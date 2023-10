Andrés Carevic da una novedad sobre su posible renovación con Alajuelense

La prioridad de hoy de Andrés Carevic es el partido decisivo de este miércoles a las 8:15 p. m. entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, en busca del boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Aunque la serie está 2-2, en el bando rojinegro no se fían de que el gol de visita como criterio de desempate está jugando a su favor en este momento. El técnico de la Liga anunció que su equipo saldrá a buscar el partido, porque están en su casa, con su gente y que está en disputa el pase a una final.

Una vez culminado ese desafío, Andrés Carevic enfocará sus pensamientos en el clásico del sábado, donde la Liga pretende darle cacería al liderato que está en manos de Saprissa, al contabilizar un punto más que los rojinegros.

Liga Deportiva Alajuelense se juega cosas importantes y el técnico manudo que es tan meticuloso y detallista no quiere pensar en nada más.

Así que en la conferencia de prensa previa al juego de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana contra Herediano, Andrés Carevic respondió una consulta en la que dio una novedad con respecto al tema de su renovación con la Liga.

- ¿Cree que pasar este tipo de series podrían definir su futuro y su renovación con Liga Deportiva Alajuelense?

- Ese tema ya lo toqué la otra vez, no es momento y además está acordado que cuando se termine el campeonato dialogaremos ese tema.

- ¿Qué podrá marcar diferencia este miércoles?

Es el tercer partido al que nos enfrentamos, conocemos características de jugadores, sistemas, pero creo que al final de cuentas nosotros nos enfocamos en lo nuestro, ser un equipo intenso, un equipo agresivo, desarrollar nuestro fútbol, nuestra idea, nuestro modelo nuevamente con mucha intensidad, con mucha firmeza, con mucha confianza, así que creo que valoramos ese aspecto y esperar la recuperación de todos los jugadores al 100% para tenerlos a todos disponibles este miércoles.

- ¿Cómo hacer para que luego de tres resultados positivos contra Herediano en este semestre, para este cuarto partido no haya ningún tipo de relajación?

- Lo importante es estar enfocados, concentrados, con la seriedad del caso. Estamos jugando una semifinal en un momento importante para nuestro equipo, para nuestra institución, así que yo creo que se enfocaría mucho en ese tema. También con la estrategia, plantear el partido, ser intensos, agresivos cuando tenemos el balón, desarrollar nuestro fútbol, pero sobre todo el enfoque y la concentración de un partido tan importante para nosotros, en casa, con nuestra gente y la seriedad del caso de lo que se está jugando.

- ¿Cuánto puede cambiar el desenlace de esta serie de ida y vuelta, porque en el pasado se le había criticado y cuánta experiencia tiene ahora?

- En la carrera de técnico en la medida que uno va dirigiendo y van pasando los años va adquiriendo experiencia, momentos vividos y soy una persona que no me conformo con lo que voy obteniendo, sino siempre poder mejorar. Entonces, claro que con el pasar de los años uno trata de hacer las cosas mejor, descartar algunas cosas que a lo mejor no funcionaron, insertar otras, momentos vividos.

“Al final de cuentas es un juego, es fútbol y lo que nos crea nuestro cuerpo técnico, staff, jugadores es seguir trabajando fuerte día a día, es lo más importante para seguir mejorando. Lo enfoco de esa manera, trabajar duro, tratar siempre de mejorar, de hacer bien las cosas, con toda la responsabilidad y con toda la seriedad”.

- ¿Cuánto sueña con el triplete? ¿Ha pensado que el equipo está en la final del Torneo de Copa, que está a las puertas de poder llegar a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y luchando por el liderato del campeonato nacional?

- Nosotros estamos enfocados, lo que pensamos y lo más importante es el partido de este miércoles. No pensamos más allá. Tratar de que los jugadores estén bien, que se recuperen, nosotros hacer una buena estrategia, plantear bien el partido, bien enfocados, bien concentrados, intensos, desarrollar nuestro juego y hacer un buen partido para ganarlo. Después de que pase este partido, valoraremos todo lo que sigue.

- ¿Cómo se prepara para el partido?

- El partido es sumamente importante para nosotros, jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, con toda la seriedad, hay que trabajar bien el partido y desarrollar nuestro fútbol para poder ganarlo, que nuevamente para nosotros es muy importante a nivel institucional y a nivel grupal. Así que con toda la fortaleza y con toda la confianza para poder hacer un buen partido y ganarlo.

- Un empate sin goles o un 1-1 le beneficia a la Liga. ¿Han practicado penales por si fuera necesario, en caso de que este partido termine con otro 2-2?

- Esto es un juego, es fútbol y hay que prepararse para todo. Desde ya que nosotros preparamos el partido para ganarlo, independientemente de que tenemos un empate con dos goles de visita. No podemos especular jugar con eso, sino es preparar el partido para ganar, pero es un juego de fútbol y hay que estar preparado para todo.

“El equipo se ha preparado muy bien. Es tratar de que todo el mundo llegue al 100% a pesar de la gran cantidad de partidos que hemos jugado cada tres días, pero bueno, hay que estar preparados para todo. El equipo lo está, bien concentrados, bien atentos y a trabajar bien el partido para ganar”.

