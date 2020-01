No me preocupa, nos falta esa cuota de suerte, porque tenemos seis tiros a los palos en el torneo, si son cinco centímetros son goles, por centímetros no aparecen los goles. Esa cuota de suerte en cualquier momento se va a revertir. No es de preocupación, nos falta estar un poco más fino. Es cuestión de seguir trabajando en eso.