Andrés Carevic terminó sin voz en el intenso partido entre Alajuelense y Puntarenas

Andrés Carevic gritó tanto desde la línea en el partido en el que Alajuelense venció 2-0 a Puntarenas FC con goles de Doryan Rodríguez y Giancarlo González que terminó muy afectado de su garganta.

El técnico de la Liga vive todos los juegos de la misma manera, pero este en particular tenía un matiz muy distinto. Dentro de la cancha, la Liga tuvo que aplicarse a fondo para resolver ese escollo contra el Puerto.

Desde las gradas, había un ambiente diferente con la Banda Municipal de Acosta como cómplice, al poner a cantar a esa bulliciosa mancha naranja en el Morera Soto y el liguismo a coro total les respondía. Y en medio de ese escándalo, Andrés Carevic necesitaba que sus jugadores lo escucharan.

Al final del juego, la voz prácticamente no le salía y con la autorización del comisario Warner Acuña, a la conferencia de prensa de rigor acudió su asistente, Martín Arriola.

“Ganamos contra un equipo que lo hizo muy bien, que se paró muy bien en la cancha, que nos cerró bastante los circuitos y siempre es importante abrir el marcador para poder manejar el juego. Lo hicimos bien”, analizó Martín Arriola, quien a la vez dijo que lo del invicto aunque es algo importante, es una estadística.

“Trabajamos para ganar y tenemos un invicto importante que no nos desvela. Siempre lo más importante que tenemos es el próximo partido y el martes buscaremos sacar un buen resultado y ojalá podamos sacar el triunfo (contra Guanacasteca)”.

- ¿Qué tiene Celso Borges?

- Celso Borges está en un periodo de recuperación, pronto estará con nosotros. No creo que demore mucho más.

- Otra vez dejaron el arco en cero. ¿Por qué la Liga es tan fuerte en fase defensiva?

- El trabajo defensivo es grupal. Posiblemente cuando hay un cero en el marco podemos atribuirlo a la línea de cuatro, al portero y es grupal. Aquí todos somos importantes cuando atacamos, incluso los defensores en fase defensiva, tomando referencias para no ser contraatacados y usted puede ver a los extremos de nosotros que hacen grandes esfuerzos hacia atrás.

“Aarón Suárez cuando le toca en el uno a uno lo hace bien, Joshua Navarro o Joel Campbell, todo el que juega ahí lo hace. Un poco la virtud es esa, que todo el grupo entiende que todos somos importantes en cualquiera de las fases del juego y se le suma los pocos goles que estamos recibiendo”.

- El estadio estaba casi lleno y hay gente que empieza a ilusionarse por lo que está haciendo la Liga y otros tienen cautela esperando a ver cómo se comporta el equipo en semifinales o en una eventual final. ¿Es normal que la gente tenga esas sensaciones y cómo lo manejan ustedes?

- Quiero agradecer a la afición, que pudimos tenerla con nosotros, es muy importante para nosotros, es el activo más importante que tiene la institución y nos pone felices que hayan podido volver al estadio y que les pudimos regalar un triunfo.

“Para nosotros es muy difícil manejar ese tipo de situaciones externas, porque si nosotros nos ponemos a pensar en qué está pensando el aficionado, posiblemente nos podemos desenfocar un poco, o podemos perder la realidad que tenemos en frente.

“Nosotros sabemos que día con día tenemos que prepararnos de la mejor forma, el cuerpo técnico intentando llevar al campo lo que queremos y los futbolistas tienen muy claro cuál es el rol que tenemos hoy en día y llevarlo al campo el día del juego.

“No podemos pensar en lo que sucedió atrás ni lo que va a suceder adelante. El futuro inmediato que tenemos nosotros cada día es el próximo partido y así lo llevamos adelante. Después, queremos que la gente nos siga acompañando. La gente sabe que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, por eso el estadio generalmente se puede ver lleno.

“En algún momento del juego me pareció muy bueno, porque el partido estaba 1-0, la gente de Puntarenas se puso a alentar a su equipo y el estadio se paró y nos alentó en un momento difícil, eso es lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Que nuestra gente esté con nosotros en todo momento.

“La gente es muy importante para nosotros, para levantarnos de algún mal momento pasajero en el juego. Eso es lo que queremos. Vestimos un mismo escudo y todos estamos comprometidos de la misma forma. Ojalá podamos llegar al final y regalarle a la gente lo que ellos merecen”.

- ¿Cómo hacer para que los jugadores no se relajen? ¿Cómo se maneja eso a lo interno?

- Tenemos futbolistas de mucho recorrido y ellos tienen muy claro que nosotros no tenemos espacio para relajarnos. A nivel de cuerpo técnico es algo que nosotros no manejamos, porque sentimos que los futbolistas tienen un compromiso muy grande.

“En el partido pasado, futbolistas llegando de vuelos largos o de selecciones habiendo jugado menos de 24 horas antes, futbolistas que se preocupaban por venir y estar disponibles para jugar. Eso habla de madurez, de un gran compromiso, de una gran unión y de una gran responsabilidad por lo que nos estamos jugando.

“Muy honestamente no creo que nosotros vayamos a tener espacio para relajarnos. Sabemos que estamos en tres torneos, tenemos un semestre complejo, de muchos partidos, de jugar muy cerca y tenemos muy claro que no hay espacio para distendernos”.

- Después del partido pasado, Marco Vásquez dijo que habían quedado con una incomodidad por una situación que se presentó contra Freddy Góndola, por algo ocurrido con uno de los árbitros. ¿Usted está al tanto de qué fue lo que pasó? ¿Qué puede contar de eso?

- Estoy al tanto, yo estaba en la banca, no lo escuché, pero sí lo escucharon otros integrantes, otros futbolistas y encargados del cuerpo técnico. Lamentablemente es algo que no quisiéramos que sucediera, pero a veces sucede y habrá en el club gente que esté encargada de que haya las investigaciones necesarias. No es algo que nosotros a nivel de cuerpo técnico lo podamos resolver.

- Antes parecía que la rotación de porteros era para buscar quién estaba mejor, porque alguno bajaba el nivel o había errores. Esta vez por los partidos en los que ha jugado, pareciera que Leonel Moreira es el número uno, pero Miguel Ajú también ha actuado y los dos se ven con buen rendimiento. ¿En qué ha cambiado la rotación ahora?

- Los dos porteros son de muy buen nivel y las pruebas están. Posiblemente, el departamento de porteros alguien lo identifica porque no se da mucho, pero a nivel general el grupo varía. El otro día jugó Yael López, ahora lo hizo Ian Lawrence. Jugó Guillermo Villalobos, ahora Juan Luis Pérez. Y así sucesivamente.

“En todas las áreas, Andrés Carevic busca tener buena competencia y tener rodaje, porque al final, en los torneos que estamos jugando, con muchos partidos, nosotros necesitamos que todos los futbolistas estén en buena forma, que tengan minutos y que haya una gran competencia. De eso se trata y el departamento de porteros no es la excepción”.

- ¿Adentro del equipo se ilusionan al ver que ahora cuentan con una planilla más amplia?

- Honestamente, nosotros como cuerpo técnico ni los futbolistas tenemos tiempo para pensar en otra cosa que no sea trabajar, mejorar, corregir y enfocarnos en lo próximo que tenemos. Jugamos sábado, entrenamos domingo, el lunes viajamos a Guanacaste y el martes jugamos. Así nos hemos llevado de aquí para atrás unos 54 días. Y así posiblemente sean ojalá los próximos tres meses.

“Nosotros lo único que tenemos tiempo es para trabajar, buscar lo mejor que podemos hacer para el siguiente juego, poderlo transmitir a los futbolistas y llegar al juego, hacerlo de la mejor forma y sacar el mejor resultado posible.

“Los torneos que estamos jugando nos van a dar la razón o no, vamos a ser campeones o no. Nosotros trabajamos para ser campeones, los futbolistas trabajan para ser campeones y el club trabaja para ser campeón. Estamos en ese proceso de ir día a día, partido a partido y sacar los mejores resultados”.

- ¿Cómo trabajan lo mental para que el equipo se encuentre tan sólido y no desesperarse en partidos difíciles?

- Nosotros sabíamos que teníamos un gran rival enfrente. Puntarenas en los últimos partidos venía demostrando que es un equipo duro, que se cierra bien defensivamente y que tiene buenas transiciones. Sabíamos que iba a ser así y que debíamos tener mucha paciencia. Sabíamos que ser intensos, presionar tras la pérdida y el rival juega.

“Generamos y encontramos un gol en un momento que posiblemente sea clave, que posiblemente lo pudimos encontrar antes. En el segundo tiempo no fue la excepción.

“El secreto es eso, saber que todos los rivales son complejos, todo el mundo trabaja para hacer un buen juego, para llevarse un buen resultado y está en nosotros saber que habrá rivales difíciles y siempre tenemos bien visualizado el rival y sabemos qué es lo que debemos buscar para llevarnos el resultado que necesitamos”.

