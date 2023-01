Andrés Carevic reinstala en Alajuelense la práctica de entrenar donde se va a jugar

Alajuelense regresa al Estadio Alejandro Morera Soto y no solo lo hará para jugar, sino también para entrenar.

Una de las preferencias de Andrés Carevic es que el día previo a los partidos en condición de local, el equipo desarrolle su última práctica en la propia cancha donde competirá.

Por eso, después de una intensa semana de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela, la Liga tendrá su sesión de este viernes en el estadio.

Es algo que le gusta a Carevic, pero que también resulta del agrado de los mismos futbolistas.

“Para mí es primera vez que me va a tocar ya en torneo con el equipo ahí en el estadio, es importante ya que el balón tenemos pocas semanas de estarlo usando y es un poco diferente, tenemos que conocer el balón y ansioso para este partido que viene”, comentó el lateral izquierdo Suhander Zúñiga.

Mientras que Josimar Alcócer expresó: “La verdad es importante para sentir las dimensiones de la cancha, para poder ver los espacios que hay en la cancha, para probar cómo corre el balón ahora que lo cambiaron, para sentir todas esas cosas”.

Después del debut con goleada en condición de visitante, Alajuelense jugará este sábado en casa ante San Carlos.

“Yo estuve al otro lado, creo que San Carlos es un equipo muy aguerrido, van a venir aquí a correr y a hacer lo de ellos, pero cinco goles (al Santos) no son casualidad. Con el profe, la ideología es un juego muy ofensivo y eso es bueno. Todos los partidos son diferentes, pero si logramos hacer las cosas bien y lo que el profe nos pide, todos los partidos pueden ir con una diferencia bastante abultada”, analizó Suhander Zúñiga.

Él también dijo que aunque en la Liga ya pasaron la página de lo que fue ese arranque en el que Alajuelense volvió a verse y comportarse como el equipo de Andrés Carevic, hay algo claro.

“Aquí lo que hay que rescatar es que estamos dando un mensajito importante para lo que viene del torneo”, citó el nuevo carrilero de los rojinegros.

Zúñiga considera que la metodología de Carevic es muy buena y que en el momento en el que todos los jugadores logren agarrarla bien, la Liga se verá mucho mejor aún.

“Uno en esto no le puede pedir más a la vida, acá todos los jugadores tenemos todo y eso es importante, ya que el rendimiento va a mejorar día con día”, expresó sobre sus primeras semanas en el club.

“El equipo está muy competitivo y eso es sumamente importante, creo que el jugador que le toque y lo vaya hacer, lo hará bien”, auguró.

Por su parte, Josimar Alcócer comentó que el equipo ha tenido una buena semana de trabajo, entrenando muy bien y que el grupo “ha estado muy alegre y muy competitivo”.

En este Clausura 2023, jóvenes como Aarón Suárez e Ian Lawrence ya no entran en el rango de la sumatoria de minutos para la regla Sub-21, pero Alcócer sí.

“Siempre trato de hacerlo mejor, estoy joven, tengo mucho que mejorar pero trato de acercarme a los capitanes cuando tengo alguna duda para seguir mejorando”, aseguró.

“En el equipo he agarrado más confianza a la hora de tomar el balón, de hacer pases, eso me ha ayudado a destacar un poco más. Siempre estoy listo para lo que el profesor Carevic me pida, si necesita que entre dos minutos, cinco minutos, si necesita que juegue el partido entero yo voy a estar a disposición siempre”.

Alajuelense recibirá a San Carlos este sábado, a partir de las 7 p. m. en el Morera Soto, justo donde el equipo manudo se entrenará este viernes. Las entradas las puede adquirir en boletera.lda.cr.

