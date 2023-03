Andrés Carevic explicó con detalle por qué Alajuelense no puede encerrarse contra LAFC

Los Ángeles, Estados Unidos. - Andrés Carevic primero ofreció la rueda de prensa virtual de Concacaf y luego atendió a La Nación y a Columbia, los dos medios de comunicación costarricenses presentes en Los Ángeles.

Habló de manera clara y directa antes del juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf contra Los Ángeles FC. El equipo tico perdió 3 a 0 en el Morera Soto y este miércoles actuará en el CBO.

“No estamos nada contentos con el resultado, sobre todo en el torneo local, en el último partido. Los jugadores están conscientes de la situación que nos pasó, pero la única manera para volver a retomar lo que veníamos haciendo es volver a trabajar duro, volver a exigirse. Ahora lo más importante es recuperarse bien, porque tuvimos un viaje largo”, afirmó Andrés Carevic para asegurar que lo más importante para la Liga es el partido de este miércoles.

Eso a pesar de que los rojinegros visitan a San Carlos el domingo, “pero es que primero hay que pensar en hacer un buen partido en Los Ángeles“.

”Va a ser un partido difícil, pero trataremos de contrarrestar lo que pasó en Costa Rica”.

¿Qué fue lo que ocurrió este martes?

Fue algo que nos molestó mucho, sobre todo por el tema de horarios, de comida, de descanso, pero al final de cuentas se pudo solucionar, pudimos entrenar y hay que solucionar. No hay que meter excusas ni nada.

Claro que nosotros les hicimos saber que no estábamos conformes con lo que habían hecho. Al final de cuentas hay que solucionar, porque los jugadores se tenían que recuperar con hielo, con masajes y lo importante es que fuimos al estadio, porque no nos lo iban a prestar por el clima.

Ya conocimos el estadio, pisamos el estadio, pudimos entrenar ahí y eso fue positivo para nosotros.

¿Es extraño que pase eso a nivel de Concacaf?

Sí, porque creo que está todo planificado para poder llegar a otro país y tener todo en orden, toda la estructura, tus alimentos, tu descanso, tu entrenamiento. Al final de cuentas hay que resolver, hay que solucionar y lo importante es que pudimos solucionar y pudimos hacer lo que nosotros pretendíamos. A pesar de que a nosotros nos desajustó en algunas cosas, de igual manera lo pudimos sacar adelante.

¿La molestia es porque ustedes no son así?

Allá se les dieron todas las comodidades, pero me parece que fue más un tema de comunicación. No creo que lo hayan hecho de mala intención. Es algo de comunicación y pasó. Claro que estábamos un poco molestos porque nos desorganizó en algunos detalles.

Al final de cuentas hay que resolver y hay que salir adelante.

Después del partido anterior contra LAFC usted dijo que dejaron de hacer muchas cosas. ¿Qué quiere que esta vez haga la Liga en Los Ángeles?

Llegamos a la conclusión de que nos faltó soltarnos para jugar fútbol. Jugamos un poco como precavidos y creo que en momentos que el rival nos presionó está bien que a lo mejor no podíamos arriesgar, pero con la presión alta dejamos de hacer eso, lo que sabemos hacer bien, de jugar buen fútbol, de tener buen funcionamiento, de tener las referencias bien claras.

Se había trabajado y era soltarnos para jugar. Fue un poco esa parte y a medida que va pasando el partido va disminuyendo esa intensidad y todo, porque al final de cuentas no tenés la pelota, estás impreciso, perdés la pelota muy seguido y eso hace que perdás la confianza y te desgastes.

Porque al final tenés que correr detrás del balón y al final de cuentas al no estar preciso quedás desequilibrado como equipo por pérdidas simples. No tuvimos una buena noche y ahora es retomar todo para este partido.

¿Por qué dejaron de hacer esas cosas?

Pasa por una cuestión de que a veces no tenés un buen día y creo que fue una de las circunstancias y a lo mejor al estar imprecisos desde el arranque, eso hace que el jugador sea precavido para no arriesgar y no ejercer lo que nosotros buscamos, que es proponer y hacer superioridad numérica en construcción. Tratar de atacar por bandas, de hacer un uno contra uno y al estar imprecisos hace que no arriesgues y no se desarrolle el fútbol que estamos acostumbrados a hacer.

Algunos dicen que cuando se tiene un rival como LAFC habría que encerrarse, pero si fuera así no sería lo que han venido haciendo. ¿Cómo lo ve usted?

Cada uno tiene su modelo, su idea, su estrategia y su planteamiento. Nosotros somos un equipo que nos gusta preponer, independientemente del rival que sabíamos que nos teníamos que cuidar en algunos aspectos.

Si nosotros hubiésemos propuesto el partido con esa confianza, estar precisos como lo habíamos hecho en otros partidos, realmente el partido era diferente.

Si cedés el balón a un rival como este y nada más encerrarte va a ser muy difícil sostenerlo, porque está bien, te podes encerrar, pero sus uno contra uno son muy buenos, por banda, tienen calidad, son precisos y habría que valorar que si te encierras vas a correr detrás de la pelota y que a nivel individual tienen jugadores muy importantes. En lo personal era hacer nuestro juego y lo que sabemos hacer.

¿Cuál es el se sentir del equipo cuando algunos dicen que Alajuelense entró en crisis porque perdió con Puntarenas, Los Ángeles y Santos?

Nosotros tuvimos una charla después del partido con Santos y claro que fuimos autocríticos todos, porque ganamos todos, empatamos todos y perdemos todos. Cada uno tiene que tomar responsabilidades. Los jugadores hacen autocrítica, nosotros también y yo siempre digo que cuando pasan algunas circunstancias que no son las adecuadas es volver a retomar. Hay que volver a empezar, trabajando duro y creo que eso es lo que nos va a sacar adelante.

Eso es volver al orden, volver a la parte disciplinaria del orden a un equilibrio. No vamos a tirar a la basura todo lo que venimos haciendo y la verdad que se ha venido trabajando muy bien y no porque perdiste dos partidos es el fin del mundo.

A veces la gente lo quiere hacer más grande porque a lo mejor quiere que nosotros caigamos. Es lógico y respetable. Nosotros tenemos bien claro qué hay que volver a ser ordenados, un equipo equilibrado y volver a trabajar duro como lo venimos haciendo.