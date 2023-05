Andrés Carevic: ‘Siempre el camerino estuvo fuerte’

Contento por el resultado, pero también mesurado. Así estaba Andrés Carevic luego de la victoria de Alajuelense por 4 a 0 contra Puntarenas FC.

- El estadio estaba prácticamente lleno. ¿Qué tan necesario es para ustedes cerrar la semifinal en el Morera?

- Muy importante, tuvimos que jugar uno de los partidos importantes fuera de nuestra casa, por situaciones que se han presentado acá con nuestra gente y también pedirle el favor a nuestra gente de seguir apoyando y que tenga ese cuidado de lo que pueda venir de acá en adelante, para que no nos suspendan el estadio.

”Jugar en casa con toda nuestra gente siempre es satisfactorio, muy motivante, importante. Entonces, creo que sería bueno que nos sigan apoyando como lo están haciendo y tener ese tema de cuidado“.

- Con estos últimos resultados, la afición otra vez se ilusiona. ¿Dentro del camerino la motivación viene en alza o sienten que siempre han estado fuertes?

- Siempre el camerino estuvo fuerte, independientemente de las situaciones y creo que lo han reflejado con esta última etapa o cuando las cosas a nivel de resultados no se nos daban. Seguir trabajando muy duro y eso es agradecer el esfuerzo que ha tenido cada uno de los jugadores. No se nos daban, independientemente de que el funcionamiento era bueno, seguimos trabajando muy fuerte.

”Eso hace el reflejo de lo que hoy vive el equipo y es importante cerrar de esta manera, seguir por la misma línea y tratar de cerrar el último partido bien para llegar a la cuadrangular bien.

- ¿Qué discurso tendrán para semifinales, sigue siendo importante el cómo o por la deuda con la afición eso pasa a segundo plano?

- Siempre es importante ganar, pero a veces se puede jugar bien, se puede proponer, se puede estratégicamente hacer lo que se pudo trabajar y a veces por el rival o porque no estás fino no se puede, pero al final de cuentas es intentar hacer lo que el equipo sabe y adaptarse a las situaciones momentáneas dentro de un partido, o de partido a partido.

“Eso va a ser un punto muy importante porque eso te va a mantener con ese equilibrio de que si estamos bien lo haremos, proponemos. Estratégicamente en lo que estamos y a lo mejor por rival, por circunstancias tenés que modificar o jugar de diferente manera para tratar de ganar el partido, se hace. Lo más importante es intentarlo”.

- Con respecto a los penales, Johan Venegas falló de nuevo. ¿Tomará alguna decisión en cuanto a los lanzamientos?

- Lo que tengo que decirle a Johan es felicitarlo porque tiene 15 goles en el torneo, es el máximo goleador, independientemente de que haya errado el penal o no.

“Ha hecho un gran esfuerzo. No hablo mucho individualmente, pero específicamente felicito a todos los jugadores, pero hizo un gran partido para que el equipo gane y eso es lo más importante”.

- ¿Deben pulir más los penales? ¿Cómo los practican?

- De practicar, se practica. El tema es que son los momentos del partido y a lo mejor no hemos tenido la fortuna de poder convertir más penales. Esperemos afinar para lo más importante que es la etapa final.

- ¿Por qué la Liga bota tanto penal?

- Es circunstancial. Esperemos afinar, estar más finos en esta parte final. A veces es preferible en el torneo regular no estar finos, que nos ha pasado estar finos en el torneo regular y no en las partes finales. Asimilarlo de esa manera, enfocarnos, seguir trabajando no solo en los penales, sino en todo lo que corresponde a cada día crecer un poco más.

- ¿Por qué se ve una Liga más segura?

- Nosotros habíamos tenido un buen funcionamiento, con ocasiones de gol, nos habían llegado poco y lamentablemente es un juego el fútbol. A veces te llegan dos o tres veces y te convierten un gol y nosotros llegamos muchas veces y no convertimos.

“Con la solidez en estos dos partidos, mantener el arco en cero y la contundencia y ser determinantes a la hora de tener oportunidades de gol.

“Eso es parte del enfoque del equipo y es bueno que nos esté pasando en el cierre del torneo para poder llegar bien a la cuadrangular”.

- ¿Se exageran las situaciones que le pasan a la Liga cuando no se presentan resultados, por antecedentes que tiene el equipo?

- Siempre busco que sean objetivos y muchas veces se basan en el resultado y claro que se exagera y no valoran muchas cosas que el equipo hace, genera o el partido que jugó. Hay que aceptar como son las cosas, pero nosotros tenemos claro eso, que veníamos haciendo bien las cosas y únicamente no estaba reflejado en el resultado.

“Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, no nos vamos a conformar con lo que tenemos. Siempre estamos encima de lo que podemos mejorar y de lo que estamos haciendo bien”.

- ¿Cuál será el plan ahora que tienen a cuatro jugadores con cuatro tarjetas amarillas?

- Valoraremos todas las opciones que tenemos, buscaremos lo mejor y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. En la semana vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer y la exigencia de siempre. Después, para el partido, tomaremos las mejores decisiones sobre lo que le conviene al equipo.

- ¿Qué tan importante es lo que han logrado en estos últimos partidos, con la contudencia de cara a la hora de la verdad?

Reflejar lo que se hace partido a partido. Es el reflejo de este equipo que propone, que genera, que tratamos de ser bastante sólidos que eso es importante.

”Lo conseguimos en estos juegos, llevamos cuatro partidos sin recibir gol y tener ese equilibrio para nosotros es importante”.

- Carlos Mora ya repite en la alineación, porque antes lo alternaba con Freddy Góndola como titulares. ¿Da tranquilidad eso?

- Siempre buscamos lo mejor, estratégicamente qué nos conviene y pensamos que Carlos tenía que iniciar. Entró y lo hizo bien. Venía levantando y Freddy también toma esa confianza y que para nosotros es importante que todos los jugadores que entren en esta etapa tengan seguridad y confianza para la etapa final.

