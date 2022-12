Alonso Solís aún lamenta que pudo anotarle al Liverpool y no lo hizo por miedo a cabecear

Si hay algo que llena de orgullo a los aficionados de Saprissa, es haber participado y conseguido el tercer lugar en el Mundial de Clubes.

De eso han pasado 17 años, pero es un tema que los morados a veces sacan a relucir. Uno que no olvida esa presencia de Saprissa en Japón es Alonso el Mariachi Solís y cómo olvidarla, si fue protagonista de esa gira.

Solís jugó el medio tiempo frente al Liverpool y fue titular en el partido contra el Al-Ittihad de Arabia Saudita que definió el tercer lugar.

Pero hay una jugada que todavía atormenta a Solís, quien la recordó en su programa Visión y le reconoció a La Nación que lamenta no haberle anotado al cuadro inglés porque le dio miedo cabecear un balón.

“Dejé ir la oportunidad de anotar en el Mundial de Clubes, siempre digo que por no cabecear. Yo no era de cabecear, pero lo que más me duele de no haber cabeceado en un partido, fue esa jugada contra el Liverpool”, aseguró Alonso Solís.

El “Mariachi” tiene fresca en su memoria esa acción, la recuerda como si le hubiera pasado hace unos días y al mencionarla vuelve a lamentarse y se pregunta por qué no hizo contacto con el balón.

“Fue un tiro libre al costado izquierdo nuestro. Rándall Azofeifa fue el encargado de cobrar, la bola iba al primer poste y venía para mí. No tenía que saltar, solo debía mover la cabeza y tuve miedo”, recordó Alonso.

Alonso el "Mariachi" Solís, ya alejado del fútbol, comparte en su programa Visión anécdotas de su paso como jugador profesional.

Según Solís, pensó que tenía la marca de un defensa del conjunto inglés y por eso dejó que la bola pasara.

“Hubiera sido gol, pero me dio miedo meterle la cabeza, pero era gol fijo, era un gol clarísimo”.

Alonso pensó en la jugada y volvió a lamentarse, 17 años después no entiende por qué no hizo lo correcto.

“Tenía que haber metido ese gol, porque Azofeifa (Rándall) me la puso muy bien. Cabecear no era mi fuerte, nunca me enseñaron a cabecear y era una de mis debilidades. Yo decía no puede ser que no haya metido la cabeza”.

Alonso no recordó si sus compañeros le recriminaron la acción, aunque cree que Azofeifa sí le habló al respecto.

“No me acuerdo si Rándall Azofeifa me preguntó por qué no metí la cabeza, creo que sí. El pase fue muy bueno y era moverse un poco nada más. Eso me pasó por miedoso”.

Claro, lo que consuela un poco a Alonso, es que en caso de haber anotado, la historia no habría cambiado para Saprissa.

“Ya el partido estaba cocinado, creo que estaba 2 o 3 por 0 a favor del Liverpool”, dijo Solís. El juego terminó con marcador de 3 a 0 a favor de los ingleses.

Dos años y tres meses después del Mundial de Clubes, Alonso Solís tuvo la oportunidad de jugar en México, lo hizo con el Necaxa, club al que fue cedido en condición de préstamo y donde anotó el gol que le dio la clasificación a la fase final del torneo mexicano.