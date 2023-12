Andrés Carevic, el técnico de Alajuelense que no para de trabajar ni cuando llega a casa

Andrés Carevic hizo un espacio en su apretada agenda para cumplir con un compromiso oficial. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense llegó apenas unos minutos antes de la hora a la que le tocaba pasar a la mesa principal para brindar su rueda de prensa previo a las semifinales, en un Día de Medios organizado por la Unafut.

El técnico rojinegro respondió todas las consultas que se le formularon y apenas concluyó, se marchó muy rápido del Hotel Double Tree by Hilton Cariari. Lo hizo así, porque el argentino no tiene tiempo que perder.

Sin embargo, antes de ingresar al salón donde se efectuaba la actividad y justo antes de que fuera su turno, Andrés Carevic conversó unos minutos con La Nación.

Eran pasadas las 2 p. m. y ya la Liga había entrenado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, pero el día del timonel manudo no se acababa después de la conferencia. Su plan inmediato era irse a su casa para descansar un poco y luego continuar con el minucioso análisis de su equipo como tal y de Herediano como rival en esta semifinal.

Dijo sentirse agradecido con todos los esfuerzos hechos por Alajuelense para que el equipo fuera a Nicaragua y regresara en un chárter. Eso facilitó la cosas.

“De igual manera fue un viaje largo, porque demandó traslados de tres horas en autobús y eso implica llegar hasta el aeropuerto, salir del aeropuerto, cargar todo, viajar en autobús y es parte de... Contento por el resultado contra Real Estelí, pero el desgaste está”, confesó Andrés Carevic.

Así que junto a su equipo de trabajo, todo estaba planificado para llegar y poner manos a la obra de inmediato, tratando de priorizar la recuperación de todos sus hombres.

Si siempre es detallista, ahora mucho más. Procura que no se le escape nada con el propósito de tomar las mejores decisiones para el sábado, que es el enfoque más importante que tiene ahora.

En los últimos juegos se han presentado lesiones, como Joel Campbell, Johan Venegas y Alex López. La intención es recuperarlos cuanto antes.

“Sabíamos que en esta instancia, después de 34 partidos y jugando cada tres días, era lógico que seguramente tenían que haber situaciones, pero vamos a tratar de priorizar la recuperación, el descanso, trabajar desde ya porque es importante para el partido y desde ahí valoraremos quién está al 100% para jugar”.

Andrés Carevic confía en que Liga Deportiva Alajuelense hará un buen partido contra Herediano en el inicio de la semifinal del Apertura 2023. (Prensa Alajuelense)

Andrés Carevic no para, porque su día no se acaba con el pitazo al dar por finalizada la práctica de sus hombres en cancha, o cuando culmina la sesión de análisis de video.

Es tan apasionado con su trabajo que su rutina de hoy es casi idéntica a la que llevaba cuando el equipo inició labores en esta temporada, en la que la Liga se planteó el desafío ambicioso de pelear los tres torneos a los que le haría frente.

La apuesta de Alajuelense era ganar el Torneo de Copa, la Copa Centroamericana de Concacaf y el campeonato nacional. Tres títulos, de los cuales ya tiene uno en su poder, lleva encaminado el otro y está luchando por el que resta.

El pasado 18 de noviembre, la Liga logró el primer cetro de este semestre, siendo más que Saprissa en el Estadio Nacional y dejándose el Torneo de Copa en esa final que ganó (2-0) con anotaciones de Freddy Góndola y Anthony Hernández.

Mientras que el martes anterior, Alajuelense a media máquina y tratando de desgastarse lo menos posible, hizo lo que nadie había conseguido en diez años, en partidos de corte internacional, y fue ganarle al Real Estelí en su casa.

Ese triunfo rojinegro en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf (0-3) con goles de Joshua Navarro, Michael Barrantes y Freddy Góndola es clave para las aspiraciones del León en estas instancias decisivas.

¿Cómo vive Andrés Carevic estos días? “Estoy con mucho trabajo sinceramente (ríe...). Enfocado totalmente, con la satisfacción de que estamos peleando los tres torneos, pero bien. Estoy con tranquilidad, con mucho trabajo y enfocado en lo que toca hacer”, respondió.

Pero poco se sabe sobre cómo es el día a día de ese técnico que a lo interno del club lo describen como una persona que no se cansa de trabajar, ese de trato respetuoso y cordial, que difícilmente emita una declaración polémica.

Ese que se transforma por completo desde que el partido empieza y hasta que se termina, porque ahí es donde se ve al Andrés Carevic más apasionado, el que pasa pegado a la raya todo el juego dando indicaciones y viviendo el fútbol intensamente.

El que corre y celebra eufórico cada gol de su equipo y el que juego tras juego siempre agradece a su afición por estar ahí con el equipo, en las malas y en las buenas.

“Ahora la verdad es difícil, me levanto a las 4:40 a. m., llego al CAR pasadas las 5 a. m. y ahí arrancamos todo el tema de la sesión, que ya está todo planificado, pero siempre hay ajustes, termina la sesión y ya después valoramos todo lo del otro día”, contó Andrés Carevic.

En ese punto, revisa junto a sus auxiliares cómo están todos los jugadores, qué es lo que les hace falta, qué es lo que tienen que hacer y no menos importante es darle seguimiento a los cachorros de liga menor.

Porque también es minucioso en eso, en seguirles la pista y decidir a quién tienen que llamar de la cantera.

“A partir de ahí, que termina todo eso, llego a casa, descansar un poco y nuevamente a trabajar. Necesito cortes de nuestro equipo, necesito cortes del equipo rival y como al jugar cada tres días resulta un espacio muy ajustado para trabajar en cancha, le damos mucha importancia a la parte del video. A veces hacemos estrategia exclusivamente con el video y un poco de trabajo en cancha”, relató.

Esa rutina de Andrés Carevic casi siempre fue así, porque Alajuelense ha tenido muy pocas semanas largas en este semestre. Para ser exactos, apenas fueron tres.

“Hemos pasado jugando cada tres días y le damos importancia a todos los partidos. Priorizamos algunas cosas más que otras, a veces con video y a veces con trabajo”.

Pero él sabe muy bien por experiencia propia que concluida la fase regular, todos los clasificados parten de cero, a pesar de que haya un equipo con un As bajo la manga, al tener garantizada su presencia en una eventual gran final.

Ahora es cuando no hay margen de error y él que siempre habla de detalles, en este momento los cuida más que nunca.

“Creo que en estas instancias se intensifican más, porque nos estamos jugando cosas importantes en la parte final, en los dos torneos que nos quedan. Eso implica más concentración, más enfoque, más tiempo”.

Es lo que le gusta, es lo que disfruta y como algunos aficionados dicen en redes sociales cuando lo ven de la manera en la que festeja con el liguismo en momentos importantes, Andrés Carevic es un ‘loco’ por Alajuelense.

“Es mi forma de ser, es lo que me apasiona, es mi trabajo y por eso trabajo full time para el equipo, es lo que me toca en todos los detalles, por eso tengo mucho tiempo de trabajo y es lo que me caracteriza, vivir el partido de esa manera.

”Hay otros que lo viven de otra manera, yo lo vivo intensamente, es mi pasión, es lo que me gusta hacer y trato de estar en todos los detalles y hacer mi trabajo lo mejor posible”.

Alajuelense visitará a Herediano este sábado, a las 8 p. m., en el Colleya Fonseca. Será el primer round de la semifinal y Andrés Carevic está planeando lo que pretende que sea la mejor estrategia posible.

