Álvaro Saborío: ‘A todos muchas gracias’

“A todos muchas gracias”, es el mensaje de Álvaro Saborío que deja entrever el retiro del goleador del fútbol nacional.

No es oficial, pero en Instagram, el delantero colgó una imagen con fotos de los clubes donde ha militado y escribió: “a todos muchas gracias”.

“A mí también me tomó por sorpresa lo que Álvaro escribió. Él tiene una lesión en una de sus rodillas y no sé si alguien le recomendó no seguir más en el fútbol. No sé, seguro se siente que no puede seguir”, dijo Sergio Chaves, presidente de San Carlos.

Todo indica que Álvaro Saborío pondrá fin a su carrera como jugador profesional. (Jose Cordero)

Álvaro iba a seguir activo con San Carlos hasta diciembre del 2022, pero al parecer una lesión en la rodilla le impediría continuar como jugador activo de manera profesional.

En su carrera en el fútbol nacional, Saborío tiene un total de 165 goles, 96 con Saprissa, 63 con San Carlos, como el segundo máximo anotador del equipo, superado por Juan Pablo Chacón, quien hizo 66 y logró seis anotaciones con Alajuelense.