Andrés Carevic opta por ni pensar en las buenas estadísticas de Alajuelense contra Herediano

La Liga de Andrés Carevic tiene 11 puntos en lo que va del Apertura 2023. Alajuelense es el único equipo que no ha perdido en lo que va del torneo. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense visita a Herediano y prácticamente no ha tenido tiempo de nada, pero eso es lo de menos para los rojinegros, motivados al ver que el equipo va en ascenso y que va cumpliendo sus objetivos.

Después de la victoria contra Sporting San Miguelito en Panamá, la Liga llegó al país y de inmediato se marchó a entrenar. Luego quedaba una sesión más y este domingo jugará contra el Team en el Coyella Fonseca, en un partido atractivo a todas luces.

La Liga es el único equipo que no ha perdido en el Apertura 2023 y llega con una seguidilla de buenos resultados contra Herediano en varios torneos.

“Estamos contentos, venimos de menos a más, independientemente del invicto creo que nosotros siempre nos enfocamos partido a partido. Lo más importante ahora va a ser el partido contra Herediano”, expresó el técnico rojinegro Andrés Carevic.

Para él, la prioridad está más que clara, con la percepción de que la Liga va por buen camino.

“Es ir ganando, ir sumando, ir tomando confianza, que el equipo tenga mejor funcionamiento, siempre en busca de la mejor versión. Tenemos que seguir trabajando duro y seguir por esta línea que estamos llevando”.

Andrés Carevic habló así antes del partido entre Herediano y Alajuelense

- La última vez que la Liga visitó a Herediano le ganó con un marcador de 0-4 en el Coyella Fonseca. ¿Le sienta bien ese estadio al equipo?

- No tiene nada que ver, los partidos pasados son pasados, hay un nuevo presente y hay que enfocarse y trabajar duro el partido del domingo, porque será sumamente complicado. Herediano es un buen equipo, que también viene peleando arriba y creo que hay que analizarlo cómo está en estos momentos, con diferentes técnicos.

“Entonces buscar nosotros hacer la mejor estrategia para ir nosotros a la casa de Herediano, al Coyella para hacer un buen partido y ganarlo”.

- A la Liga le toca una semana dura. ¿Cómo está el equipo físicamente después de ocho partidos en 30 días?

- Sabemos que todos los partidos son difíciles, ahora viene nuevamente otra seguidilla de buenos partidos, sumamente complicados. Jugamos muchos partidos en pocos días, pero el tema está en poder recuperar y valorar cómo está cada uno de los jugadores para tomar la mejor decisión y que quien esté al 100% pueda participar el domingo.

- A falta de los papeles para que esté habilitado, ¿Leonardo Menjívar ya está acoplado para jugar?

- Eso ahora lo vamos a valorar, se acaba de integrar y tendrá que trabajar duro como todos sus compañeros para poder ganarse un lugar y ahí valorar y tomaremos las decisiones si está disponible para jugar, o si tiene que seguir trabajando.

- ¿La clasificación y la victoria en Panamá repercute en lo anímico para lo que viene?

- Sí, siempre es muy importante, que era nuestro primer objetivo estar dentro de los cuartos de final de Concacaf. Contento por ese logro, pero nos falta el último partido y trataremos de ganar para quedar lo más alto posible. No solo por calificar, sino porque al haber ganado un partido complicado en Panamá, seguimos tomando confianza para que el equipo siga manteniendo el nivel y de ahí ir superándonos.

- ¿Con la recuperación de jugadores ya va encontrando una base titular?

- Yo creo que ese tema lo aclaré varias veces. Tenemos una plantilla en la que cualquiera de nuestros jugadores puede actuar de titular y así lo estamos valorando. Además, jugando cada tres días, hay que valorar el que jugó los 90 minutos, cómo está, si se encuentra al 100% para volver a participar. Espero hasta el último momento para tomar la decisión y que estemos todos disponibles. Y el que esté mejor, al 100% tendrá la participación y valorando la estrategia.

- De los últimos diez juegos contra Herediano, la Liga solo perdió uno. ¿Eso hace que Alajuelense sea favorito?

- No, no miro la estadística, miro el presente. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival, que tiene un buen equipo, buenos jugadores, así que nosotros con toda la seriedad, respetando a los rivales. Seguramente vamos a tener que trabajar duro el partido para poder ir al Coyella y sacar la victoria. Lo importante es enfocarse en el partido, trabajarlo y no mirar hacia atrás a lo que ha pasado.

- Alajuelense suma un 73% en su rendimiento, es el único invicto y se va viendo mejoría en su estilo de juego. ¿Qué tan cerca está de llegar a la forma y desempeño de lo que usted busca?

- Lo importante es que tuvimos un inicio difícil. De a poco el equipo se va encontrando, va buscando su mejor versión y seguiremos trabajando duro para que cada día podamos estar un escalón arriba. Sabemos que es difícil por la cantidad de partidos que tenemos, pero importante la competitividad que hay dentro del equipo, el apoyo mutuo entre los jugadores.

“Si les toca jugar a uno u a otro, siempre está ese apoyo. Y al que no le toca participar también, sigue trabajando duro. Eso es lo que les pedimos a los jugadores y muy agradecido por el gran esfuerzo por mantener esa competitividad y lo que les toque jugar lo hagan full time”.

- Leonel Moreira ha venido jugando en un nivel superlativo y Miguel Ajú tampoco lo ha hecho mal. ¿Cuánto de esto ha sido marcado por el trabajo de Diego Cejas y cómo ha encajado con los arqueros?

- Sabemos que tenemos dos arqueros de muy buen nivel, que están compitiendo por el puesto. Como en el torneo pasado, les doy oportunidades para que se vayan desempeñando. A veces le toca a uno, a veces le toca al otro y que sigan trabajando duro como lo vienen haciendo.

“A Diego yo lo conocía, habíamos trabajado juntos en Pachuca, pero también quiero aclarar que estando Wardy (Alfaro) es un excelente profesional, trabajó muy duro con ellos y con otros arqueros que estaban acá.

“Ahora le toca a Diego estar en esa posición y seguimos por la misma línea. El trabajo del día a día es lo que se sigue haciendo como lo veníamos haciendo antes”.

Así va el Apertura 2023

