado vuelve a surgir una opción, estaríamos encantados, no es algo que descartamos. Esa puerta siempre la tenemos abierta”, dijo Catalina.

Por el momento, Ángel Catalina guarda un hermoso recuerdo de su tiempo en Costa Rica, y su presente se encuentra en Barcelona, trabajando como secretario técnico en el Espanyol, colaborando directamente en la planificación y los fichajes del primer equipo.

“Me uní al equipo en plena temporada de fichajes y tuvimos que armar la plantilla. Quedaba un mes y medio para el cierre de las inscripciones, y fue un período bastante intenso, pero gracias a Dios nos fue bien. Creo que logramos construir una plantilla competitiva, y lo más importante es que comenzamos la temporada de manera positiva”, señaló Catalina.