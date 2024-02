Andrés Carevic es el primero en querer goles en Alajuelense: ‘Tarde o temprano se va a abrir el arco’

Andrés Carevic, los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense, el gerente deportivo y hasta los directivos rojinegros tienen más que claro que cada que vez que el equipo sufra una zancadilla, un paso en falso y trastabille, esa afición pasional que apoya y no deja de creer, se volcará a emprenderla con reproches, que su mayoría caen sobre el técnico, como cabeza del grupo.

Pasó en el juego en el que Alajuelense perdió contra Herediano, reprobando un examen pesado en cuanto al resultado final se refiere. Y en el fútbol, hacer goles y ganar es lo que verdaderamente importa.

La Liga dejó ir la posibilidad de mantenerse peleando el primer lugar muy cerca de los florenses, quienes ahora se dispararon en la cima. Después de que la feligresía rojinegra pasó muy metida en el juego, volvió a enfurecerse cuando entendió que por más intentos, no habría manera de que Alajuelense anotara.

Fue ahí donde regresó el grito de ‘Fuera Carevic’, que se escuchó antes en los juegos contra Cartaginés y que se repitió frente a Puntarenas cuando los equipos se marchaban a camerinos para el descanso.

“Acá yo vengo a trabajar, a hacer mi trabajo lo mejor posible, trabajar duro como lo hice siempre y respeto las opiniones que hay fuera, pero seguimos trabajando fuerte, seguimos en zona de clasificación, que es el primer objetivo, aunque buscamos el liderato”, expresó Andrés Carevic tras la amarga derrota.

Ese resultado le resultaba más que difícil de digerir, porque recalcó que Alajuelense jugó muy bien.

“Tuvimos casi veinte llegadas, Herediano llegó una vez y nos ganó el partido. Es fútbol, pero tengo que felicitar a los jugadores por el gran partido que hicieron. Acá lo único negativo es el resultado”.

- ¿Por qué Carlos Mora juega como lateral?

- Cuando tenemos que ir ofensivamente siempre busco poner gente ofensiva, lo tengo que hacer cuando vamos por el marcador y lo ha hecho bien, generó opciones de gol del lado donde juega el lateral. Son decisiones que se toman por un tema de ser más ofensivo.

- En el torneo pasado, la Liga solamente perdió ocho puntos como local. No se lleva ni la mitad del campeonato y ya perdió los mismos ocho puntos. en el Morera Soto. ¿Qué pasa con el equipo como local?

- Tenemos que tener una fortaleza en nuestra casa y en este torneo no la estamos haciendo, más que todo a nivel de resultado, porque realmente hemos perdido puntos por detalles nuestros. A lo mejor, de estar más equilibrados atrás y ser más contundentes, porque generar tanto y no concretar es difícil. Felicito a los jugadores porque hicieron un gran partido. Fuimos muy superiores a Herediano en todos los aspectos y no lo pudimos reflejar en el marcador.

- ¿Por qué Carlos Mora fue suplente?

Mora venía jugando casi todos los partidos, tenía un golpe y valoramos que lo mejor era arrancar como lo hicimos y que también a nivel de funcionamiento y juego fuimos superiores, independientemente de que él jugó o no. Lo negativo y entiendo a la gente, que no hemos podido ganar, lo que quieren es ganar, nosotros también.

- Hasta ahora la Liga no pudo ganarle a Herediano, Cartaginés y Saprissa. ¿Eso puedo ser un indicativo de preocupación?

- En el torneo pasado le ganamos a los tres y al final de cuentas no pudimos conseguir el objetivo principal que era salir campeón. Es parte del fútbol, que no pudimos conseguir los resultados positivos contra esos equipos y eso no significa que al final vaya a influir si te toca en las finales y ganarles, como nos pasó.

- ¿Cómo trabaja la definición y cuánta responsabilidad tiene el jugador?

- Se trabaja la definición, se trabajan otros detalles que nosotros valoramos. Los jugadores hacen todo el esfuerzo para ponerlo en práctica y la verdad que tenemos el arco cerrado, no es el primer partido. Son varios partidos que realmente generamos varias opciones de gol que no podemos concretar.

”Pero esperemos que se nos abra el arco porque generamos, tenemos buen juego, estamos ahí, sí tenemos para hacer los goles, pero no los podemos concretar. Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, duro y seguramente tarde o temprano se va a abrir el arco”.

