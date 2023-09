Andrés Carevic: ‘No hay que hacer tanto lío por un partido perdido después de tantas victorias’

Alajuelense perdió el invicto en su visita a Guanacasteca (3-2) y lo primero que dijo Andrés Carevic es que fue un partido en una cancha complicada, en un clima difícil y que tienen muchos juegos encima.

El técnico de la Liga subrayó que su equipo cometió errores muy puntuales, pero que siempre resalta el esfuerzo de los jugadores.

“No hay que que hacer tanto lío por un partido perdido después de tantas victorias seguidas y hay que retomar el trabajo del día a día para el sábado afrontar el partido de locales contra Santos y hacer un buen partido para nuevamente buscar la victoria”, manifestó Andrés Carevic.

- Se dio la equivocación de Leonel Moreira en el campeonato. ¿Qué puede decir de él y de Miguel Ajú?

- Creo que se resalta mucho un error y nunca resaltan las grandes atajadas que hace en este caso nuestro arquero o las grandes jugadas que hacen nuestros jugadores. Por una derrota, a veces la pregunta va según el resultado y no al rendimiento de lo que viene en el torneo. Toda la confianza para cada uno de los jugadores de parte de todo el grupo y somos un equipo. Tenemos gente de jerarquía para nuevamente retomar el trabajo, descansar, recuperarnos y enfrentar a Santos, haciendo un partido para ganar.

- ¿Qué tanto pesó la lesión de Michael Barrantes y cómo está Celso Borges?

- No, no, no... Es una cuestión de que le tocó salir, pero eso no significa que perdimos el partido porque salió un jugador. Entonces, somos un equipo y jugamos como tal y defendemos como tal. Agradezco el gran esfuerzo de todos. Esto es fútbol, se puede ganar, empatar o perder. Además, veníamos de muchísimas victorias seguidas y a veces en el fútbol pasa que te toca empatar o perder.

“Acá lo importante es recuperarse, retomar nuevamente el trabajo, el día a día, la confianza y jugar nuevamente el sábado. Lo de Celso va en recuperación, esperemos que podamos contar con él lo antes posible, pero no es algo que pueda comentar si estará para el sábado o no”.

- ¿Cuánto marcaron los dos cambios de Guanacasteca en el minuto 30?

- Cada técnico hace su estrategia, sus movimientos, pero nosotros creo que cometimos errores muy puntuales y eso no significa que por culpa de uno u otro se perdió. Nosotros somos un equipo y perdemos como equipo. Ellos hicieron un buen trabajo, están en su casa, están acostumbrados a jugar en su cancha. Es un rival difícil acá, pero al final de cuentas no nos llevamos el resultado que queríamos.

“Hay que seguir trabajando, porque terminamos la primera ronda líderes y depende de nosotros lo que siga de acá en adelante”.

- ¿Por qué usted cree que jugadores como Aarón Suárez y Carlos Mora no han podido salir del país mientras otros con menos recorrido sí lo hacen?

- Nosotros venimos acá, hacemos nuestro trabajo, tratamos de potenciar jugadores para que puedan ayudar al club económicamente, ayudarlos en su carrera, para la Selección, que lo hagan de la mejor manera. Están haciendo un buen trabajo. A lo mejor no era su momento o las ofertas que pudieron haber llegado, que sinceramente no sé, porque yo me dedico nada más a trabajar y a entrenar a los jugadores, no a la parte administrativa, no eran las indicadas.

“Ellos van a seguir trabajando como lo han venido haciendo, como sus demás compañeros están destacando, están haciendo un buen trabajo, así que hay que seguir por el mismo camino que empezamos, trabajando duro, tratando siempre de esforzarnos al máximo en cada partido, porque nada es fácil”.

- Lo que venían haciendo les salía bien, pero ahora se da este golpe. ¿En algo toca esto para lo que viene? ¿Qué espera de Santos?

- Uno planifica, pero al final de cuentas es un juego, es fútbol. Podés empatar, perder o ganar. A veces las cosas no salen como uno pretende, independientemente de que trabaje muy duro día a día. Siempre el trabajar, el exigirse, el esforzarse, el comprometerse nos va a poner más cerca del éxito.

“Hay que retomar, darle vuelta a la página, ya lo que pasó, pasó. Tenemos gente de jerarquía para estar ahí, para poder retomar esa confianza, retomar el trabajo y hacer un buen partido. Sabemos que el partido contra Santos será complicado, será difícil, porque ellos están bien trabajados. Trataremos nuevamente de descansar, recuperarnos todos y poder buscar el mejor once”.

- ¿Este resultado podría variar la planificación para el duelo entre Alajuelense y Guanacasteca por el Torneo de Copa?

- Nosotros no ponemos equipos alternativos, nosotros ponemos siempre lo mejor que tenemos a disposición, valorando cargas, valorando estrategia del partido. Tenemos una planilla muy competitiva y lo que hacemos siempre es buscar el mejor once, entonces cuando nos toque ese partido, buscaremos nuestro mejor once para nuevamente enfrentar a Guanacasteca cuando nos toque el partido de Copa.

