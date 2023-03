Andrés Carevic se mostró más molesto que nunca

Andrés Carevic aún no entiende cómo Alajuelense propició que San Carlos le empatara el juego en Ciudad Quesada. (JOHN DURAN)

Alajuelense iba ganando por 2 a 0 de visita y al final tuvo que conformarse con un empate de 2 a 2 contra San Carlos en Ciudad Quesada.

Más allá del resultado, fue la manera en cómo se dio todo que molestó a Andrés Carevic, como pocas veces se le había visto.

“Los responsables somos nosotros, un partido que estaba controlado, que el rival no llegaba y la molestia es con nosotros mismos”, afirmó Andrés Carevic.

Añadió que deben ser autocríticos y que él es el primer responsable como la cabeza del grupo y que trabajará duro para corregir y seguir para adelante.

- ¿Qué es lo que más le molestó?

- La actitud de nosotros, de ir ganando 2 a 0 y la actitud, el cerrar el partido, el que si podés seguir jugando hacerlo y si no, seguir jugando, seguir corriendo, seguir metiendo para poder cerrar el partido. Lo veníamos haciendo y nos ha pasado que realmente caímos en esa parte de que nos está costando cerrar, mantener o seguir con un equilibrio. Esa es la molestia que tenemos todos y se los hice saber a los jugadores.

- ¿Cuando la Liga no tiene presión cierra bien, pero en el otro extremo se complica?

- Hay que tener un equilibrio, hay que tener un orden y seguir por la misma línea. No si es con presión un partido importante. Acá es una cancha difícil para jugar y venir, San Carlos acá es fuerte. Siempre lo ha sido, pero por cómo se dio el partido es la molestia que tenemos.

- ¿Por qué tantas lesiones en el equipo?

- Una de las cuestiones que nos ha afectado a nosotros es no poder desarrollar la pretemporada como queríamos. El Torneo de Copa no nos ayudó. El equipo solo tuvo siete días de vacaciones cuando teníamos hasta que jugar Concacaf y realmente no alcanzó el tiempo para una buena pretemporada. Con la exigencia que queremos, que el jugador sea intenso, nos ha afectado, independientemente de que tratamos de equilibrar las cargas. Al final de cuentas pesa y es uno de los factores.

- ¿Cómo toma el perder tantos hombres por esta Liga de Naciones?

- Se nos van seis jugadores y todavía tenemos a tres por recuperar, entonces vamos a tener pocos jugadores, pero confiamos en la gente de abajo, que se incorporarán. Semana a semana tenemos a dos, tres o cuatro jugadores sub-20; ahora serán más para completar el plantel y es una oportunidad para ellos también.

- ¿Qué es lo que urge trabajar para mejorar y cuidar los marcadores? Porque esto no es la primera vez que les pasa.

- Es estar más atentos, más concentrados, seguir con el plan de juego que tenemos, la actitud de jugarse cada pelota con todo. Eso es lo que tenemos que volver a retomar. No es que no lo tenemos, nada más que a veces lo dejamos de hacer.

- Los últimos días del equipo han sido muy ajetreados. ¿Hay cansancio, o si no, qué cree que ha pasado?

- Que buena pregunta. Acá no hay excusas de nada, por más que tengamos que viajar, que tengamos que jugar en césped sintético, en calor, no importa. Hay que adecuarse a lo que tenemos y dar el 100%.

“Sé que tuvimos un viaje duro, sé que viajamos de madrugada, pero no hay excusas para venir acá a plantarnos y hacer un buen partido porque lo veníamos haciendo y después dejamos de hacer algunas cosas, que es lo que venimos hablando y por eso el marcador. Poner otra vez el pecho y salir adelante”.