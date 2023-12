Andrés Carevic, técnico de Alajuelense: ‘Vamos por buen camino, pero empieza una nueva etapa’

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Herediano este sábado 2 de diciembre, a las 8 p. m., en el Colleya Fonseca. Y aunque estos equipos ya se han enfrentado en cuatro ocasiones en este semestre, esta serie pareciera ser más difícil aún.

Mientras que los rojinegros vienen de ganarle con comodidad al Real Estelí, en la ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, los florenses tuvieron un cambio en el banquillo.

Según Andrés Carevic, la Liga cambió de chip apenas se acabó el juego en Nicaragua y ahora el partido más importante para la Liga es el de este sábado.

“Nosotros ya le dimos vuelta a la página, jugamos el martes y estamos enfocados en el sábado para jugar el primer partido de la semifinal”, aseguró Andrés Carevic al atender a los medios de comunicación en el Día de Medios de Unafut, que se efectuó en el Hotel Double Tree by Hilton Cariari.

Desde 1997, ambos clubes se han enfrentado 10 veces en estas instancias por campeonato nacional. La primera fue en el torneo 1996-1997 y se registró un empate de 1-1.

La última semifinal entre rojinegros y florenses por torneo local fue en el 2020, donde nuevamente quedaron empatados, pero esta vez sin goles.

Según los datos del estadígrafo, Gerardo Coto en estos 10 juegos, Herediano triunfó en una ocasión, Alajuelense registró cinco triunfos y se dieron 4 empates. En total, los florenses han marcado 9 tantos y los manudos 18.

Además, los rojinegros nunca han perdido una serie semifinal ante Herediano y esta será la primera vez que se enfrenten por un pase a una final en un estadio ajeno al Morera Soto o al Rosabal Cordero.

- ¿Qué tanto le cambia la serie el que Herediano tenga un nuevo técnico?

- Heredia es un equipo importante, un equipo grande que seguramente va a tomar las mejores decisiones para su equipo, para su club y estamos enfocados en lo que vamos a hacer nosotros, como seguramente ellos están enfocados en lo que harán ellos.

- La Copa Centroamericana de Concacaf y el campeonato nacional son dos torneos diferentes, pero es evidente que psicológicamente lo que hagan en uno puede tener repercusión en otro y ahora sería para bien por lo hecho en Nicaragua. ¿Cómo es esa transición de pasar de jugar una final centroamericana a entrar ahora a una semifinal de campeonato nacional?

- En la parte anímica es importante haber ganado en la Copa Centroamericana, pero dimos vuelta a la página. Ahora estamos enfocados exclusivamente en el partido del sábado, es la prioridad, es lo más importante.

“Lo que nos queda es recuperar a los jugadores, con toda la cantidad de partidos que hemos tenido y priorizar el partido del sábado para que la gente esté al 100% y poner a lo mejor que tengamos para jugar la semifinal de visitante”.

- ¿Cómo se plantea un partido contra un rival que acaba de cambiar de técnico y que no sabe con exactitud quién va a dirigir a Herediano? ¿Le cambia la estrategia?

- Con respecto a ese tema, nos enfocamos en lo que tenemos que hacer nosotros, pero creo que a los jugadores los conocemos bien, nos enfrentamos muchas veces en el torneo local y en Concacaf, conocemos la calidad de sus jugadores y seguramente nos vamos a basar en eso.

“Es un club importante, que seguramente tomará las mejores decisiones, no lo veo como un tema anímico ni nada para ellos. Tienen un buen plantel, tienen gente que maneja bien el club y seguramente harán lo mejor para poder enfrentar el partido.

“Nosotros nos enfocamos más en lo nuestro, que lo hacemos casi siempre, respetando siempre al rival. Sabemos que es un gran equipo y que seguramente será un partido muy complicado para nosotros, muy difícil, pero trataremos de hacer la mejor estrategia para poder ganar”.

- Alajuelense y Herediano se han enfrentado varias veces en este semestre. ¿Eso hace todavía más difícil esta semifinal?

- Hay pros y contras al enfrentarse tantas veces, pero también estamos en una etapa importante del semestre y creo que nos conocemos bien, las características de los jugadores, de los que han participado. Creo que va a ser duro el partido y ellos son locales, así que siempre habrá pros y contras. Lo importante es nosotros estar al 100% enfocados en lo que tenemos que hacer, cuidarnos en sus fortalezas y nosotros valorar la estrategia para poder ganar.

- ¿Cómo es trabajar en este momento en la fase final cuando casi no hay tiempo?

- Lo que priorizamos es la recuperación, el descanso por todos los partidos que hemos tenido. Así hemos venido casi todo el semestre, con cortes de video y lo que podemos trabajar en cancha, lo que nos alcance, pero siempre priorizando el descanso y la recuperación de los jugadores.

“El camerino está bien unido, con confianza, con la motivación de hacer un buen partido en la Copa Centroamericana. Cambiamos el chip y nos enfocamos en el torneo local. Va a ser un partido complicado para nosotros, ellos juegan en su casa y nosotros trataremos de hacer el mayor esfuerzo para ganar el partido”.

- Se ha visto una Liga que en la final del Torneo de Copa y en la de la Copa Centroamericana tiene otra mística en momentos importantes y Ricardo Chacón dice que lo que ve de este equipo le recuerda el ADN histórico de Alajuelense en este tipo de series. ¿Hay algo diferente en este semestre?

- Lo que valoramos desde el inicio en la planificación era añadir gente de jerarquía a nuestro equipo con la gente que ya teníamos, porque había un 70% del equipo con menores de 23 años y eso tiene que ir acompañando de gente de jerarquía. Casi no tenemos gente de edad media, entonces era muy importante el acompañamiento de nuestros líderes, con la gente joven que tenemos, sobre todo en estas instancias.

“Así se planificó desde un inicio y agradecido con la institución de poder tener a los jugadores que necesitábamos. Y de ahí, seguir trabajando duro como lo venimos haciendo, vamos por buen camino, pero empieza una nueva etapa y seguramente va a ser muy dura, como la esperamos.

- En Costa Rica se habla de hacer callo y se refiere a alguien que va aprendiendo con base en las experiencias. ¿Se siente mejor entrenador con todo lo que ha pasado en el fútbol de Costa Rica, con partidos que ha tenido ahí y los ha dejado ir? ¿Se ha convertido en un mejor entrenador en Costa Rica?

- No solo en Costa Rica, sino como todo, uno está en un trabajo, van pasando los años y hay que ir evolucionando. Yo no soy una persona que me quedo donde estoy, sino que trato de evolucionar, de crecer, de aprender, siempre me estoy abriendo al aprendizaje, no soy autoritario ni tampoco cerrado en una idea, sino tratar de expandirme en lo que se puede junto a mi grupo de trabajo.

“Creo que así lo hemos hecho, no solo el aprendizaje de estar acá, sino cuando volví a México también y cuando no estuve trabajando también. Siempre estar en el ambiente del fútbol, hablando con personas de fútbol, tratando de crecer o lo que uno piense que puede ser debilidades que uno ha tenido, hablar o dialogar e intercambiar opiniones con gente de fútbol, que eso también es un aprendizaje”.

- ¿Podría cotizarse mucho a nivel internacional con dos títulos, si fuera el de Copa Centroamericana o el del fútbol nacional, principalmente en México?

- Uno hace el mejor trabajo, hace el mejor esfuerzo, seguramente a todos les gusta ganar y ser campeón. Lo único que nosotros hacemos con mi cuerpo técnico y staff es estar full time y hacer lo mejor posible. Después, eso es algo que dependerá de otros. Hoy estamos enfocados en nuestro equipo, en nuestra institución, tratar de hacer todo el mayor esfuerzo y esperamos seguir por la línea en la que estamos.

- ¿Cómo están los jugadores en lo físico?

- Es lógico que a esta altura del semestre haya cargas acumuladas. Creo que en la parte física estamos bien, hemos competido y estamos compitiendo muy bien y uno trata de regular las cargas en lo que se pueda, por eso en un partido juega uno y en otro, otro. Siempre lo que valoramos es que tienen que estar al 100% para poder ser partícipes del juego. Tomamos las mejores decisiones con la gente que se encuentra al 100%.

- ¿Cómo se encuentra Joel Campbell?

- Va en proceso de recuperación como varios jugadores, de jugar cada tres días. Priorizamos la recuperación y esperamos tener a todos los jugadores al 100%.

- Alajuelense vive un gran momento. ¿Qué tan necesario es saber canalizar esas emociones?

- Lo importante es que el ganar te da confianza, también te da credibilidad en el trabajo, pero eso no significa que vas a ganar los partidos. Los partidos hay que trabajarlos, siempre respetando al rival y sabemos que será un rival duro, más el primer partido, que es ahora el más importante. Nosotros haremos el mayor esfuerzo y plantearemos el partido para poder ganar.

- ¿Qué tan bien le cae tener a un jugador de tanta experiencia como Michael Barrantes en estas instancias?

- Nosotros queríamos incorporar gente de jerarquía como en este caso Michael Barrantes y Joel Campbell, más toda la gente de jerarquía que nosotros tenemos. Entonces, nosotros priorizamos mucho el equipo, no lo individual y los jugadores lo saben. Le ha tocado jugar a uno, le ha tocado jugar a otro. A veces le ha tocado a Michael Barrantes, a veces a Celso Borges, a Alex López, a Johan Venegas, a Leonel Moreira...

“Son nuestros líderes, Joel Campbell también y está el compromiso, independientemente de si les toca arrancar o no y es muy satisfactorio. A la gente que no les ha tocado participar, han seguido trabajando muy duro y cuando les ha tocado entrar lo han hecho muy bien, no solo los de jerarquía, sino los más jóvenes. Ese es el compromiso que tiene el equipo hoy, que si le toca jugar o no, o lo toca ir a la tribuna, sigue trabajando full time y eso hace que sea muy competitivo internamente”.

- Siempre se habla mucho de la rotación de los porteros y tomando en cuenta los tres torneos de este semestre, Alajuelense tiene el 50% de los partidos con valla invicta. ¿Cuánta confianza le da eso?

- Tenemos dos porteros muy competitivos, le ha tocado jugar a uno u a otro y lo han hecho de muy buena manera. Eso es muy bueno por la competencia interna que existe y es la tranquilidad, que tenemos dos porteros de alto nivel.

