Alonso Solís llega al fútbol femenino como entrenador pero sin cobrar un colón

Alonso Solís seguirá su desarrollo como entrenador, pero ahora en el fútbol femenino. El exjugador del Saprissa asumió el reto de dirigir al plantel de Aserrí, el cual milita en la Liga de Ascenso.

Solís encontró en este proyecto la oportunidad de seguir creciendo en los banquillos; no obstante, asumió la responsabilidad sin recibir un solo colón como pago, sino para dar una mano.

El exmorado fue enfático en que encontró un chance de seguir ligado al fútbol, pero también apoyar a la juventud de Aserrí.

“Yo lo veo como una oportunidad de estar dentro del fútbol, me gusta, y para mí es indiferente el masculino o femenino. Ahora la idea es crecer en la parte futbolística, ayudar en la parte social. Quiero hacer crecer estas chicas y desarrollar la parte competitiva”, afirmó.

Aserrí en la última campaña estuvo peleando por no descender, por lo que Solís es claro en que los resultados competitivos se deben trabajar con paciencia.

“Hay que saber dónde está uno y qué se tiene. Las ganas de ganar nunca se quitarán, pero hay que saber cómo competir desde acá”, dijo.

“La idea es jugar siempre bien al fútbol, tener personalidad, facilitar lo que ellas puedan hacer y tratar de que ellas lleven la pelota, desarrollar la parte creativa”, agregó.

De momento, El Mariachi solo entrena dos veces a la semana, pero la parte futbolística solamente lo hace en una sesión, mientras en la otra lo que se trabaja es la parte física.

“Yo no me he dedicado a ser entrenador, hago otras cosas, entonces ya llegará el momento donde yo esté de lleno solo con el fútbol; por ahora trabajo fuerte, agarrando experiencias”, puntualizó.

Alonso Solís en el pasado dirigió en Linafa a Desamparados, también trabajó con el Municipal Garabito en la Liga de Ascenso y ha tenido proyectos con academias de enseñanza del fútbol. Ahora el exsaprissista llega al balompié femenino.

“Me gusta mucho trabajar la parte social y es algo que en todos los proyectos que he estado he hecho y no lo cambiaré, porque creo que el fútbol debe dar oportunidades de desarrollo en todos los aspectos”, finalizó.